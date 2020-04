FC Bayern nimmt Training wieder auf - strenge Auflagen bleiben

Die Corona-Krise trifft auch den FC Bayern hart. Nun soll das Training wieder aufgenommen werden - allerdings mit einer bestimmten Einschränkung.

Die Corona-Krise trifft auch den FC Bayern

trifft auch den Der Rekordmeister* unterstützt die digitale Hilfsaktion „Mia gehn online“

Die FCB-Stars Leon Goretzka und Joshua Kimmich haben die Aktion „We Kick Corona“* ins Leben gerufen

und haben die Aktion „We Kick Corona“* ins Leben gerufen Die bisherigen News zum FC Bayern in der Corona-Krise gibt es hier.

Update vom 4. April, 22.32 Uhr: Bundesliga-TabellenführerFC Bayern München nimmt einem Bericht des „Kicker“ zufolge am Montag das Training auf dem Platz wieder auf. Der deutsche Fußball-Rekordmeister will demnach unter strengen Auflagen in Kleingruppen mit vier oder fünf Spielern erste Einheiten nach der Zwangspause wegen der Coronavirus-Pandemie absolvieren.

Einige der 18 Bundesligisten hatten bereits in der vergangenen Woche wieder mit dem Training begonnen, bei zahlreichen weiteren Clubs soll ab Montag wieder auf dem Platz trainiert werden. Die Saison ist derzeit bis mindestens Ende April ausgesetzt.

FC Bayern in der Corona-Krise: Gehaltsverzicht gilt für April

Update vom 4. April, 10.08 Uhr: Der Gehaltsverzicht der Fußball-Profis und der Vereinsführung des FC Bayern wegen der Corona-Krise gilt zunächst für den laufenden Monat. Das berichtete Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im Bild-Interview: „Die Spieler und die Führung verzichten erstmal im April auf 20 Prozent. Mit dem Geld ist gewährleistet, dass kein normaler Angestellter beim FC Bayern weniger Netto in der Tasche hat.“

Sollte die Spielpause der Bundesliga wegen der Virus-Pandemie länger dauern, „werden wir uns mit unserem Spielerrat Ende des Monats zusammensetzen und besprechen, wie es weitergeht“, kündigte Rummenigge (64) an.

FC Bayern in der Corona-Krise: Goretzka und Kimmich erhalten besondere Auszeichnung

Update vom 3. April, 12.40 Uhr: Die Bayern-Stars Joshua Kimmich und Leon Goretzka werden für ihre Initiative „We kick Corona“ geehrt. Der Verein Deutscher Fußball Botschafter vergibt an die Nationalspieler stellvertretend für das Engagement zahlreicher Fußballspieler in Zeiten der Corona-Krise den Ehrenpreis. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, sind bisher mehr als 3,7 Millionen Euro zusammengekommen.

Auch weitere Stars wie Mats Hummels (Borussia Dortmund) und Leroy Sané (Manchester City) haben sich der Initiative angeschlossen. Die offizielle Übergabe des Preises im Mai findet wegen der Pandemie nicht statt. Man arbeite an einer Ersatzlösung, hieß es. Der Verein Deutscher Fußball Botschafter wurde 2012 gegründet und zeichnet nach eigenen Angaben deutsche Trainer und Spieler aus, die im Ausland zu einem positiven Image Deutschlands beitragen.

Positiv sind auch die Reaktionen auf die Alltags-Kommentare von DAZN-Reporter Robby Hunke. Jetzt entschuldigte sich ein Fan rührend bei ihm - für eine frühere Beleidigung. Zwist gibt es dagegen aktuell beim FC Bayern München rund um Jerome Boateng* - nicht das erste Mal in den vergangenen Jahren.

FC Bayern startet digitale Hilfsaktion für München - FCB-Star spendet für Schutzanzüge

Update vom 31. März, 13.26 Uhr: Auch Jerome Boateng zeigt in der schwierigen Zeit seine große soziale Ader und unterstützt in der Corona-Krise* die Tafel in München und in seiner Heimatstadt Berlin. Wie die Agentur des Verteidigers vom FC Bayern am Dienstag mitteilte, hilft der 31-Jährige den gemeinnützigen Organisationen mit einer Spende.

In München werden unter anderem Schutzanzüge und Desinfektionsmittel für die Helfer besorgt. In Berlin, wo Boateng geboren ist, wird die Spende für die Belieferung verwendet.

„In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir alle zusammenhelfen. Wir Fußballer werden ja oft in die Vorbildrolle gedrängt, Vorbilder sind für mich in diesen Tagen aber all die, die durch ihren Einsatz in der schwierigen Situation vorangehen und dafür sorgen, dass das Leben möglichst weitergeht. Wie auch die freiwilligen Helfer bei den Tafeln“, erklärte Boateng.

Sneak peek into my kit collection

Which one do you like most? pic.twitter.com/Dcez7FkpZm — Jerome Boateng (@JB17Official) March 30, 2020

In der aktuellen Corona-Krise haben Fußball-Stars eine noch größere Vorbildfunktion. Ein Bundesliga-Kicker weiß damit offenbar nicht umzugehen - und wurde auf einer Corona-Party erwischt.

FC Bayern/Corona-Krise: digitale Hilfsaktion für München - Kahn gibt Startschuss

München - Der FC Bayern* unterstützt die digitale Hilfsaktion „Mia gehn online“. Die Initiative soll Münchner Kleinunternehmen, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind, bei der Digitalisierung mit kostenloser Beratung unterstützen.

Der Rekordmeister teilte am Montag mit, dass es sich dabei zum Beispiel um die Umstellung auf digitale Kommunikation oder Online-Bestellsysteme handele. Die Aktion wurde unter anderem von der Landeshauptstadt München ins Leben gerufen.

FC Bayern startet in Corona-Krise digitale Hilfsaktion für München - Kahn gibt Startschuss

Der designierte FCB-Boss Oliver Kahn wird an diesem Mittwoch den Startschuss für eine entsprechende digitale Veranstaltung geben. Dabei sollen den Angaben zufolge die teilnehmenden Unternehmen gemeinsam mit Experten innerhalb von 24 Stunden Lösungen entwickeln, um ihre Ladenangebote online abrufbar zu machen.

„In dieser herausfordernden Zeit müssen die Menschen und Organisationen in München zusammenstehen. Der FC Bayern* ist Teil der Münchner Community. Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, diese Initiative zu unterstützen. Digitale Lösungen für Münchner Kleinunternehmen zu entwickeln, kann ein wertvoller Beitrag in dieser Krise sein“, erklärte Kahn.

FC Bayern unterstützt digitale Hilfsaktion „Mia gehn Online“ für München

Dass die akute Krise auch am Branchenführer aus München nicht spurlos vorbeigehen wird, das räumte zudem Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview mit der FAZ ein. „Auch auf den FC Bayern kämen wirtschaftliche Schwierigkeiten zu, wenn wir zu lange nicht Fußball spielen“, sagte Rummenigge.

Möglicherweise stünden die Bayern „aufgrund unserer sehr guten Eigenkapitalsituation vielleicht um einiges besser da“ als andere Bundesligaclubs. „Aber auch wir warten derzeit auf dem Transfermarkt ab, um auch mal das Pulver trocken zu halten und zu schauen, wie sich die Lage entwickelt“, sagte Rummenigge. „Wir wissen heute alle nicht, wie lange uns der Corona-Spuk noch begleiten wird.“

smk/dpa

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks

Ein ehemaliger Weltklassekeeper hat verraten, dem FC Bayern gleich zweimal einen Korb gegeben zu haben. Stattdessen fand der Franzose in Italien sein fußballerisches Glück.

Rubriklistenbild: © AFP / CHRISTOF STACHE