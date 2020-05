Kevin De Bruyne denkt an Transfer - greift der FC Bayern gleich doppelt bei Man City zu?

Kevin De Bruyne, Kollege von Leroy Sané, sinniert über einen Abschied von Manchester City. Der FC Bayern München hatte schon mal Interesse am Belgier. Jetzt auch wieder?

FC Bayern München*: Lery Sané* gilt als Transfer-Ziel Nummer eins des deutschen Rekordmeisters*.

gilt als Transfer-Ziel Nummer eins des deutschen Rekordmeisters*. Teamkollege Kevin De Bruyne von Manchester City erwägt, den Premier-League-Klub zu verlassen.

von erwägt, den Premier-League-Klub zu verlassen. Unter Pep Guardiola hatten sich die Bayern intensiv mit dem Belgier befasst.

München - Pep Guardiola erzählt gerne von seiner Zeit in München. So ließ der katalanische Startrainer im September 2017 Journalisten bei einer Pressekonferenz wissen, dass K evin De Bruyne dem FC Bayern München für dessen Kader* einst zu teuer war.

„Der FC Bayern* wollte keine große Summe für ihn zahlen", erzählte der Ex-Trainer des Bundesliga-Riesen* und heutige Coach von Manchester City: „Das konnten sie gar nicht. Alles, was wir in München gemacht haben, geschah in Übereinstimmung.“

Kevin De Bruyne: Manchester City statt FC Bayern München

Guardiola trainierte die Bayern zwischen 2013 und 2016, seither ist er Teammanager der Citizens. D e Bruyne war schon ein Jahr zuvor zu den „Skyblues“ gewechselt. Dort ist der 28-jährige Mittelfeldstratege ein absoluter Leistungsträger, sehr zur Freude Guardiolas. Doch: Endet die Zusammenarbeit schon bald?

„Sobald die Entscheidung getroffen ist, werde ich alles überprüfen. Zwei Jahre wären lang, aber bei einem Jahr könnte ich mal sehen“, sagte der einstige Bundesliga-Profi des VfL Wolfsburg der Zeitung Het laatste Nieuws.

Hintergrund seiner Aussage ist der drohende Champions-League-Ausschluss des Englischen Meisters wegen angeblicher Verstöße gegen das Financial Fairplay.

Wohl deshalb werden die Briten auch auf angemessene Ablösesummen pochen. Mit einem Angebot über gerade einmal 40 Millionen Euro für Leroy Sané soll sich der FC Bayern eine gehörige Abfuhr eingehandelt haben.

Kevin De Bruyne zum FC Bayern? Manchester City muss Stars verkaufen

Wie ist es damit weitergeht, ist inmitten der Corona-Krise* nicht abzusehen. Doch: Manchester City ist gezwungen, teure Transfers zu tätigen.

So wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge erwartet, dass der FC Bayern bald die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Leroy Sané bekanntgibt, der seit 2016 für ManCity spielt. Wird auch De Bruyne wieder zum Thema?

Kevin De Bruyne zum FC Bayern? Hasan Salihamidzic hatte „internationalen Star“ angekündigt

Schließlich hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic - der kurz vor einer Verlängerung mit Thiago* stehen soll - jüngst der Welt am Sonntag gesagt: „Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen.“

Das Fachportal transfermarkt.de beziffert die Wahrscheinlichkeit eines De-Bruyne-Wechsels zum deutschen Double-Sieger auf sechs Prozent. Doch, was ist schon sicher in Zeiten von Corona ...

Immerhin: Die Bundesliga wird wieder angepfiffen. Eine wichtige Entscheidung steht allerdings noch aus.

pm

