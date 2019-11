Der Klassiker wartet: FC Bayern gegen Dortmund im Live-Ticker

Der FC Bayern München empfängt zum Top-Spiel am Samstagabend Borussia Dortmund. Der deutsche Klassiker steigt in turbulenten Zeiten und verspricht Spannung und Emotionen pur.

FC Bayern München - Borussia Dortmund -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr

Der deutsche Klassiker steht an - der FC Bayern München hat Borussia Dortmund zu Gast.

Wir berichten im Live-Ticker vom Bundesliga-Kracher.

FC Bayern München - Borussia Dortmund -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr

FC Bayern München: Bank: Borussia Dortmund: Bank: Tore: Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

+++ Hallo und herzlich willkommen zum 11. Spieltag in der Bundesliga. In München steigt am Samstagabend um 18.30 Uhr das Spiel der Spiele. Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund zum deutschen Klassiker. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!+++

Live-Ticker: FC Bayern München - Borussia Dortmund: Bundesliga-Premiere für Trainer-Duo Flick und Gerland

Es waren turbulente Wochen beim FC Bayern München. Nach dem Debakel vom vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt in der Commerzbank-Arena hatten die Bosse an der Säbener Straße Cheftrainer Niko Kovac beurlaubt. Noch am selben Tag wurde Hansi Flick zum vorübergehenden Boss berufen, wenige Tage später bekam er Legende Hermann Gerland zur Seite gestellt.

Dessen letztes Aufeinandertreffen mit dem BVB könnte ein gutes Omen sein. Am Mittwoch konnten die Bayern mit 2:0 gegen Olympiakos Piräus in der Champions League seit langer Zeit mal wieder ohne Gegentor bleiben. Trotz des ersten Erfolgs gibt es wieder heiße Spekulationen um die zukünftige Trainer-Besetzung beim FC Bayern München. Kommt ein deutscher Star-Trainer?

Ein ganz anderes Kaliber stellt Borussia Dortmund da. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre hat mit einer fulminanten zweiten Halbzeit in der Champions League gegen Inter Mailand vor eigenem Publikum einen 2:0-Rückstand drehen können. Trotzdem fürchtet man sich in Dortmund vor einer „Klatsche“ in München.

Live-Ticker: FC Bayern München - Borussia Dortmund: Bundesliga-Kracher verspricht Spannung pur

Für die Bayern, die zuletzt wenig überzeugen konnten, geht es gegen den BVB trotzdem nur um einen Sieg. Die Voraussetzungen für den deutschen Klassiker sind derweil sehr ausgeglichen. Wie wa.de* berichtet, fehlt den Dortmundern wie schon in der Champions League Marco Reus. Derweil könnte Paco Alcacer, der zuletzt verletzungsbedingt oft ausgefallen war, wieder in die Startelf rücken.

Live-Ticker: FC Bayern München - Borussia Dortmund: Es geht um die Spitzenplätze der Bundesliga

Im Moment steht in der Bundesliga-Tabelle der BVB mit einem Punkt Vorsprung auf Platz zwei, während die Bayern mit 18 Punkten den vierten Rang belegen. Das Duell am Samstagabend ist also nicht nur um jede Menge Prestige, sondern auch darum, den Anschluss an die Spitze der Tabelle nicht zu verlieren.

*wa.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

lso