Neuer Keeper

Der FC Bayern hat einen neuen Keeper verpflichtet. Am Sonntagabend war Daniel Peretz in der Allianz Arena zu Gast. Am Montag wird er vorgestellt.

FC Bayern stellt Neuzugang Daniel Peretz vor: PK im Live-Ticker

stellt Neuzugang vor: PK im Live-Ticker FC Bayern stellt Daniel Peretz vor: Neuer Torhüter soll als Backup für Sven Ullreich fungieren

Dieser Live-Ticker wird automatisch aktualisiert

Update vom 28. August, 8.58 Uhr: Guten Morgen! In knapp einer halben Stunde ist es so weit, dann wird Daniel Peretz beim FC Bayern vorgestellt. Der Keeper ist der erste israelische Prof beim deutschen Rekordmeister und insgesamt der elfte Bundesliga-Spieler aus Israel.

+ Daniel Peretz und Freundin Noa Kirel besuchten bereits das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen Augsburg. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Erstmeldung vom 28. August: München – Der Transfer ist bereits seit Freitag fix. Am Sonntagabend war er schon in der Allianz Arena zu sehen. Gemeinsam mit seiner bekannten Freundin Noa Kirel wurde er beim 3:1-Erfolg des FC Bayern München gegen den FC Augsburg auf der Tribüne gesichtet.

Am Montag wird Daniel Peretz nun auch vorgestellt. Ab 9.30 Uhr bittet der Rekordmeister zu obligatorischen Pressekonferenz ins Pressestüberl an der Säbener Straße.

Blick auf Säbener Straße: FC Bayern stellt Neuzugang vor

Der 23-jährige Keeper kommt von Maccabi Tel Aviv zu den Bayern und soll in den kommenden Wochen als Backup von Sven Ulreich fungieren. Sobald Manuel Neuer nach seiner schweren Verletzung in absehbarer Zeit zurückkehren wird, dürfte sich der israelische U21-Nationalkeeper mit Ulreich aber um den Kaderplatz streiten.

Oder hat Coach Thomas Tuchel etwa andere Pläne mit Peretz? Auf der Vorstellung-PK des neuen Bayern-Keepers werden wir es erfahren. (smk)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON