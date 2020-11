FC Salzburg gegen FC Bayern im Live-Ticker: Hat das Alaba-Beben Folgen? FCB vor brisanter Aufgabe

Der FC Bayern ist am Dienstag in der Champions League beim FC Salzburg gefordert. Mit einem Sieg würde der Rekordmeister einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Der Live-Ticker.

FC Salzburg - FC Bayern München -:- (-:-), Di., 21 Uhr auf Sky*

Das Team von Hansi Flick steht vor einer brisanten Aufgabe in der Champions League

steht vor einer brisanten Aufgabe in der Das Alaba-Beben und die Corona-Infektion von Niklas Süle macht die Aufgabe in der Mozart-Stadt noch brisanter

und die von macht die Aufgabe in der Mozart-Stadt noch brisanter Die Partie des Rekordmeisters in Salzburg im Live-Ticker

FC Salzburg - FC Bayern München -:- (-:-), Di., 21 Uhr auf Sky

Aufstellung FC Salzburg: - Aufstellung FC Bayern: - Tore: - Schiedsrichter: Alexey Kulbakov (Weißrussland)

+++ AKTUALISIEREN +++

München - Der FC Bayern* ist am Dienstagabend in der Champions League* beim FC Salzburg gefordert. Die Partie ist für die Elf von Hansi Flick* an sich schon einer besondere Herausforderung, sind die Gastgeber mit Coach Jesse Marsch grundsätzlich ein unangenehmer Gegner.

Hinzu kommt das großem Beben am Montag um David Alaba. Die Bosse des FC Bayern* haben ihr Vertragsangebot an den Abwehrchef offenbar zurückgezogen, wie Präsident Herbert Hainer am Sonntagabend im Blickpunkt Sport bestätigte. Damit dürfte die Zukunft des Österreichers ab dem kommenden Sommer* nicht an der Isar liegen. Alaba selbst zeigte sich auf der PK am Montagmittag „überrascht“* von der Vorgehensweise des Vereins.

FC Bayern bei FC Salzburg im Live-Ticker: Welche Auswirkungen hat das Alaba-Beben?

So gerät die Rückkehr Alabas in sein Heimatland völlig in den Hintergrund. Vielmehr steht die Diskussion um seine Zukunft im Vordergrund. Zudem ist es auch gut möglich, dass diese sich auf die Leistung der Mannschaft auswirken könnte. Zumal der 28-Jährige in den vergangenen Partien nicht immer ganz frei von Wackler war. Allerdings ist das Thema Alaba nicht das einzige, was den FCB aktuell beschäftigt.

🎙 "Würde mich freuen, wenn David hier bleiben würde, weil er ein toller Spieler & Mensch ist. Er ist beliebt in der Mannschaft & im Klub. Ich bin überzeugt davon, dass er genauso wie in den Spielen zuvor seine Topleistung abruft & alles dafür tut, dass der #FCBayern Erfolg hat." pic.twitter.com/1MI0YXECuY — FC Bayern München (@FCBayern) November 2, 2020

Außerdem bereitet nämlich der positive Corona-Test von Niklas Süle am Montag an der Säbener Straße* Kopfzerbrechen. Der Innenverteidiger befindet sich inzwischen in Quarantäne und wird am Dienstagabend beim FC Salzburg definitiv ausfallen. Dadurch dürfte Jerome Boateng anstelle des 24-Jährigen in den kommenden Wochen zum Einsatz kommen.

Live-Ticker: FCB zu Gast in Salzburg - Gelingt der große Schritt in Richtung CL-Achtelfinale?

Die Salzburger, die in der Königsklasse als „FC“ anstelle des „RB“ fungieren, haben aus ihren ersten beiden Partien gegen Lokomotive Moskau und Atletico Madrid lediglich einen Zähler geholt. Dennoch sollten die Bayern die Gastgeber nicht unterschätzen, denn die Spiele liefen für den österreichischen Meister mehr als unglücklich.

Mit einem Sieg dürfte der FC Bayern aber einen ganz, ganz großen Schritt ins Achtelfinale der Königsklasse machen und darf somit weiterhin von der Titelverteidigung in der Königsklasse* träumen. Sollte Atletico gleichzeitig seine Partie in Moskau gewinnen, hätten die Bayern nach zwei Siegen zum Auftakt acht Punkte Vorsprung auf Platz 3 in der Gruppe A. Man darf gespannt sein, ob die Flick-Elf die Aufreger im Umfeld in der Mozart-Stadt ausblenden kann. *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks (smk)