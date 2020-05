Bundesliga im Live-Ticker: Union ohne Trainer Fischer gegen FC Bayern - Traurige Ursache

Die Bundesliga startet in der Corona-Krise wieder - und der FC Bayern ist bei Union Berlin zu Gast. Spieler des FCB-Gegners äußern ihren Unmut. Verfolgen Sie das Spiel am Sonntagabend hier im Live-Ticker.

Union Berlin - FC Bayern München -:- (-:-), Sonntag, 18 Uhr

-:- (-:-), Sonntag, 18 Uhr 26. Spieltag: Die Bundesliga* wagt in der Corona-Krise* den Restart unter strengen Hygieneauflagen.

wagt in der den Restart unter strengen Hygieneauflagen. Der Tabellenführer aus München muss in einem Geisterspiel an der Alten Försterei* ran.

Union Berlin - FC Bayern München -:- (-:-), Sonntag, 18 Uhr: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Bank: - FC Bayern: Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Frank Willenborg

Update um 13.35 Uhr: Mit welchem Personal gehen beide Teams in den Bundesliga-Neustart? Union Berlin und der FC Bayern könnten folgendermaßen auflaufen.

Union Berlin: Gikiewicz - Hübner, Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Andrich, Gentner, Lenz - Ingvartsen, Bülter - Andersson

FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Update um 12.42 Uhr: Der FC Bayern muss sich in Zukunft auf Geisterspiele einstellen, doch wann dürfen Fans wieder ins Stadion? Ein Mediziner machte nun Hoffnung mit einer bislang wenig diskutieren Idee.

Update um 12.03 Uhr: Weil neben Spielern auch die Schiedsrichter vor einer Partie auf das Coronavirus getestet werden, gibt die DFL die Ansetzungen erst kurzfristig bekannt. Wie nun mitgeteilt wurde, leitet Frank Willenborg die das Duell der Bayern bei Union Berlin.

Update vom 16. Mai, 09.43 Uhr: Einen Tag vor dem Bundesliganeustart des FC Bayern gibt es erfreuliche Nachrichten um ein Bayern-Quartett. Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Alphonso Davies stehen im vorläufigen Team des Jahres des Videospiels FIFA 20.

Währenddessen muss sich ein Ex-Münchner in Quarantäne begeben. Das Kind des Fußballers soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein.

Union Berlin - FC Bayern: Bundesliga im Live-Ticker - Urs Fischer verpasst die Partie

Update vom 15. Mai, 17.40 Uhr: Nun gibt es Gewissheit: Der 1. FC Union Berlin muss das Bundesliga-Spiel gegen Bayern München ohne Trainer Urs Fischer bestreiten. Der 54-Jährige kehrt nach dem Tod seines Schwiegervaters am Samstag aus der Schweiz nach Berlin zurück, wird die Mannschaft aber erst nach zwei negativen Coronavirus-Tests wieder betreuen. Die Entscheidung sei in Absprache mit der DFL Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb getroffen worden.

Auf das Spiel gegen den FC Bayern werden die „Eisernen“ von den Co-Trainern Markus Hoffmann und Sebastian Bönig vorbereitet. „Unser aller Mitgefühl gilt Familie Fischer in dieser schweren Zeit. Die Mannschaft, das Trainerteam und Oliver Ruhnert haben die ungewohnte Situation professionell angenommen und sich konzentriert auf das Spiel vorbereitet“, so Union-Präsident Dirk Zingler in einer Mitteilung.

Am Sonntag kann unser Cheftrainer Urs #Fischer leider nicht dabei sei. Wir wünschen ihm und seiner Familie Trost und Kraft in dieser schweren Zeit. https://t.co/Z3T3pDlnf4 #fcunion #FCUFCB ⚪ — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 15, 2020

Update vom 15. Mai, 10.52 Uhr: Am Samstag öffnet die Bundesliga nach der Corona-Pause wieder ihre Pforten - einen Tag später greift auch Bayern München wieder ins Geschehen ein. Der Rekordmeister gastiert an der Alten Försterei, wo Aufsteiger Union Berlin beheimatet ist. Vor dem Spieltag geht der FC Bayern als Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung in die Partie, Rivale Dortmund spielt bereits am Samstag (siehe unten).

Mit welcher Formation der FCB beim Duell in Berlin aller Voraussicht nach startet, haben wir hier analysiert.

Union Berlin gegen FC Bayern: Nächster Union-Profi wettert gegen Wiederbeginn

Mit Felix Kroos hat sich unterdessen ein weiterer Profi des 1. FC Union der Kritik an der Saison-Fortsetzung der Bundesliga angeschlossen. Teamkollege Neven Subotic hatte bereits bemängelt, dass die Profis keinen Einfluss bei der Entscheidung über die Wiederaufnahme hatten.

„Es ging nicht ihm oder es geht den Spielern nicht darum, eine Entscheidung zu treffen, sondern einfach gehört zu werden, um im Prozess der Entscheidungsfindung ein Wort mitreden zu können“, sagte Kroos der dpa. Im Endeffekt seien es die Spieler, die sich einem Gesundheitsrisiko aussetzen. Der 29-Jährige verwies dabei nicht nur auf die Gefahren durch das Coronavirus, sondern auch auf die Verletzungsgefahr aufgrund des wenigen Mannschaftstrainings.

Der FC Augsburg muss unterdessen ohne Trainer Heiko Herrlich agieren - der wurde aufgrund Corona-Gefahr zum Nichtstun verdammt. Währenddessen machen sich die Spieler des FC Bayern auf ungewöhnlichem Weg auf zum ersten Spiel.

Bundesliga-Endspurt nach Corona: Nächste FC-Bayern-Spiele terminiert

Update vom 14. Mai, 17 Uhr: Die Bundesliga hat die Spieltage 27 und 28 terminiert. Demnach muss der FC Bayern im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund unter der Woche ran.

Der deutsche Rekordmeister spielt wie folgt:

27. Spieltag, Samstag, 23. Mai 2020

FC Bayern - Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr)

28. Spieltag, Dienstag, 26. Mai 2020

Borussia Dortmund - FC Bayern (18.30 Uhr)

Union Berlin - FC Bayern: Wer wird Deutscher Meister?

Update vom 14. Mai, 15.30 Uhr: Der FC Bayern zum achten Mal in Folge? Borussia Dortmund erstmals seit 2012? Oder RB Leipzig zum allerersten Mal?

Wer entscheidet die Bundesliga-Saison nach dem Corona-Restart für sich und wird Deutscher Meister 2020?

Ein ehemaliger FCB-Physio warnte nun vor den Gefahren des Bundesliga-Neustarts.

Union Berlin - FC Bayern: Am Samstag gehen die Blicke nach Dortmund

Update vom 14. Mai, 12.30 Uhr: Die Blicke der Bayern sind vor dem Auswärtsspiel in Köpenick bei Union Berlin freilich nach Dortmund gerichtet, wo der BVB bereits am Samstag (15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) im Revierderby auf den FC Schalke trifft.

An der Tabellenspitze der Bundesliga sieht es nach dem wochenlangen Corona-Lockdown und vor dem 26. Spieltag derweil wie folgt aus:

Tabelle Bundesliga Punkte 1. FC Bayern München 2. Borussia Dortmund 3. RB Leipzig 4. Gladbach 5. Bayer Leverkusen 6. FC Schalke 55 Punkte 51 Punkte 50 Punkte 49 Punkte 47 Punkte 37 Punkte

Union Berlin - FC Bayern im Live-Ticker: BVB verpflichtet Ex-Münchner

Update vom 14. Mai, 11.45 Uhr: Im Meister-Duell mit dem FC Bayern hat Borussia Dortmund vor dem 26. Spieltag und dem Corona- Restart in Deutschland einen Ex-Spezialisten der Münchner verpflichtet: Teampsychologe Philipp Laux.

„Aber eines ist klar, es gibt kein Wundermittel für diese Situation, auch nicht aus psychologischer Sicht“, sagte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung zum Engagement des einstigen Bundesliga-Profis.

Am ersten Bundesliga-Spieltag nach einer gefühlten Ewigkeit freuen wir uns auf Tricks und Tore. Doch wie werden letztere eigentlich gefeiert? Hoffentlich ohne Verletzungen - denn davon gab es in der Bundesliga schon so manche beim Torjubel.

Union Berlin - FC Bayern im Live-Ticker: Coach Urs Fischer nicht auf der Bank?

Update vom 13. Mai, 16.30 Uhr: Rückschlag für Union Berlin in der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den FC Bayern. Trainer Urs Fischer musste das Quarantäne-Trainingslager in Barsinghausen „aus privaten Gründen“ verlassen, wie die Köpenicker an diesem Mittwoch mitteilten.

„Der Trainer musste kurzfristig aus privaten Gründen das Trainingslager verlassen“, erklärte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Sport, auf einer Video-Konferenz. „Bis auf Weiteres kann morgen sein, aber auch erst nächste Woche“, sagte der 47-Jährige zur geplanten Rückkehr des Union-Coaches: „Private Gründe haben Vorrang.“

Laut Ruhnert könne Fischer nach einem Corona-Test am Samstag, sollte dieser negativ ausfallen, gegen die Bayern in der Zone eins des Stadions an der alten Försterei auf der Bank sitzen.

Union Berlin - FC Bayern live: Die Bundesliga legt wieder los

Erstmeldung vom 13. Mai: Es geht wieder los: Die Bundesliga startet unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen in der Corona-Krise wieder mit dem Spielbetrieb.

Trainer Hansi Flick und der FC Bayern München sind an diesem Sonntag bei Union Berlin zu Gast, vor leeren Rängen im Stadion An der alten Försterei. Der Aufsteiger ohne sein frenetisches Heimpublikum - ein Vorteil für den Rekordmeister?

Union Berlin - FC Bayern: Rummenigge sieht keinen Vorteil für die Münchner

„Schon zu meiner Zeit haben die Heim-Fans immer sehr gegen den FC Bayern Stimmung gemacht. Das war nicht immer nur zu unserem Nachteil, manchmal haben wir uns damit gepusht und so sogar motiviert", meinte FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit der Sport Bild: „Ich glaube nicht, dass es ein Vorteil für uns ist, dass die gegnerischen Fans nicht da sind. Wir haben aus einem Hexenkessel gegen uns oft die Motivation gezogen, nach dem Motto: ‚Denen zeigen wir's, Männer!'."

Bei den Köpenickern gibt es ausgerechnet vor dem Match gegen den Double-Sieger Ärger um Publikumsliebling und Stammtorwart Rafal Gikiewicz, weil der Vertrag des 32-jährigen Polen in der Hauptstadt nach dieser Saison nicht verlängert wird.

Union Berlin - FC Bayern im Live-Ticker: Beim Aufsteiger gibt es Ärger um Gikiewicz

„Geld ist wichtig, steht aber nicht bei mir an erster Stelle. Ich war bereit, von meinen Erwartungen runterzugehen, aber es gab keine Reaktion. Vom ersten Treffen an hatte ich nicht das Gefühl, dass der Klub seinen besten Spieler behalten will, was ich nicht verstehe“, sagte der Unioner in der Sendung Face 2 Face bei Canal+ Sport.

Spannend wird während der Partie sein, wie die Spieler inmitten der Coronavirus-Pandemie miteinander umgehen.

Gehen sie noch in jeden Zweikampf? Schieben sie sich bei einem Standard im Strafraum auch mal zur Seite - trotz der Ansteckungsgefahr mit Sars-CoV-2?

Union Berlin - FC Bayern im Live-Ticker: Goretzka schließt Körperkontakt nicht aus

„Wir tun alles dafür, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass niemand auf dem Platz infiziert wird. Es wird sich aber nicht vermeiden lassen, dass wir uns auf wenige Zentimeter annähern“, erklärte Bayern-Star Leon Goretzka zuletzt der Welt am Sonntag.

Für Spannung ist gesorgt! Verfolgen Sie den Restart des FC Bayern in der Bundesliga an diesem Sonntag ab 18 Uhr hier im Live-Ticker.

