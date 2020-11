BVB - FC Bayern im Live-Ticker: Alaba-Krach, Hammer-Offensiven - Mega-Spannung im Klassiker

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern: Es ist das Gipfeltreffen der Bundesliga. Verfolgen Sie das Topspiel BVB gegen München am Samstagabend hier im Live-Ticker.

Borussia Dortmund - FC Bayern -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr

Austellung BVB: n.n. Aufstellung FC Bayern: n.n. Tore: -

>>> AKTUALISIEREN <<<

München/Dortmund - Zwei gegen Eins, der Vize-Meister gegen den Deutschen Meister, West gegen Süd - es ist das Gipfeltreffen des deutschen Fußballs! Am Samstag messen sich Borussia Dortmund* und der FC Bayern München*.

Borussia Dortmund - FC Bayern im Live-Ticker: BVB und Münchner sind beide in Topform

Spannung ist mehr als garantiert: Der deutsche Rekordmeister* konnte trotz des 6:2 gegen den FC Salzburg in der Champions League die Posse um Abwehrchef David Alaba* nicht abstreifen, FCB-Coach Hansi Flick* wirkte bei Nachfragen zum Österreicher regelrecht genervt.

Schlechte Nachricht: für das Spiel morgen gegen Brügge reicht es leider nicht.



Gute Nachricht: für nen Muskelfaserriss bin ich zu langsam, am Samstag will ich wieder dabei sein 💪🏻 — Mats Hummels (@matshummels) November 3, 2020

Die Westfalen haben dagegen wie der Triple-Sieger Auftrieb. Konkret: Der BVB gewann in der Königsklasse souverän 3:0 beim FC Brügge und sicherte sich damit die Tabellenführung in der Vorrundengruppe F.

Insbesondere Erling Haaland, der einmal mehr einen Doppelpack und seine CL-Tore 13 und 14 im elften Spiel erzielte, verspricht beim Aufeinandertreffen der Branchen-Riesen im Signal Iduna Park viel Spektakel.

Borussia Dortmund - FC Bayern im Live-Ticker: BVB bangt um Einsatz von Mats Hummels

Eine Frage ist aber: Kann der zuletzt angeschlagene Abwehrboss Mats Hummels gegen seinen Ex-Klub aus seiner Heimatstadt auflaufen? „Wir sind zuversichtlich. Das wird sich am Wochenende regeln“, meinte BVB-Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl bei Sky.

Zuversichtlich ist auch der Bayern-Trainer. „Die Vorfreude ist da. Geben sie uns die Zeit, dass wir uns erholen können - die Spieler und alle im Staff drumherum. Und dann werden wir uns am Donnerstag auf Dortmund vorbereiten. Wir haben heute schon Regeneration und ein paar Läufe für die Spieler gemacht, die weniger zum Einsatz gekommen sind“, sagte Flick in Salzburg und kündigte an: „Klar ist, dass wir die Art und Weise, die Idee, wie wir Fußball spielen wollen, durchziehen.“

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern*: Verfolgen Sie das Gigantentreffen der Bundesliga am Samstagabend ab 18.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm) *tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks