FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Flick-Team hat Chance zur Pokal-Revanche

Im Halbfinale des DFB-Pokals empfängt der FC Bayern in der heimischen Allianz Arena* Eintracht Frankfurt.

Für den Rekord-Pokalsieger* geht es auch um die Revanche für die Schlappe im Endspiel 2018.

FC Bayern München – Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Vor zweieinhalb Wochen siegte Flick-Team deutlich

Die 30. Meisterschaft ist dem FC Bayern* vier Spieltage vor Saisonende kaum noch zu nehmen, im Grunde hat das 4:2 bei Bayer Leverkusen schon letzte Restzweifel beseitigt. Daran können auch die Gelb-Sperren des Offensivduos Robert Lewandowski* und Thomas Müller nichts ändern. Nun geht es darum, neben dem Titel in der Bundesliga auch den im DFB-Pokal zu verteidigen.

Der vorletzte Schritt dazu soll am Mittwoch erfolgen, wenn die Münchner ab 20.45 Uhr Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena zu Gast haben. Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams ist erst zweieinhalb Wochen her - am 27. Bundesliga-Spieltag schickte der FC Bayern die Gäste aus Hessen mit einem 5:2 nach Hause. Torhungrigster Spieler an jenem Tag war Frankfurts Martin Hinteregger, der neben den beiden Ehrentreffern auch ein Eigentor erzielte.

FC Bayern München – Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Gäste patzen bei Generalprobe gegen Mainz

Für die Bayern waren außerdem Leon Goretzka, Müller, Lewandowski und Senkrechtstarter Alphonso Davies erfolgreich. Seither hat der Rekordmeister in beeindruckender Weise in Dortmund (1:0), gegen Düsseldorf (5:0) und in Leverkusen gewonnen. Frankfurt kam auf eigenem Rasen gegen Freiburg zu einem 3:3, entledigte sich mit den Erfolgen in Wolfsburg (2:1) und Bremen (3:0) aller Abstiegssorgen, patzte zuletzt aber daheim gegen den 1. FSV Mainz 05 (0:2).

An das letzte Duell im Pokal hat die Eintracht jedoch beste Erinnerungen: Am 19. Mai 2018 gelang im Berliner Olympiastadion ein sensationelles 3:1 durch Doppelpacker Ante Rebic und den tief in der Nachspielzeit nach einem Sprint über beinahe das gesamte Feld ins verwaiste Tor treffenden Mijat Gacinovic. Für den großen Favoriten netzte nur Lewandowski zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein.

FC Bayern München – Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Rekordmeister ist 2020 noch ungeschlagen

Für die Frankfurter war es der erste Titel seit 30 Jahren. Eine Wiederholung dieses Coups gegen den FC Bayern würde jedoch eine mindestens ebenso große Überraschung sein. Gerade angesichts der überragenden Form des Teams von Trainer Hansi Flick*, das in diesem Jahr 15 von 16 Pflichtspielen gewonnen hat. Bei einem nicht zu verachtenden Torverhältnis von 52:11.

Bereits am Dienstag haben der 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen den ersten Pokalfinalisten ausgespielt.

