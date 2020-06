FC Bayern gegen Gladbach im Live-Ticker: Holen sich die Münchner schon am Samstag die Meisterschaft?

Der FC Bayern München hat nach dem Final-Einzug im DFB-Pokal womöglich bereits an diesem Samstagabend die Chance auf die deutsche Meisterschaft in der Bundesliga. Verfolgen Sie das Topspiel hier im Live-Ticker.

-:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr Nach dem DFB-Pokal-Final-Einzug kann die Mannschaft von Bayern-Trainer Hansi Flick* bei einem Patzer von Borussia Dortmund bestenfalls schon an diesem Samstag Deutscher Meister* werden.

bei einem Patzer von bestenfalls schon an diesem Samstag werden. Mönchengladbach hat von den letzten sechs Bundesliga*-Spielen drei verloren.

München - Krönt sich der FC Bayern München* schon an diesem Samstagabend (18.30 Uhr) im Topspiel gegen Gladbach zum achten Mal in Folge zum Deutschen Meister? Das Szenario ist nicht ausgeschlossen, insofern der Tabellen-Zweite, Borussia Dortmund *, mitspielt.

FC Bayern - Gladbach im Live-Ticker: Holen die Münchner schon die Schale?

Wenn der BVB am Samstagnachmittag gegen Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr) verliert, haben die Münchner anschließend durch einen Sieg in der Allianz Arena* die Chance, sich die Schale schon am 31. Spieltag zu sichern.

Denn dann könnten die Bayern bei noch drei verbleibenden Partien bis auf zehn Punkte davonziehen.

Auch bei einem Unentschieden Dortmunds und einem eigenen Sieg wäre den Bayern die Meisterschaft bei dann neun Punkten Vorsprung und dem klar besseren Torverhältnis (wohl) nicht mehr zu nehmen. Immer vorausgesetzt, der Rekordmeister löst seine Aufgabe gegen die unbequeme Borussia konsequent.

FC Bayern - Gladbach im Live-Ticker: Die Borussia schwächelt in der Bundesliga

Markant: Die Gladbacher haben von den vergangenen sechs Bundesliga*-Spielen drei verloren und „nur“ sieben Punkte geholt. Ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze für die Elf vom Niederrhein, die nach furiosem Saisonstart zwischenzeitlich sogar als Meister-Anwärter gehandelt worden war.

Doch offenbar muss Gladbach der Terminhatz Tribut zollen, die Bayern-Trainer Hansi Flick* nach dem 2:1 (1:0) im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt * kritisierte - und Weltmeister Thomas Müller* zumindest monierte.

Verfolgen Sie das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend ab 18.30 Uhr hier im Live-Ticker.

pm

