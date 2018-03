Bayern siegen 3:1 in Istanbul: Auch eine Katze hält sie nicht auf

Kassel. Der FC Bayern München steht wie erwartet im Viertelfinale der Champions League. Das 3:1 bei Besiktas Istanbul im Schnellcheck:

Der deutsche Fußball-Rekordmeister entschied nach dem 5:0 im Hinspiel auch den zweiten Vergleich mit Besiktas Istanbul zu seinen Gunsten: In der Türkei gab es einen 3:1 (1:0-Sieg). Dabei ließen sich die Bayern auch von einer Katze nicht beirren.

War denn das Weiterkommen der Bayern wirklich nur noch Formsache?

Absolut. Mit dem frühen Führungstor der Gäste lag der Spannungsfaktor an diesem Fußball-Abend irgendwo zwischen Dönerbelegen und Weißwurstpelleabziehen.

Wie war das Spiel in der „Hölle am Bosporus“?

Wer gedacht hatte, die Münchner würden den Trip als eine Art Betriebsausflug sehen, sah sich getäuscht. Der deutsche Rekordmeister übernahm trotz des 5:0 aus dem Hinspiel von Beginn an die Initiative. So hatten die Bayern schon in der Anfangsphase einige vielversprechende Torannäherungen: Kopfball von Arturo Vidal (2.), Freistoß von David Alaba (10.). Diese Szenen gehörten auf jeden Fall in das Video mit den FC-Bayern-Reisevideos. Noch mehr aber eine Aktion in der 18. Minute: Flanke Thomas Müller, 1:0 für den souveränen Bundesliga-Spitzenreiter.

Jetzt benötigte Istanbul in der „Hölle am Bosporus“ ein sehr großes Fußball-Wunder – ein 7:1. Aber das schaffen auch nur überragende Nationalmannschaften, wenn sie auf einen WM-Gastgeber treffen.

Zumindest waren die Türken sehr um einen Treffer bemüht. Doch die Münchner hatten im Großen und Ganzen alles unter Kontrolle.

Falls sich ein Besiktas-Anhänger zur Pause dennoch Hoffnungen auf einen Heimsieg seines Teams machte, dann dürfte er unmittelbar nach Wiederbeginn die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben: Nach Flanke von Bayerns Rafinha lenkte Gökhan Gönül das Leder ins eigene Tor ab – 0:2 (46.).

Die Platzherren kämpften unvermindert weiter um ihre Chancen. Kein Wunder also, dass Vagner Love einen Fehler der Gäste-Abwehr zum 1:2 nutzte (59.). Sekunden später lag gar das 2:2 in der Luft, als Mustafa Pektemek knapp den Kasten verfehlte (61.). Mehr gelang Besiktas nicht. Stattdessen markierte der eingewechselte Sandro Wagner noch gekonnt mit der Brust das 3:1 (84.).

Gab es denn auch etwas Kurioses?

+ Lief aufs Feld: eine Katze. Also bei Spielen von Besiktas geht ja auch schon mal das Flutlicht aus. Das blieb diesmal an. Dafür sorgte diesmal eine Katze für einiges Aufsehen. Denn das Tier stolzierte nahe der Eckfahne – und irritierte die Bayern zumindest insoweit, dass diese kurz darauf das 1:2 kassierten.

Herrschte also eitel Sonnenschein bei den Bayern?

Nein. Torschütze Thiago schied nach etwas mehr als einer halben Stunde aus. Erste Diagnose: Verdacht auf Sprunggelenksblessur. Für den Spanier kam der zuletzt verletzungsbedingt fehlende Kolumbianer James Rodriguez.

Gab es denn auch einen Aufreger?

Bayern-Verteidiger Rafinha fiel mit einem bösen Foul gegen Istanbuls Routinier Ricardo Quaresma auf (63.). Mit der Gelben Karte war er noch gut bedient.

Wer war der Mann des Abends?

Trainer Jupp Heynckes. Nicht nur, weil er es geschafft hat, dass sein Team mit der nötigen Ernsthaftigkeit in dieses Spiel gegangen ist. Vielmehr, weil ihm mal wieder etwas Historisches gelungen ist: Er feierte als Coach seinen elften Sieg in Folge in der Königsklasse. Das schaffte noch kein Kollege.

Wie war die TV-Übertragung im ZDF?

Die Frage müsste vielmehr lauten: Wie hat Kommentator Bela Rethy den Abend im Besiktas-Stadion überstanden? Als die ersten Pfeifkonzerte der türkischen Anhänger losgingen, sagte der Reporter: „Ich weiß nicht, ob man das spürt – aber das hier ist der helle Wahnsinn.“ Und der Lärmpegel sank auch kaum. als die Bayern vorn lagen. Rethy erklärte zur Pause: „Wir haben mal gemessen. 100 Dezibel.“