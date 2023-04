FC Bayern gegen Hertha BSC: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Der FC Bayern ist in der Verfolgerrolle und braucht jeden Punkt. Alle Infos, wer das Spiel gegen Hertha BSC heute live im TV und Stream zeigt.

München ‒ Am 30. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern auf Hertha BSC. Das Spiel steigt am Sonntag, dem 30. April 2023, um 15.30 Uhr in der Münchner Allianz-Arena.

Bundesliga: DAZN zeigt FC Bayern - Hertha BSC exklusiv im Live-Stream

Die Begegnung Bayern gegen Hertha wird am Sonntag ab 15.30 Uhr live und exklusiv beim Streaming-Portal DAZN übertragen.

Die Vorberichte mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Michael Ballack beginnen um 14:30 Uhr.

Freddy Harder wird das Geschehen auf dem Spielfeld gemeinsam mit Ballack kommentieren.

Der Live-Stream von DAZN (Abo erforderlich) kann via Apple TV, Smart TV oder Fire TV Stick auch auf dem Fernseher empfangen werden.

Schießen sich die Bayern gegen Hertha aus der Bundesliga-Krise?

Kann der FC Bayern aus dem 1:1 von Borussia Dortmund beim VfL Bochum Profit schlagen? Drei der vergangenen fünf Spiele in der Bundesliga konnte der Rekordmeister nicht gewinnen, die beiden Siege holte der FCB ironischerweise gegen Dortmund und gegen Freiburg. Gegen Hertha wird ein Sieg - auch für die Stimmung im Verein - wohl alternativlos sein.

Joshua Kimmich will den Titelkampf mit den Bayern spannend halten. © IMAGO/MIS

Das gilt allerdings auch für die Berliner. Nach der deutlichen 2:5-Pleite auf Schalke musste Trainer Sandro Schwarz gehen, um vom ewigen Hertha-Feuerwehrmann Pal Dardai ersetzt zu werden. Das Tabellen-Schlusslicht hat allerdings auch aus dem Trainerwechsel keine Energie schöpfen können und ist auf heimischem Platz mit 2:4 gegen Werder Bremen untergegangen. Wenn der Hauptstadtklub den Klassenerhalt noch erreichen will, muss bald die Wende eingeleitet werden. Welcher Gegner würde sich dafür besser eignen als der kriselnde FC Bayern?

Die Bayern empfangen Hertha BSC: Alle Infos zur Übertragung

Begegnung: FC Bayern München - Hertha BSC Anpfiff: 30. April 2023, 15.30 Uhr TV: - Live-Stream: DAZN Live-Ticker: tz.de