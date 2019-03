Wohl auch wegen Hernandez: Boateng-Abschied soll feststehen

Der FC Bayern treibt seinen Umbruch unbeirrt voran. Vor allem in der Abwehr tut sich einiges. So soll auch der Abgang von Jerome Boateng bereits feststehen.

München - Das Stühlerücken beim FC Bayern hat gerade erst begonnen. Mit Lucas Hernandez haben die Roten nach Benjamin Pavard den zweiten dicken Fisch für die neue Saison an Land gezogen. Dem gegenüber stehen die sicheren Abgänge von Arjen Robben, Rafinha wohl auch Franck Ribery. Und auch Jerome Boateng wird den Klub nach Informationen der SZ sicher verlassen. Das Ziel des Abwehrspielers ist aber noch offen.

Überraschend wäre ein Abschied des 30-Jährigen nicht. Für die Abwehr wurde eben bereits für 115 Millionen Euro nachgerüstet, zudem gilt Niklas Süle als derzeitige Nummer eins der Innenverteidigung. Und auch Mats Hummels steht ja noch unter Vertrag.

Boateng saß in dieser Saison bereits bei zehn Ligaspielen nur auf der Bank, galt als großer Verlierer der Wintervorbereitung. Zum Start in die Rückrunde war er unter Trainer Niko Kovac nur der Nummer drei der Innenverteidiger, profitierte erst von Hummels‘ Erkrankung, die ihn zurück in die Startformation spülte.

Bereits im vergangenen Sommer war über einen Abgang des einstigen Abwehrchefs, für den die Roten 2011 die Ablöse von 13,5 Millionen Euro an Manchester City zahlten, spekuliert worden. Spätestens Karl-Heinz Rummenigges öffentliche Kritik an Boateng im Jahr 2016 (“down to earth“) schien Gerüchte über eine Trennung vor Vertragsende 2021 zu beleben. So galten im vergangenen Sommer die „Citizens“ um Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola sowie der SSC Neapel mit Carlo Ancelotti und Paris St. Germain mit Thomas Tuchel als ernste Interessenten.

Der Vorstandsboss zeigte sich offen für einen Transfer: „Wenn ein Verein kommt und er kundtut, dass er zu diesem Verein wechseln möchte, werden wir uns damit befassen.“

mg