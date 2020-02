Gedächtnislücken bei Bayern-Star: Er kann sich nicht mehr an den CL-Triumph erinnern

Die Champions League gewinnen, aber sich nicht daran erinnern können? Eine absurde Vorstellung. Doch genau das scheint auf einen Bayern-Profi zuzutreffen.

2012 gewann der FC Bayern im Finale gegen Borussia Dortmund die Champions League .

im Finale gegen Borussia Dortmund die . Einer der Protagonisten gab nun zu, große Erinnerungslücken zu haben, was das Spiel angeht.

zu haben, was das Spiel angeht. Ebenso kann sich der Profi nicht mehr an seinen Weltmeistertitel erinnern.

München - Er steht wie kaum ein Zweiter für das gewonnene Champions-League-Endspiel des FC Bayern* im Jahr 2012: Javi Martinez. Zwar hat der Spanier nicht wie Arjen Robben das goldene Siegtor erzielt, doch war es vor allem dem damals teuersten Einkauf der Münchner Vereinsgeschichte Martinez zu verdanken, dass das Team von der Isar sich zu den Königen Europas krönte. Davon weiß der Spanier allerdings selbst so gut wie nichts mehr.

Javi Martinez: Keine Erinnerung an Ligadebüt, WM-Titel und CL-Triumph

Wie er im Interview mit dem Fußballmagazin „11Freunde“ erzählte, fehlen ihm die Erinnerungen an seine größten Momente als Fußballer. Dazu zählt auch sein Debüt in der spanischen Primera Division.

„Es war ein 1:1 gegen Real Sociedad. An viel mehr kann ich mich nicht erin­nern“, so Martinez.

Der Sechser weiter: „Ich kann mich an solche emo­tio­nalen Momente nicht erin­nern. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mir geht es genauso mit dem WM-Finale und dem Cham­pions-League-Finale. Ich habe so gut wie keine Erin­ne­rung an diese Spiele.“

Javi Martinez: Das ist der Grund für seine Erinnerungslücken

Ob das am Druck in diesen Momenten liege? Martinez glaubt daran. „Kann sein. Aber ich weiß es wirk­lich nicht. Ich schätze mal, ich bin bei diesen wich­tigen Spielen so kon­zen­triert, dass ich ein­fach alles aus­blende.“

