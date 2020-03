Aufstellung des FC Bayern gegen Schalke 04: Boateng fällt aus - Weltmeister in Startelf

Der FC Bayern München muss im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Schalke 04 ran. Allerdings fehlen einige Stammspieler. Das ist die Aufstellung von Hansi Flick.

Der FC Bayern München ist im DFB-Pokal beim FC Schalke 04 gefordert.

ist im beim gefordert. Beide Mannschaften haben mit Ausfällen zu kämpfen.

Beim FCB muss jetzt noch ein Star passen.



Update vom 3. März 2020, 19.38 Uhr: In knapp einer Stunde wird das DFB-Pokal-Match zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern München in der Veltins-Arena angepfiffen. Mit dieser Elf läuft der deutsche Rekordmeister von Beginn an auf: Im Tor steht Manuel Neuer. Die Viererkette bilden Joshua Kimmich, Benjamin Pavard, David Alaba und Alphonso Davies. Davor spielen Corentin Tolisso, Thiago, Leon Goretzka, Philippe Coutinho und Serge Gnabry. Im Angriff geht Thomas Müller auf Torejagd.

Im Vergleich zum letzten Spiel der Münchner gegen Hoffenheim verändert Trainer Hansi Flick sein Team auf mehreren Positionen. Kimmich spielt nicht auf der Sechs, sondern als Rechtsverteidiger, da Jerome Boateng ausfällt und in der Innenverteidigung von Pavard ersetzt wird. Dadurch entsteht eine Lücke im zentral defensiven Mittelfeld, die der französische Weltmeister Tolisso stopfen wird. Youngster Joshua Zirkzee, am Samstag noch Torschütze gegen die TSG, sitzt nur auf der Bank.

FC Bayern München: Aufstellung gegen Schalke - Flick mit Mega-Experiment?

Meldung vom 3. März 2020:

Gelsenkirchen - Sportlich gesehen läuft beim FC Bayern München* alles nach Plan. Plötzlich ist man wieder Tabellenführer in der Bundesliga* und hat sogar drei Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger aus Leipzig.

Aber: Der Eklat von Hoffenheim trübt die Stimmung. Nach den Beleidigungen gegen Dietmar Hopp, die auch in der 2. und 3. Liga für Wirbel sorgten, haben sich die Bayern-Bosse klar positioniert. Dafür gab es sogar Lob von Erzrivale TSV 1860 München. Mitten in diese Unruhen hinein fällt der DFB-Pokal-Kracher gegen Schalke, den wir hier im Live-Ticker begleiten. Wen lässt Trainer Hansi Flick* in Gelsenkirchen ran? So könnten die Bayern auflaufen.

Aufstellung des FC Bayern München gegen Schalke: Wer steht im Tor?

Klare Sache: Manuel Neuer wird im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Königsblau im Tor stehen. An seiner alten Wirkungsstätte ist der Kapitän als Führungsspieler gefragt, denn: Viele andere wichtige FCB-Akteure fallen aus.

Einer von Neuers Schalke-Erben ist Alexander Nübel. Der Keeper wechselt im Sommer zu den Bayern, wird er im Pokal gegen seinen neuen Arbeitgeber spielen? Die Entscheidung ist wohl schon gefallen - gegen ihn.

Aufstellung des FC Bayern München gegen Schalke: Wer bildet die Abwehrreihe?

Große Baustelle in der Bayern-Defensive! Lucas Hernandez wird fehlen, kurzfristig muss auch Jerome Boateng passen. So oder so, Flick* muss ein Experiment wagen. Zieht er Joshua Kimmich vielleicht sogar in die Innenverteidigung?

Oder bekommt Winter-Zugang Alvaro Odriozola eine Chance? Wir glauben: Eher Letzteres: Odriozola verteidigt hinten rechts, Benjamin Pavard und David Alaba bilden das Abwehrzentrum, links wirbelt Alphonso Davies.

Aufstellung des FC Bayern München gegen Schalke: Wer spielt im Mittelfeld?

Kimmich soll als Mittelfeldspieler etabliert werden - deshalb wird Flick ihn wohl kaum ins Abwehrzentrum beordern und die Struktur noch weiter brechen. Gegen Schalke wird er wohl wieder neben Thiago auflaufen, die offensive Dreierreihe davor könnten Serge Gnabry, Leon Goretzka und Thomas Müller bilden.

Aufstellung des FC Bayern München gegen Schalke: Wer spielt im Sturm?

Der Ausfall von Robert Lewandowski trifft die Bayern hart - gegen Hoffenheim konnten sie ihn aber grandios abfedern. In Gelsenkirchen wird wieder Joshua Zirkzee als Sturmspitze auflaufen. Flick hat mit Philippe Coutinho, Corentin Tolisso und Javi Martinez dann noch drei namhafte Alternativen auf der Bank.

Sollte es nicht nach den Bayern-Wünschen laufen, könnte der Trainer reagieren und umstellen. Mit Gnabry und Müller gibt es zumindest noch zwei theoretische Alternativen für die klassische Mittelstürmer-Position.

FC Schalke 04 - FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen im Schema

FC Schalke 04: Schubert - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Schöpf, Boujellab - Harit - Gregoritsch, Raman.

FC Bayern München: Neuer - Odriozola, Pavard, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, Goretzka, Müller - Zirkzee.

Während Fußball-Deutschland gespannt auf den DFB-Pokal blickt, steht außerdem noch die Auslosung der Nations League an. Wir sind im Live-Ticker dabei.

