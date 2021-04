Nagelsmann-Wechsel offiziell! FC Bayern meldet Vollzug - die Mitteilung im Wortlaut

Rekord-Ablöse für Flick-Nachfolger

+ © Imago/MIS Der neue Mann an der Münchner Seitenlinie: Julian Nagelsmann. © Imago/MIS

Julian Nagelsmann wird Nachfolger von Hansi Flick beim FC Bayern. Die Münchner verkündeten den Trainerwechsel am Dienstagmorgen offiziell.

München - Das ging nun wirklich fix! Der Rekordtransfer ist in Rekordzeit offiziell! Julian Nagelsmann* wird in der kommenden Spielzeit Trainer des FC Bayern* und tritt die Nachfolge von Hansi Flick* an. Der RB-Coach erhält in München einen Fünfjahres-Vertrag, der Rekordmeister zahlt eine kolportierte Ablöse von 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Die Pressemitteilung des FC Bayern im Wortlaut

„Der FC Bayern hat Julian Nagelsmann, 33, als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der gebürtige Bayer wechselt mit dem Beginn der kommenden Saison am 1. Juli 2021 von RB Leipzig nach München, die Vereinbarung mit dem deutschen Rekordmeister hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 30. Juni 2026.

Zuvor hat der FC Bayern dem Wunsch von Hansi Flick entsprochen und löst den Vertrag des aktuellen Cheftrainers, der ursprünglich bis zum 30. Juni 2023 lief, zum 30. Juni 2021 auf.

‚Julian Nagelsmann steht für eine neue Trainergeneration. Trotz seiner jungen Jahre hat er schon eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Julian Nagelsmann an die großartigen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen werden‘, sagt Präsident Herbert Hainer. ‚Ich möchte Hansi Flick im Namen des FC Bayern ausdrücklich danken. Er hat unsere Mannschaft im Jahr 2019 in einer schwierigen Phase übernommen und danach sechs Titel gewonnen, der siebte folgt hoffentlich demnächst. Er wird immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des FC Bayern haben. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.‘

Oliver Kahn: ‚Allein schon Julians Vertragslaufzeit von fünf Jahren zeigt, wie sehr er sich mit dem FC Bayern identifiziert. Ich bin überzeugt davon, dass wir die sportliche Zukunft des FC Bayern zusammen mit Julian Nagelsmann sehr erfolgreich gestalten werden‘, so der Vorstand. ‚Mein Dank gilt Hansi Flick. Mit tollem Fußball hat er den FC Bayern zu großartigen Erfolgen geführt. Nun haben wir ihm seinen Wunsch erfüllt, den FC Bayern vor Vertragsende zu verlassen. Alles Gute, Hansi!‘

‚Die Gespräche mit Julian verliefen sehr partnerschaftlich, sehr konstruktiv. Wir werden viel Freude an ihm haben, davon bin ich überzeugt‘, sagt Sportvorstand Hasan Salihamidžić. ‚Bei Hansi Flick möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Nachdem er vor gut eineinhalb Jahren das Amt des Cheftrainers übernommen hat, haben wir zahlreiche Siege und Titel gefeiert, das Triple im Jahr 2020 war dabei der Höhepunkt. Diese Erfolge werden mit seinem Namen verbunden bleiben. Ich wünsche ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg.‘

Hansi Flick: ‚Für mich werden die vergangenen zwei Jahre unvergesslich bleiben. Die Emotionen, die Siege, die Titel, aber auch die tägliche Arbeit auf dem Platz hat mir sehr viel Spaß gemacht – es war eine herausragende Zeit. Erfolg hat man nur gemeinsam! Ein Trainer ist nichts ohne sein Team und ich hatte das Glück, hier in München auf fantastische Spieler zu treffen und auf einen Staff und ein Trainerteam das Unglaubliches geleistet hat. Danke, Jungs, danke Kathleen! Ein besonderer Dank geht auch an Präsident Herbert Hainer, sowie an den gesamten Vorstand um Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, diese großartige Mannschaft zu trainieren. Ein Wermutstropfen bleibt: Die größten Erfolge in dieser Zeit konnten wir nicht mit den Fans feiern. Ich habe sie in jedem Spiel vermisst. Für die Zukunft wünsche ich der FC Bayern-Familie nur das Allerbeste. Es ist keine Floskel, wenn ich sage: Es war mir eine sehr große Ehre!“

Julian Nagelsmann trainierte ab Februar 2016 die Profimannschaft der TSG Hoffenheim, wurde somit zum jüngsten Cheftrainer der Bundesligageschichte. Seit 1. Juli 2019 ist Julian Nagelsmann Cheftrainer von RB Leipzig, die er vergangene Saison bis ins Halbfinale der UEFA Champions League führte.“

Auch RB Leipzig machte den Wechsel in einer Pressemitteilung offiziell

„Julian Nagelsmann wird RB Leipzig nach zwei erfolgreichen Spielzeiten zum 30. Juni 2021 verlassen. Der 33-Jährige wird zur Saison 2021/22 neuer Cheftrainer des FC Bayern München.



Julian Nagelsmann wechselte im Sommer 2019 von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Roten Bullen. Er führte das Team in der Saison 2019/20 auf Platz drei in der Bundesliga und sensationell ins Halbfinale der UEFA Champions League.

Nagelsmann: ‚Ich werde RB Leipzig schweren Herzens verlassen. Ich darf hier eine großartige Mannschaft trainieren, in einem Klub, der einem alle Möglichkeiten und beste Bedingungen bietet, um erfolgreich zu arbeiten. Alle, auch das Team um die Mannschaft herum und jeder einzelne Mitarbeiter, haben dazu beigetragen, dass wir gemeinsam unsere Seiten in den Geschichtsbüchern von RB Leipzig gefüllt haben und noch dabei sind, unsere Geschichte fortzuschreiben. Darauf bin ich sehr stolz.

Leipzig ist etwas Besonderes – und dennoch werde ich gehen. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass mich der Trainerposten beim FC Bayern München reizt und ich diesen Job gerne annehmen würde, wenn sich diese vielleicht einmalige Gelegenheit ergeben sollte. Es ist für mich etwas sehr Spezielles, das Traineramt beim FC Bayern zu übernehmen. Ich bedanke mich daher ganz herzlich bei Oliver Mintzlaff und allen Verantwortlichen bei RB Leipzig, dass sie gemeinsam mit dem FC Bayern eine Lösung gefunden haben, mir diesen Wunsch zu ermöglichen..‘“ (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA