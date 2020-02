Alvaro Odriozola: Schon jetzt ein Flop? Deshalb lässt Hansi Flick ihn auf der Bank

Für einen Neuzugang läuft es schleppend beim FC Bayern. Auch gegen die TSG Hoffenheim im DFB-Pokal wird er wohl nicht starten. Die Gründe sind verheerend.

München - Irgendwie passte es ins Bild. Alvaro Odriozola, die neue Personifikation der Rechtsverteidiger-Hoffnung beim FC Bayern München, verletzte Ivan Perisic in einem Zweikampf im Training so schwer, dass der Kroate wochenlang ausfallen wird. Ausgerechnet Odriozola, der die Personalnot im Münchner Kader eigentlich dämmen sollte, hat sie nun unfreiwillig verschärft. Denn nicht nur Perisic fehlt dem FCB, auch die spanische Leihgabe von Real Madrid stellt für Hansi Flick bisher keine wirkliche Verstärkung dar.

In allen drei Rückrundenpartien blieb Odriozola nur die unliebsame Zuschauerrolle. Selbige wird er wohl auch beim DFB-Pokal-Spiel gegen die TSG Hoffenheim behalten. Nach Informationen von Sport1 ist die Startelf für den Rechtsverteidiger „momentan weit weg“. Die Gründe dafür sind verheerend.

FC Bayern München: Alvaro Odriozola keine Hilfe - gegen Hoffenheim droht wieder die Bank

Nachdem sich Odriozola bei Real Madrid nicht durchsetzen konnte, sollte der Schritt zum FC Bayern* seine Chancen auch auf eine EM-Teilnahme im Sommer erhöhen. Davon ist er aber derzeit weit entfernt. Auch bei den Münchnern kommt der Außenverteidiger nicht zum Zug, ihm werden technische und taktische Defizite nachgesagt, berichtet Sport1. Kurios, hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Spanier vor wenigen Wochen noch wegen seiner „guten Technik“ gelobt.

Sollten diese Gerüchte stimmen, dürfte Flick* in der Tat beim DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim (hier im Live-Ticker) lieber auf andere setzen. Benjamin Pavard zum Beispiel. Der französische Weltmeister kommt nach anfänglichen Schwierigkeiten auf der rechten Seite immer besser in Schwung, bereitete beim 3:1 der Bayern* gegen den FSV Mainz 05 sogar den ersten Treffer mit einer herrlichen Flanke vor. Dessen Leistungssteigerung ist auch den Verantwortlichen in München sicherlich aufgefallen. Das macht es für Odriozola umso schwerer.

FC Bayern München: Alvaro Odriozola schon jetzt ein Flop? Gegen Hoffenheim außen vor

So soll der Klub auch im kommenden Sommer wieder auf die Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger gehen, berichtet Sport1 weiter. Odriozola wäre wohl ein Kandidat, auch wenn der FCB keine Kaufoption hat. Spielt Odriozola jedoch nicht, kann er sich auch nicht empfehlen. Und wer sich nicht empfehlen kann, wird auch nicht gekauft. Die Rechnung ist simpel. Die Verletzung von Perisic passt da, so unglücklich sie auch war, ins Bild.

Dabei ist Odriozola nicht die einzige Leihgabe im Bayern-Dress, die der Musik an der Säbener Straße derzeit hinterherläuft. Auch Philippe Coutinho zählt unter Flick* nicht zur ersten Garde. Der Bayern-Coach hat vor dem Duell mit der TSG Hoffenheim ohnehin andere Probleme, kommt es für Flick doch zum Wiedersehen mit der alten Flamme*. Und die alte Flamme hat sich viel für das Duell mit dem deutschen Branchenprimus vorgenommen. Trainer Alfred Schreuder kann nahezu auf den gesamten Hoffenheim-Kader* zurückgreifen - davon kann Flick aktuell nur träumen.

