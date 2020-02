Frech: Diesen Trick hat Cristiano Ronaldo von Bayern-Star Ribéry geklaut

Cristiano Ronaldo und Franck Ribery (FC Bayern München) sind absolute Mega-Stars. Jetzt wurde bekannt: Der Portugiese hat eiskalt beim Franzosen geklaut!

Unser Artikel vom 20. Februar 2019:

München - Cristiano Ronaldo macht bei Juventus Turin weiter, wo er bei Real Madrid aufgehört hat: Knipsen. In 32 Pflichtspielen für den italienischen Rekordmeister (34 Titel) schoss Cristiano Ronaldo 21 Tore und legte zwölf Treffer vor. Die beeindruckende Bilanz kommt nicht von ungefähr: Der 34-Jährige ist ein akribischer Arbeiter, schrubbt Überstunde um Überstunde. Doch nun enthüllt ein Bericht, dass er sich einen Trick von Bayernstar Franck Ribery (35) abgeschaut hat.

Die Sportbild berichtet in ihrer neuesten Ausgabe über die Versessenheit, mit der Cristiano Ronaldo an sich arbeitet. Der fünffache Weltfußballer absolviere ein Fitnessprogramm, das ihn noch Jahre spielen lassen soll. Sein Rezept: Schwimmen nach jedem Spiel, Bibbern in der Kältekammer, Ernährung ohne Zucker und kaum Alkohol. Kurios: Einen dieser Tricks hat sich der Portugiese von FC-Bayern-München-Star Franck Ribery abgeschaut.

Als Cristiano Ronaldo im Sommer 2018 von Real Madrid zu Juve gewechselt ist (Ablösesumme 117 Millionen Euro), sei ihm wichtig gewesen, dass seine Turiner Villa einen überdachten Pool habe. Der Grund: Der fünffache Champions-League-Sieger wolle nach jedem Heimspiel noch ein paar Bahnen schwimmen. Das entspanne und festige zugleich die Muskulatur. Doch das ist längst nicht alles, was Cristiano Ronaldo für seine Fitness tut. Der Stürmer geht nämlich regelmäßig in die Kältekammer!

Den Kältekammer-Trick hat sich Cristiano Ronaldo eiskalt abgeschaut. Die Sportbild schreibt: „Er hatte gelesen, dass Bayernstar Franck Ribery durch diese Kälte-Therapie versucht, dem Alter und seinen Auswirkungen ein Schnippchen zu schlagen, und folge dem Beispiel des Franzosen.“ Trainiert wird Cristiano Ronaldo übrigens von seinem Landsmann Antonio Gaspar. Der passt auf, dass der Portugiese bei 1,85 Meter Körpergröße 84 Kilogramm wiegt - Sixpack inklusive!

