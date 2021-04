FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Erneuter Corona-Fall bei den Münchnern

30. Spieltag der Bundesliga

+ © Kirchner/imago-images Die Bayern wollen gegen Leverkusen den nächsten Dreier holen. © Kirchner/imago-images

Die Bayern stehen vor der nächsten Meisterschaft, mit einem Sieg gegen Leverkusen wäre diese nur noch Formsache. Ein FCB-Star kehrt am Dienstag zurück ins Team. Der Live-Ticker.

FC Bayern München - Bayern 04 Leverkusen -:- (-:-), Dienstag 20.30 Uhr

Drei Tage nach Hansi Flicks angekündigtem Aus im Sommer empfangen die Münchner Bayer Leverkusen*.

Mit drei weiteren Punkten wäre dem FC Bayern* die Meisterschaft wohl nicht mehr zu nehmen.

FC Bayern München - Bayern 04 Leverkusen -:- (-:-)

Aufstellung FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Coman, Müller, Musiala - Choupo-Moting Aufstellung Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Palacios, Aranguiz - Diaby, Bailey - Schick Tore:

>>AKTUALISIEREN<<

Update, 20.05 Uhr: Es gibt vor dem Spiel einen Corona-Fall beim FC Bayern! Wie die tz erfuhr, hat sich Stadionsprecher Stephan Lehmann mit dem Virus angesteckt und wird am heutigen Abend nicht im Einsatz sein. Stattdessen wird ihn der Kommentator und Moderator Simon Köpfer ersetzen. Lehmann ist seit 1996 die Stimme, die sämtliche Tore der Bayern-Stars ansagt und stimmte die Zuschauer auch 2006 bei der Heim-WM auf die Spiele ein.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: RB liegt noch immer in Köln hinten - Goretzka und Sané auf der Bank

Update, 20.00 Uhr: In Köln bahnt sich eine kleine Sensation an, denn die Geißböcke liegen nach gut 70 Minuten mit 2:1 gegen RB Leipzig vorne. Der Zehn-Punkte-Vorsprung für die Bayern wird somit immer wahrscheinlicher.

Update, 19.56 Uhr: Etwas überraschend steht Leon Goretzka heute noch nicht in der Startelf, allerdings steht er im Kader. David Alaba spielt auf der Sechs, während Wolfsburg-Matchwinner versuchen wird, auf links für Wirbel zu sorgen. Auch Flicks Reservebank ist nicht mehr allzu dünn besetzt: Nianzou, Sarr, Martínez, Sané und eben Goretzka stehen dem Trainer zur Verfügung, auch die Youngster Josip Stanisic, Christopher Scott und Tiago Dantas sind mit dabei.

Update, 19.45 Uhr: Gute Neuigkeiten für den FCB! Die Kölner gingen jüngst gegen RB Leipzig in Führung, sollte es dabei bleiben könnten die Münchner heute Abend weiter absetzen. Mit einem Sieg läge das Team von Hansi Flick vier Spieltage vor Saisonende mit zehn Punkten vorne, doch mehr als eine halbe Stunde ist allerdings noch zu spielen. In einer Dreiviertelstunde kommt es dan zum Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Bayer.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Werkself will nach Europa - FCB die Vorentscheidung im Titelkampf

Update, 19.22 Uhr: Wie wird die Mannschaft des FC Bayern heute Abend auf die angekündigte Vertragsauflösung von Hansi Flick reagieren? Gegen Leverkusen wartet ein Gegner, der besonders über die Schnelligkeit kommt und den BVB im Kampf um die Europa League noch im Saisonendspurt überholen will. Doch wird das Team von Hannes Wolf in München punkten können?

Update, 19.03 Uhr: In knapp anderthalb Stunden empfängt der FC Bayern die Werkself, die sich noch für die Europa League qualifizieren will und keine Punkte zu verschenken hat. Bereits um halb sieben wurde die Partie zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig angepfiffen, nach einer halben Stunde steht es hier noch 0:0.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: FCB will wichtige drei Punkte - Leipzig in Köln gefordert

Update vom 20. April, 18.40 Uhr: Noch etwa zwei Stunden bis zum Bundesligaspiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Parallel wird RB Leipzig heute in Köln versuchen, den Anschluss an die Spitze zu halten. Sollte Leipzig verlieren und der FCB gewinnen, könnten die Münchner schon am kommenden Wochenende die Meisterschaft klar machen. Dafür müsste auch Leipzig in seinen Spiel am Wochenende unterliegen.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Flicks Abschiedstour fängt in München an

Update vom 20. April, 16:55 Uhr: Fünf Partien hat Hansi Flick wohl noch als Bayern-Trainer vor sich, erster Halt seiner Abschieds-Tournee ist dabei die Allianz Arena, in der sein Team am Dienstagabend Leverkusen empfängt. Die Partie gegen die Werkself wird wohl die schwerste, denn Leverkusen steht lediglich zwei Punkt hinter dem BVB auf Rang sechs und will noch in die Europa League. Der Härtetest für die Münchner in der englischen Woche wird wohl auch richtungsweisend für die Meisterschaft, die im Falle eines Dreiers wohl wieder an die Münchner geht.

Update vom 20. April, 15.02 Uhr: Der FC Bayern spielt am Dienstag - was sich nach Champions League anfühlt, ist dieses Mal Bundesliga. Die anstehende Partie ist deswegen nicht weniger attraktiv. Bayer Leverkusen ist der nächste größere Test für die Mannschaft von Hansi Flick.

Die Personallage scheint sich mit der Rückkehr von Leon Goretzka wieder etwas zu entspannen. Noch unsicher ist aber der Einsatz von Leroy Sané. Am Dienstagmorgen meldeten verschiedene Medien, dass der Flügelstürmer möglicherweise ausfallen könnte. Beim Anschwitzen war er aber nun dabei. Sollte es noch nicht für die Startelf reichen, könnte Jamal Musiala wieder von Beginn an spielen - der 18-Jährige hat bekanntlich einen Lauf.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Flick kündigte Abschied an - Hernandez doch im Kader

Erstmeldung vom 19. April: München - In der englischen Woche empfängt der FC Bayern am Dienstagabend den Tabellensechsten Bayer Leverkusen, fünf Spieltage vor Saisonende wollen die Münchner ihren Vorsprung weiter ausbauen. Besonders ein Leistungsträger, der nach einer Verletzungspause in den Kader des Rekordmeisters zurückkehrt, könnte dazu beitragen.

Am Samstag kündigte Bayern-Trainer Hansi Flick in einem Interview nach dem 3:2-Sieg in Wolfsburg sein Aus im Sommer an, seine Spieler informierte er direkt nach der Partie. Nun setzt der Trainer auf die „herausragende Mentalität“ seiner Mannschaft, die auf das „Sportliche und den Erfolg fokussiert“ sei, wie er bei der Pressekonferenz meinte.

Hansi Flick schaffte am Freitagmittag vor dem Heimspiel gegen die Werkself auch einen Überblick über seine Personallage. „Alle, die am Wochenende auf dem Spielberichtsbogen standen, sind dabei“, sagte der Trainer und bestätigte somit auch, dass auch Lucas Hernandez nach seiner Auswechslung in Wolfsburg mit dabei ist. Damit stehen Flick bis auf Niklas Süle wohl alle Verteidiger zur Verfügung.

FC Bayern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Robert Lewandowski diese Woche schon fit

„Erfreulicherweise hat Leon auch trainiert und wird zur Verfügung stehen“, informierte Flick die Pressevertreter weiter, Leon Goretzka steht demnach also wieder im Kader. Topstürmer Robert Lewandowski, der das Hinspiel in den Schlussminuten entschied*, hingegen muss wohl noch auf seinen Einsatz warten. „Robert macht einen hervorragenden Eindruck aber ich glaube das Spiel gegen Leverkusen kommt eventuell zu früh, wir hoffen aber, dass er am Samstag wieder dabei ist“, so Flicks Einschätzung.

Für das Minimalziel Meisterschaft sollten möglichst drei Punkte gegen den DFB-Pokal-Finalsten aus der letzten Saison geholt werden. Damit läge der FC Bayern auch bei einem Sieg von RB Leipzig in Köln bei vier verbleibenden Ligaspielen noch sieben Punkte vorne. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.