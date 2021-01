DFB-Pokal im Live-Ticker: FC Bayern gastiert in Kiel - kann der Zweitligist die Roten ärgern?

Darf der FC Bayern am Mittwochabend wieder jubeln? Die Flick-Elf trifft auf Holstein Kiel.

Für den FC Bayern München steht die 2. Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. Beim Zweitligisten Holstein Kiel ist der FCB gefordert - und ein Weiterkommen quasi Pflicht. Das Spiel im Live-Ticker.

Holstein Kiel - FC Bayern München -:- (-:-), Mittwoch, 20.45 Uhr

Die Münchner* sind im DFB-Pokal* gegen Holstein Kiel gefordert.

Es ist das erste Aufeinanderteffen der beiden Klubs.

Holstein Kiel - FC Bayern München -:- (-:-) Mittwoch, 20.45 Uhr

Holstein Kiel: FC Bayern München: Tore:

Kiel - Der FC Bayern reist in den hohen Norden zu Holstein Kiel. Das Zweitrundenmatch im DFB-Pokal hätte eigentlich bereits vor Weihnachten stattfinden sollen, wurde aufgrund des prallen Terminkalenders der Münchner allerdings verschoben. Gastgeber Kiel zeigte sich bei den Gesprächen um einen neuen Termin sehr kompromissbereit und gab dem Wunsch der Münchner letztlich „vor dem Hintergrund der Belastungssteuerung der Spieler des FC Bayern“ statt. Der FCB sprach von „einer sehr harmonischen Abstimmung.“

Holstein Kiel - FC Bayern München im Live Ticker: Gewinner trifft auf Darmstadt

Auf dem Platz wird von diesem freundschaftlichen Umgang allerdings wohl wenig zu spüren sein. Die KSV geht das Duell mit dem Rekordpokalsieger* nämlich durchaus kämpferisch an. Coach Ole Werner versprach, seine Schützlinge wollen „das bestmögliche Spiel machen.“ Die Norddeutschen rechnen sich gegen den Triple-Sieger durchaus etwas aus, wissen allerdings auch, dass „wir auf uns selbst gucken müssen.“

Denn sportlich verstecken müssen sich die Kieler als Tabellendritter der 2. Bundesliga zwar keineswegs. Doch damit es etwas werden kann mit der Sensation, braucht es eine gewaltige Steigerung im Vergleich zum - vor allem spielerischen - mauen 1:1 bei Abstiegskandidat Sankt Pauli. Nach zwischenzeitlich fünf Siegen in Serie ist Kiel im neuen Jahr noch ohne Dreier. Der FC Bayern geht indes mit dem klaren Ziel in die Partie, dass dies auch nach Abpfiff so bleibt.

Das Achtelfinale ist übrigens bereits ausgelost worden. Der Sieger der Partie trifft im eigenen Stadion auf Zweitligist Darmstadt 98. Die Achtelfinalpaarungen im Überblick.

VfL Wolfsburg FC Schalke 04 SSV Jahn Regensburg 1. FC Köln VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen SpVgg Greuther Fürth RB Leipzig VfL Bochum Borussia Dortmund SC Paderborn Rot-Weiß Essen Sieger Bayer Leverkusen : Eintracht Frankfurt Sieger Holstein Kiel : FC Bayern München SV Darmstadt 98

Holstein Kiel - FC Bayern München im Live-Ticker: Serge Gnabry vor Comeback

Damit das Achtelfinalticket gelöst werden kann, hofft Trainer Hansi Flick* auf eine Reaktion nach der 2:3-Niederlage in Mönchengladbach. Die Roten hatten einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt und blieben damit auch im zehnten Bundesligaspiel in Serie nicht ohne Gegentor. Ein Zu-Null-Spiel samt Weiterkommen würde dem Branchenprimus also gut zu Gesicht stehen.

Damit dieses Unterfangen gelingt, hofft der FC Bayern auf die Rückkehr von Serge Gnabry*. Wie die Münchner mitteilten, konnte der 25-Jährige am Montag „sowohl bei den spielerischen als auch bei den taktischen Elementen" voll mitwirken. Gnabry hatte im Bundesligaspiel gegen Mainz (5:2) eine Schienbeinprellung erlitten. Wie die sonstige personelle Situation aussieht, wird Hansi Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz bekannt geben. Wir sind für Sie im Live-Ticker mit dabei*.