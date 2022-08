Nagelsmann kündigt neue Herangehensweise an: „Werde etwas von meinem Weg abweichen“

Von: Marius Epp

Julian Nagelsmann ist ein Trainer mit klaren taktischen Vorstellungen. In der neuen Saison will er seinen Stil aber zum Teil verändern.

München – Dass Spieler sich an die Philosophie des Trainers anpassen, liegt in der Natur des Fußballs. Doch bei den ganz großen Klubs ist das keine Einbahnstraße – das erkannte Julian Nagelsmann in seinem ersten Jahr als Trainer des FC Bayern. An die Topspieler und den Klub muss auch er seinen Stil anpassen.

Und genau das will der Landsberger tun. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gibt er sich vor der zweiten Saison als Bayern-Trainer selbstkritisch. „Als Trainer bin ich heute da, wo ich bin, weil ich durch eine bestimmte Philosophie im Training Erfolg hatte“, erklärt Nagelsmann.

Nagelsmann will sein Coaching beim FC Bayern verändern

„Durch ein extremes Provozieren von taktischen Verhaltensweisen im Training, um sich an den nächsten Gegner anzupassen. Beim FC Bayern waren die Spieler das nicht so gewohnt“, führt er aus. In den ganz großen Klubs passe man sich eher nicht so sehr an den Gegner an.

Julian Nagelsmann will ein anpassungsfähiger Trainer sein. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

In diesem Punkt will der 35-Jährige seine Herangehensweise ändern. Der Gegnervorbereitung soll in der kommenden Saison nicht mehr so viel Beachtung geschenkt werden. „Für mich war das nie ein Zeichen der Schwäche, trotzdem werde ich in der neuen Saison etwas von meinem Weg abweichen. Wir werden die Gegnervorbereitung verkürzen“, kündigt er an.

FC Bayern: Nagelsmanns neues Motto: „Mehr Fokus auf uns, weniger auf den Gegner“

Im Urlaub hat Nagelsmann mit mehreren Spielern telefoniert und ihnen mitgeteilt, was er anpassen will: „Mehr Fokus auf uns, weniger auf den Gegner“. Ein Titel pro Saison ist auf Dauer zu wenig, das weiß auch Nagelsmann. Das Champions-League-Aus gegen den FC Villarreal sitzt immer noch tief, wie eine aktuelle Aussage von Führungsspieler Joshua Kimmich (der Bayern-Star hier im tz-Interview) bei DAZN zeigt.

„Ich habe mich sehr schwergetan, damit umzugehen. Ich habe das immer noch im Hinterkopf.“ Folgt auf die Transfer-Offensive also die Taktik-Offensive? „An meiner Grundidee – Tempofußball aus dem eigenen Ballbesitz heraus – ändert sich nichts“, versichert der Trainer. Aber: „Im Fußball sollten die Spieler immer über der Idee des Trainers stehen.“

Nagelsmann sprach bei der FAZ erstmals über seine Beziehung zu Lena Wurzenberger. (epp)