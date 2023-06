Sonne für die Seele: Davies und Musiala schicken Urlaubsgrüße von Yacht

Von: Philipp Kessler

Alphonso Davies und Jamal Musiala lassen es sich gut gehen. Die beiden senden Urlaubsgrüße von einer Yacht vor der spanischen Insel Ibiza.

München – Der FC Bayern hat gerade die turbulenteste Saison seiner jüngeren Vereinsgeschichte hinter sich gebracht, da erinnert eine neue Serie an die guten alten Zeiten: Auf dem Filmfest München feierte am Montagabend „Gute Freunde“ Weltpremiere. Untertitel: „Der Aufstieg des FC Bayern“.

Die sechsteilige Serie befasst sich mit den 60er- und 70er-Jahren – also mit der Zeit, in der aus dem Verein langsam ein Unternehmen wurde und aus den befreundeten Spielern Unternehmer und Superstars.

Yacht-Trip: Musiala und Davies entspannen auf Ibiza

Ein Herz und eine Seele sind beim FC Bayern aktuell auch Jamal Musiala (20) und Alphonso Davies (22). Die Teamkollegen und guten Freunde, um beim Jargon zu bleiben, entspannen gerade gemeinsam auf Ibiza. Fotos von ihrem dortigen Yacht-Trip teilten sie auf Instagram. Eines wird deutlich: Ihr Lächeln ist nach der holprigen vergangenen Spielzeit inklusive Winter-Weltmeisterschaft wieder zurück.



„Es ist wichtig, den Kopf freizumachen, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und die Energie mitzunehmen für die neue Saison“, sagte Musiala kurz vor seinem Ibiza-Trip.



Musiala vertraut Hansi Flick: „Kritik ist normal“

Am vergangenen Samstag schaute der Offensiv-Star, der in seiner Heimat Fulda vorbei und besuchte seinen ersten Verein TSV Lehnerz, der mittlerweile als SG Barockstadt Fulda-Lehnerz aktiv ist. Es war der Startschuss seiner Stiftung „Team Musiala Foundation“, deren Ziel die Vermittlung von fünf Grundwerten an Kinder ist: Dankbarkeit, Respekt, Empathie, Verantwortung und Self-Care. „Ich wollte etwas machen, womit ich mich selbst identifizieren kann“, sagte Musiala am Rande der Veranstaltung.



Ebenfalls Thema: die Krise bei der deutschen Nationalmannschaft. Rund ein Jahr von der Heim-EM ist Musiala allerdings nicht angst und bange. Bundestrainer Hansi Flick (58) gibt er Rückendeckung. „Wir Spieler vertrauen Hansi und haben eine gute Beziehung zu ihm. Die Kritik ist in solch schlechten Phasen normal und verdient, wir müssen besser spielen und anfangen, Spiele zu gewinnen. Wir müssen aus dieser Phase so schnell wie möglich rauskommen“, betonte der Nationalspieler, der auch mit dem FC Bayern wieder angreifen möchte. Musiala: „Wir wollen jeden Titel gewinnen, das ist der Anspruch des Clubs.“

