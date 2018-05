Live-Ticker: Bayern trifft im DFB-Pokalfinale auf Bald-Coach Kovac und Frankfurt

Der FC Bayern München trifft im DFB-Pokalfinale auf Eintracht Frankfurt. Gewinnt der Favorit aus München oder schaffen die Frankfurter die Sensation? Antworten finden Sie in unserem Live-Ticker.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt -:- (Sa, 20:30 Uhr in Berlin)

FC Bayern München: --- Bank: --- Eintracht Frankfurt: --- Bank: --- Tore: --- Schiedsrichter: ---

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des DFB-Pokalfinals zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Bei uns verpassen sie keine Sekunde. +++

Berlin - Es existiert der wunderbare Satz: „Es gibt Geschichten, die nur der Fußball schreibt.“ Und genau in diese Kategorie zählt das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Nachdem nun feststeht, dass Niko Kovac zukünftig nicht mehr an der Seitenlinie der Hessen stehen wird, sondern öfter an der Säbener Straße, hat das DFB-Pokalfinale an weiterer Brisanz gewonnen. Der baldige Bayern-Trainer will seinem neuen Arbeitgeber das Saisonende vermiesen.

Und die Münchner? Sie wollen „zumindest“ das Double holen. Denn nach dem bitteren Ausscheiden gegen Real Madrid soll am Marienplatz am 20. Mai neben der Meisterschale noch eine weitere Trophäe in die Luft gestreckt werden. Die Chancen für Frankfurt sind für viele Experten gering, jedoch hat das 1:4 im letzten Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart zu Denken gegeben.

Weitere Informationen zum FC Bayern München finden Sie auf tz.de*. Wenn Sie sich für Eintracht Frankfurt interessieren, dann sind Sie mit extratipp.com* gut beraten.

ank

*tz.de und extratipp.com sind Teile des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.