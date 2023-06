FC Bayern legt Preisschild fest: Abgang von Rekordeinkauf steht bevor

Von: Sascha Mehr

Teilen

Lucas Hernandez wird den FC Bayern München offenbar im Sommer verlassen. Der Klub fordert aber eine Höhe Ablöse für den Verteidiger.

München - Die Kaderplanungen beim FC Bayern München laufen auf Hochtouren. Nach einer enttäuschenden Saison, in der am Ende immerhin noch die deutsche Meisterschaft gewonnen werden konnte, gibt es wohl einen größeren Umbruch an der Säbener Straße. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sind bereits weg und auch in der Mannschaft werden mehrere Spieler den Klub verlassen.

Lucas Hernandez Geboren: 14. Februar 1996 Verein: FC Bayern München Position: Innenverteidiger

FC Bayern München treibt Kaderplanung voran

Ein Spieler, der den FC Bayern München gerne im Sommer verlassen will, ist Lucas Hernandez. Der Franzose äußerte seinen Wechselwunsch offenbar im Mannschaftskreis. Paris Saint Germain soll großes Interesse am Abwehrspieler zeigen, der weite Teile der Saison wegen schweren Verletzungen verpasste.

Cheftrainer Thomas Tuchel und die Verantwortlichen des FC Bayern München hatten bis zuletzt um eine Vertragsverlängerung des französischen Nationalspielers gekämpft – vergebens. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky gab es nun ein Umdenken bei den Bossen, die bereit sind, Hernandez im Sommer zu verkaufen. Die Schmerzgrenze soll bei 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen.

Lucas Hernandez vom FC Bayern München. © IMAGO/Revierfoto

Der Marktwert von Lucas Hernandez liegt bei 50 Millionen Euro und sein Vertrag an der Säbener Straße läuft nur noch bis Ende Juni 2024. Bei nur noch einem Jahr Vertragslaufzeit ist es fraglich, ob PSG wirklich so viel Geld in die Hand nimmt, um den Verteidiger zu verpflichten. Sollte es zu keiner Einigung kommen und auch sonst kein Verein die Forderung des FC Bayern erfüllen, droht ein ablösefreier Abgang im Sommer 2024.

FC Bayern München: Hernandez vor dem Abgang

Hernandez kam 2019 von Atlético Madrid zum FC Bayern München, die für den damals 23-Jährigen 80 Millionen Euro Ablöse zahlten. Nie hat der deutsche Rekordmeister mehr Geld für einen Neuzugang ausgegeben. Bei einem Verkauf des 33-maligen französischen Nationalspielers würde der FCB ein Verlustgeschäft machen.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Beim FC Bayern München sammelte Lucas Hernandez zahlreiche Titel. Er wurde viermal deutscher Meister, Champions League-Sieger 2019/20, FIFA-Klub-Weltmeister 2020/21, DFB-Pokalsieger 2019/20 und zweimaliger deutscher Superpokalsieger. In der laufenden Saison zog er sich einen Muskelbündelriss und einen Kreuzbandriss zu und kam deshalb nur auf elf Pflichtspieleinsätze für den FC Bayern. (smr)