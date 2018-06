Hammer beim FC Bayern: Boateng darf gehen - auch Thiago-Abschied möglich

Karl-Heinz Rummenigge hat erklärt, dass Jerome Boateng bei einem passenden Angebot den FC Bayern München verlassen kann. Auch ein Abschied von Thiago ist möglich.

München -Jérôme Boateng vom FC Bayern München darf nach Aussage von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mit anderen Clubs verhandeln. „Wenn ein Verein kommt und er kundtut, dass er zu diesem Verein wechseln möchte, werden wir uns damit befassen“, sagte Rummenigge am Mittwoch in München laut der tz, Münchner Merkur, Bild und Sport Bild. Ein Wechsel ist also nur eine Frage des Geldes, in Frage als neue Arbeitgeber Boatengs kommen demnach nur Kaliber wie Real Madrid, FC Barcelona und Manchester City. Aber: Der Rekordmeister ist verhandlungsbereit!

Boatengs Berater Christian Nerlinger habe den Club darüber informiert, dass der 29 Jahre alte Profi Wechselgedanken habe. „Wir wissen daher, dass das Thema möglicherweise auf uns zukommen kann.“ Boateng bereitet sich derzeit mit der Nationalmannschaft auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) vor.

Wechsel von Thiago nicht ausgeschlossen

Bei der Causa Thiago gibt sich Rummenigge zwar defensiver, aber grundsätzlich gesprächsbereit. „Wir planen weiter mit ihm“, sagt er. „Wobei ich sagen muss, dass wir sehr viele Mittelfeldspieler im Kader haben. Für neun Mann, glaube ich, haben wir je nach System nur drei bis vier Positionen zu vergeben.“ Alles eine Frage des Geldes also.

+ Auch bei Thiago Alcantara zeigt sich der FC Bayern gesprächsbereit. © AFP / CHRISTOF STACHE

Lewandowski bleibt: „Es hat sich nichts verändert“

Stürmer Robert Lewandowski werde hingegen sicher bei den Münchnern bleiben. „Ich habe schon vor Wochen gesagt, ich nehme Wetten auf Lewandowskis Verbleib bei uns an - die nehme ich heute noch an. Es hat sich nichts verändert“, sagte Rummenigge. Einen Abgang von Mittelfeldspieler Thiago schloss der Bayern-Boss dagegen nicht aus. „Wir planen weiter mit ihm. Wobei ich sagen muss, dass wir sehr viele Mittelfeldspieler im Kader habe“, sagte er.

Zuletzt war immer wieder über einen möglichen Abgang Lewandowskis vom deutschen Rekordmeister spekuliert worden. Als möglicher neuer Club des Polen gilt Champions-League-Sieger Real Madrid. Der 29 Jahre alte polnische Nationalstürmer steht beim deutschen Rekordmeister noch bis 2021 unter Vertrag.

Sollte der FC Bayern einen Spieler abgeben, schließt Rummenigge weitere Zugänge nicht aus. Hoffenheims Abwehrchef Kevin Vogt werde aber nicht nach München kommen.

fw, lop, jau mit dpa

