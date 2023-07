Zwei englische Nationalspieler für die Bayern? Kane schwitzt, Walker kommt

Von: Philipp Kessler, Hanna Raif, Manuel Bonke

Der FC Bayern arbeitet weiter hartnäckig an der Verpflichtung von Harry Kane. Auch mit Kyle Walker soll es Fortschritte geben.

München – Gerne hätte Jan-Christan Dreesen die Reise nach London geheim gehalten, als er sich nach tz-Informationen gemeinsam mit seinem Technischen Direktors Marco Neppe auf den Weg in die britische Metropole machte. Das Ziel des Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern und seiner Begleitung: Ein Frühstücksrestaurant, wo am Donnerstag ein Treffen mit Tottenham-Boss Daniel Levy stattfand.

Harry Edward Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), London, England Verein: Tottenham Hotspur Marktwert: 90 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Poker um England-Star Kane: Gute Gespräche mit den Spurs

Man muss kein Hellseher sein, um die Gesprächsinhalte am Frühstückstisch zu erahnen: Es ging natürlich um Harry Kane und dessen möglichen Wechsel nach München. Die Gespräche sind dem Vernehmen nach gut verlaufen, sogar so gut, dass die britische Sun am Freitag fragte: „Auf Wieder-Kane?“ Dass besagtes Treffen im Nachgang doch enorme öffentliche Aufmerksamkeit erregte, kommt der Münchner Transfer-Strategie im Fall von Kane nur bedingt entgegen.

Dreesen weiß aus seiner Vergangenheit als Finanzvorstand unter dem ehemaligen Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: Transfergeschäfte funktionieren am besten, wenn sie unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit über die Bühne gehen. Dieses Credo möchte er als neuer CEO weiterverfolgen und lässt sich darüber hinaus nicht vom Transfermarkt hetzen: Gut Ding will Weile haben!

Harry Kane und Kyle Walker könnten demnächst auch im Verein zusammenspielen. © IMAGO / PA Images

FC Bayern verhandelt mit Tottenham: Kane unterdessen in Youtube-Show zu Gast

Während Dreesen also weiterhin cool agiert, kam Wunschspieler ­Kane ordentlich ins Schwitzen. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft war bereits vor Wochen in einer Youtube-Sendung namens Hot Ones zu Gast und testete den Schärfegrad diverser Chillischoten. Ausgerechnet am Donnerstag wurde die Folge ausgestrahlt.

Schlüsse für seine Zukunft ließen sich aus dem Auftritt nicht ziehen, lediglich dass Kane die Ü-30-Grenze, die der 29-Jährige in zwei Wochen überschreiten wird, nicht abschreckt – im Gegenteil. „Ich werde besser, obwohl ich älter werde“, sagte der Weltklasse-Angreifer, „und ich bin gespannt darauf, was kommt.“

Kommt Kanes englischer Nationalmannschafts-Kollege Walker zum FC Bayern?

Sollte der Kane-Wechsel in den kommenden Wochen final über die Bühne gehen, könnte der Ausnahmestürmer in München auf einen Kollegen aus der englischen Nationalmannschaft treffen: Kyle Walker. Laut Sky haben die Bayern mit dem 33-jährigen Abwehrspieler eine mündliche Einigung erzielt.

Walker soll beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 erhalten und die Option, um eine weitere Spielzeit zu verlängern. Trainer Thomas Tuchel hatte den Rechtsverteidiger als Transferziel ausgemacht. Nun muss sich der FC Bayern nur noch mit Manchester City über die höhe der Ablöse einig werden. Walkers Martkwert liegt laut transfermarkt.de bei 13 Millionen Euro, sein Vertrag läuft am 30. Juni 2024 aus. Die Ablöse dürfte ungefähr bei 15 Millionen Euro liegen.

Das Szenario, dass ab kommender Saison zwei „Three Lions“ für den FC Bayern auflaufen, rückt damit langsam näher. (Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler)