FC Bayern gegen Ajax im Live-Ticker: Nagelsmann mit Sorgen vor seiner Arena-Premiere

In seinem ersten Heimspiel trifft Bayerns Coach Julian Nagelsmann mit seinem jungen Rumpf-Kader auf Ajax Amsterdam. Der Live-Ticker zum Testspiel in der Arena.

Der FC Bayern empfängt am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr Ajax Amsterdam.

Nur wenige Stars finden sich im jungen Kader des Rekordmeisters.

In unserem Live-Ticker verpassen Sie kein Tor bei Julian Nagelsmanns erster Partie in der Allianz Arena.

München - In seinem ersten Spiel als Bayern-Coach musste Julian Nagelsmann* am vergangenen Wochenende eine 2:3-Pleite gegen den 1. FC Köln hinnehmen. Nun steht der erste Auftritt des 34-Jährigen in der Allianz Arena* auf dem Programm, Gegner ist diesmal kein geringerer als der niederländische Vorjahres-Meister Ajax Amsterdam. Angesichts des jungen Kaders der Münchner ist ein Sieg beim Testspiel alles andere als vorprogrammiert.

FC Bayern gegen Ajax Amsterdam im Live-Ticker: Heimpremiere für Julian Nagelsmann - Zuschauer in der Arena

Schon gegen Köln bestand Nagelsmanns Team zum Großteil aus unerfahrenen Teenagern und Ergänzungsspielern. Nur die beiden Routiniers Sven Ulreich und Eric Maxim Choupo-Moting sowie der 42,5-Millionen-Euro-Einkauf Dayot Upamecano* sorgten für Ausnahmen in der jungen Bayern-Mannschaft.

Auch bei den kommenden Vorbereitungsspielen gegen Mönchengladbach (28.7.) und den SSC Neapel (31.7.) in der Arena wird Nagelsmann auf seinen jungen Kader bauen müssen. Die EM-Fahrer des Rekordmeisters befinden sich noch bis Monatsende im Urlaub, lediglich Serge Gnabry* stieg bereits am Freitag verfrüht ins Training ein. Ob er bei den Testspielen bereits zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest.

An diesem Samstag lässt der FC Bayern seit dem 8. März wieder eine vierstellige Zahl von Fans in die Arena. Die Behörden ließen für den Härtetest gegen Ajax 20.000 Zuschauer zu, die Münchner werden das Kontingent jedoch nicht voll ausschöpfen. Nagelsmann freut sich dennoch und spricht vor seinem Debüt in der Arena von einem „Premium-Gefühl“, ein Heimspiel vor Zuschauern wäre „sicherlich nochmal mehr besonders“.

FC Bayern gegen Ajax Amsterdam im Live-Ticker: Kader-Sorgen für Nagelsmann vor der Saison

Doch die Kader-Probleme beschäftigen den Ex-Leipziger offenbar, die Verletzung von Marc Roca sorgte in der Woche für weitere Engpässe. Aktuell erholen sich Alphonso Davies und Lucas Hernandez von ihren Verletzungen. Nagelsmann bezeichnet die Personalsituation als „nicht optimal“. Doch teure Neuzugänge wird es wohl nicht geben, wie die Vereinsspitze verdeutlichte.

Bis zum Bundesligastart am 13. August bei Borussia Mönchengladbach hat Nagelsmann knapp zwei Wochen Vorbereitungszeit mit den Bayern-Stars, doch auch der ein oder andere Youngster könnte gegen Amsterdam auf sich aufmerksam machen. Eine Woche zuvor haben die Münchner am 6. August den Fünftligisten Bremer SV im DFB-Pokal vor der Brust, hier könnten Müller, Kimmich und Co. ihr Comeback feiern. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA