Münchens schönste Spielerfrauen: Das sind die Partnerinnen der FC-Bayern-Stars

Auf dem Fußballplatz glänzen die Stars des FC Bayern. Doch viele haben auch privat ihr Glück gefunden. Das sind die Spielerfrauen der FCB-Kicker.

Der FC Bayern eilt aktuell von Sieg zu Sieg. Die Spieler des Champions-League-Gewinners von 2020 sind in Topform. Vielleicht auch deshalb, weil die Partnerinnen der Profis den Sportlern den Rücken frei halten. Wir stellen die Frauen der FCB-Stars vor:

Sandra Tolisso

+ © imago images / MIS

Die Französin Sandra Tolisso hält sich öffentlich sehr zurück. Deshalb ist über sie nicht allzu viel bekannt. Auch auf Social Media, bei vielen Spielerfrauen äußerst beliebt, gibt es von ihr nicht viel zu sehen.

Sandra Tolisso und Corentin Tolisso

+ © Sigi Jantz

Sandra und ihr Ehemann, Weltmeister Corentin Tolisso, sind extrem bemüht, ihr Privatleben aus der Presse zu halten. Entsprechend wenige Informationen sind zu dem Paar bekannt.

Nathalia Felix

Nathalia Felix ist von Beruf Model. Außerdem arbeitet die Brasilianerin als Radiomoderatorin in ihrer Heimat. Inzwischen liegt ihr Lebensmittelpunkt immer häufiger in Europa.

Nathalia Felix und Douglas Costa

Ihr Freund ist Bayern-Rückkehrer Douglas Costa. Der verguckte sich während seiner Zeit bei Juventus Turin in die brünette Landsfrau. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.

Melissa Halter

+ © Matthias Balk/dpa/picture alliance

Viel weiß man von Melissa Halter nicht. Die hübsche Blondine hält ihr Privatleben ziemlich unter Verschluss. Genau wie ihr prominenter Freund...

Melissa Halter und Niklas Süle

+ © imago images / HJS

Abwehrhüne Niklas Süle ist der Mann an der Seite von Melissa Halter. Seit wann die beiden zusammen sind und wo sie sich kennenlernten, ist nicht bekannt. Ihre gemeinsamen öffentlichen Auftritte sind rar gesät.

Shalimar Heppner

Shalimar Heppner entstammt einer Gastronomenfamilie. Ihr Vater ist der Münchner Starkoch Frank Heppner. Heppner ist beruflich als PR-Managerin tätig.

Shalimar Heppner und David Alaba

+ © Matthias Balk/dpa/picture alliance

Seit 2017 sind Heppner und Bayern-Star David Alaba in einer Beziehung. Der Österreicher und die knapp zwei Jahre jüngere Shalimar sind inzwischen nicht mehr nur zu zweit. Das Paar freute sich Ende 2019 über die Geburt des ersten Kindes: Ein Sohn vergrößerte die junge Familie.

Jordyn Huitema

+ © imago images / Icon SMI

Die Kanadierin jagt wie ihr Freund dem runden Leder hinterher. Jordyn Huitema ist Nationalspielerin ihres Heimatlandes und spielt für die Frauen-Mannschaft von Paris Saint-Germain. Die Stürmerin gilt als großes Talent.

Jordyn Huitema und Alphonso Davies

Gleiches gilt auch für ihren Freund Alphonso Davies. Der Youngster kam als Verstärkung für den offensiven Flügel zu den Bayern, startete aber erst richtig durch, als man ihn zum Außenverteidiger umfunktionierte. Das junge Paar lernte sich in der kanadischen Heimat kennen und ist seit 2017 liiert.

Kasia Lenhardt

+ © imago images / POP-EYE

Die gebürtige Polin verdient ihr Geld als Model. Kasia Lenhardt nahm 2012 an der siebten Staffel der TV-Castingshow Germany‘s Next Topmodel teil und kam bis ins Finale, wo sie Platz vier belegte. Trotzdem reichte es zu einer Karriere in der Modebranche.

Kasia Lenhardt und Jerome Boateng

Kasia Lenhardt ist die Freundin von Jerome Boateng. Ihre Beziehung machten beide Ende 2019 öffentlich. Seitdem postet das Paar immer wieder Liebesfotos - wie nach dem Meistertitel der Münchner im Sommer.

Candice Brook

Die US-Amerikanerin Candice Brook arbeitet als Model und Sängerin. Unter anderem ist sie im Song „Tell Me Part 2“ von Emile Danero zu hören. Sie war auch bereits in einem TV-Format zu sehen. Bekannt wurde sie durch die Sketch-Comedy- und Improvisationsfernsehserie „Wild ‘n Out“ auf MTV.

Candice Brook und Leroy Sane

Bayerns Kronjuwel Leroy Sane lernte seine Candice während seiner Zeit bei Manchester City kennen. Ende Dezember 2017 wurde die Beziehung der beiden bekannt. Mittlerweile gab es auch Nachwuchs im Hause Sane/Brook, Töchterchen Rio Stella kam am 7. September 2018 zur Welt. Im August 2020 kam das zweite Kind des Paares zur Welt - dieses Mal ein Söhnchen.

Mathea Fischer

+ © imago images / RHR-Foto

Über Mathea Fischer ist nur sehr wenig bekannt. Die junge Frau soll aus Gelsenkirchen stammen und 1992 geboren worden sein. Ihr Privatleben führt sie weitgehend abseits der Öffentlichkeit.

Mathea Fischer und Leon Goretzka

+ © imago images / RHR-Foto

So hält es auch Matheas Freund Leon Goretzka. Auf Social Media existieren so gut wie keine gemeinsamen Fotos. Der Nationalspieler soll Mathea während seiner Zeit beim FC Schalke 04 kennen und lieben gelernt haben. Zuletzt sah man beide im September auf Stippvisite bei Goretzkas Ex-Klub (auf dem Foto mit Ex-Schalker Weston McKennie)

Aline Brum

+ © imago images / Lackovic

Das brasilianische Model Aline Brum hat sich inzwischen in der bayerischen Landeshauptstadt niedergelassen. Grund hierfür ist ein Mann, der in einer der erfolgreichsten Saisons des FC Bayern eine prägende Rolle spielte...

Aline Brum und Javi Martinez

+ © imago images / Revierfoto

Seit 2015 waren Aline Brum und Javi Martinez ein Paar, Anfang 2020 folgte die Trennung. Wenig später versöhnte sich das Paar wieder. Das wird sicher auch die drei gemeinsamen Kinder freuen.

Anika Bissel

Anika Bissel ist Handballerin und läuft auf der Position des Linksaußen für den Zweitligisten SG H2Ku Herrenberg auf. Außerdem studiert Bissel an der Fashion-Akademie in Nagold Mode-Management.

Anika Bissel und Manuel Neuer

+ © imago images / Eibner

Öffentlich halten sie und Manuel Neuer ihre Liebe eher bedeckt, Neuer begleitete seine Herzensdame aber schon zu einem Handballspiel ihres Klubs.

Amelia Ossa Llorente

Über die Spanierin Amelia Ossa Llorente ist relativ wenig bekannt. Sie arbeitete als Kosmetikerin, ehe sie „ihren“ Fußballer kennenlernte.

Amelia Ossa Llorente und Lucas Hernandez

+ © imago images/Sven Simon

Die Beziehung von Amelia und ihrem Ehemann Lucas Hernandez verlief turbulent. So soll sich das Paar im Februar 2017 einen handfesten Streit geliefert haben. Der Vorfall landete vor Gericht, dieses verurteilte Lucas und Amelia zu je 31 Tagen gemeinnütziger Arbeit und verhängte gegen beide ein sechsmonatiges Kontaktverbot. Es gab jedoch ein Happy End - der Franzose und seine Freundin vertrugen sich und heirateten im Juni 2017. Inzwischen sind sie Eltern eines kleinen Sohnes.

Anna Lewandowska

Die Polin Anna Lewandowska hat eine sportliche Karriere hingelegt, sie wurde 2013 Karate-Weltmeisterin. Inzwischen hat sie eine eigene Fitnessmarke kreiert. Zudem veröffentlichte sie auch Bücher über gesunde Ernährung und Fitnesstraining.

Anna Lewandowska und Robert Lewandowski

+ © Alexandra Beier/FC Bayern München/dpa/picture alliance

Seit 2013 ist Anna Lewandowska mit Bayerns Toptorjäger Robert Lewandowski verheiratet. Beide lernten sich in der gemeinsamen Heimat kennen. Anna verhalf ihrem Robert auch als Ernährungsberaterin zu absoluter Fitness. Das Ehepaar hat zwei Töchter.

Lina Meyer

Während andere Spielerfrauen eher extrovertiert leben, hält sich Lina Meyer mit öffentlichen Auftritten zurück. Sie studierte Jura und folgte nach dem Ende ihres Studiums ihrem Partner nach München.

Lina Meyer und Joshua Kimmich

+ © Philippe Ruiz/imago images

Mit Joshua Kimmich ist Lina Meyer seit 2013 liiert. Das Paar lernte sich in Leipzig kennen, als Kimmich noch bei RB unter Vertrag stand. Damals arbeitete Lina im Fanshop des Klubs, woes zwischen den beiden funkte. Inzwischen sind sie auch stolze Eltern zweier Kinder.

Lisa Müller

+ © imago images / ActionPictures

Als erfolgreiche Dressurreiterin machte Lisa Müller zuletzt von sich reden. In der Weltrangliste des Weltpferdesportverbandes FEI steht sie mit ihrem Erfolgspferd „Stand By Me“ aktuell unter den 50 besten Paaren. Zudem ist sie Teil des deutschen Perspektivkaders der Dressurreiter.

Lisa Müller und Thomas Müller

+ © Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Lisas Ehemann ist Thomas Müller, den sie schon seit Schulzeiten kennt. 2007 kam beide zusammen und heirateten im November 2009. Die Leidenschaft für Pferde teilen die Müllers mittlerweile, der Fußballer begleitet seine Frau immer wieder auf Reitturniere.

Celina Kerr

Ein weiterer Bayern-Star ist mit dem Instagram-Model Celina Kerr liiert. Die dunkelhaarige Schönheit verzückt ihre fast 74.000 Follower mit immer wieder wechselnden Haarfarben. Auf dem Foto hat gerade die Farbe braun einen blonden Haarschopf abgelöst.

Celina Kerr und Joshua Zirkzee

Seit Juli 2020 ist Bayern-Jungstar Joshua Zirkzee mit dem Instagram-Model zusammen. Passenderweise veröffentlichte Celina Kerr ihre Beziehung mit dem Supertalent auf Instagram. Die beiden zeigten sich dabei turtelnd in ihrem ersten gemeinsamen Urlaub auf der Insel Santorini.

Sabrajna

Ein weiterer Youngster des Rekordmeisters hat sich in eine Influencerin verliebt. Sabrajna hat in den sozialen Medien sogar schon ein Tor ihres Göttergatten abgefeiert und gilt als absoluter Modefan. Und wer ihr auf Instagram folgt, merkt sofort: Die Dunkelhaarige ist in der ganzen Welt zu Hause. Sie wohnt in München und Stockholm, ist aber auch immer mal wieder in Kopenhagen oder in Frankreich anzutreffen.

Sabrajna und Kingsley Coman

Wie Ernst es den beiden mit ihrer Beziehung ist, teilten sie Mitte Juli der ganzen Welt mit. Da nahm nämlich Flügelflitzer Kingsley Coman all seinen Mut zusammen und hielt um die Hand von Sabrajna an. Sie schrieb dazu auf Instagram: „17.07.2020. Ein Tag, an den ich mich für immer erinnern werde.“ Abgerundet wurde die Nachricht mit dem Hashtag #mrscoman.

Sandra

Viel ist nicht bekannt über die bessere Hälfte eines Bayern-Torwarts (links). Sie soll „Sandra“ heißen und durchaus schon länger an der Seite des Torhüters sein. Und sie stammt wie ihr Liebster aus Paderborn.

Sandra und Alexander Nübel

Bei dem Bayern-Torwart handelt es sich natürlich um Alexander Nübel. Der Neuzugang von Schalke 04 hält sein Privatleben sehr bedeckt und lässt die Öffentlichkeit nur wenig über seine Sandra wissen. In einem Interview von 2019 hat er einmal berichtet: „Zuletzt geweint habe ich vor fünf Jahren [...] wegen meiner Freundin.“ Mittlerweile scheint aber alles wieder gut sein. Nachdem sein Wechsel von Gelsenkirchen nach München offiziell wurde, soll auch Sandra ihm viel Unterstützung gegeben haben. Sein Engagement bei den Bayern kam ja nicht überall so richtig gut an.

Nevin Choupo-Moting

+ © imago sportfotodienst

Seit 2013 ist Nevin Choupo-Moting mit ihrem Bayern-Star verheiratet. Der gemeinsame Sohn hört auf den Namen Liam. Wie ihr Ehemann stammt Nevin aus Hamburg und lebt ein ganz normales Leben ohne viel Bling-Bling und Starallüren. Ihre Mutter stammt aus dem Iran, ihr Vater aus Ghana.

Nevin Choupo-Moting und Eric-Maxim Choupo-Moting

Die Freude über den Wechsel von Paris nach München zum FC Bayern war groß im Hause Choupo-Moting. Besonders Nevin, die Ehefrau des Stürmers Eric-Maxim, wollte unbedingt zurück nach Deutschland. Die beiden Nordlichter erkunden jetzt nach Mainz, Gelsenkirchen, Stoke-on-Trent (England) und Paris die bayerische Landeshauptstadt. Kennen gelernt haben sich die beiden schon während der Schulzeit in Hamburg-Altona.

Gala Escamilla

Der Liebe wegen nach München. Gala Escamilla ist ihrem Fußballer-Freund in die bayerische Landeshauptstadt gefolgt. Seit Oktober 2020 spielt ihr Liebster für den FCB, seitdem wird die Stadt München erkundet. Bei der hübschen Unterstützung sollte der spanische Neuzugang der Bayern keine Eingewöhnungsprobleme haben...

Gala Escamilla und Marc Roca

„München erkunden“ stand also ganz oben auf der To-Do-Liste von Bayern-Neuzugang Marc Roca. Er reist gerne mit seiner hübschen Freudin Gala Escamilla durch Europas Metropolen. Zum einjährigen Jahrestag mit seiner besseren Hälfte ging es für die beiden Turteltauben in die Stadt der Liebe nach Paris. Seit 2017 sind die beiden ein Paar.