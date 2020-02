Transferplan des FC Bayern: Knaller-Wende bei Leroy Sané? Interne Diskussionen sorgen für Zündstoff

Im Sommer will der FC Bayern auf dem Transfermarkt wieder angreifen. Dabei soll es im Fall von Leroy Sané und Timo Werner aber verschiedene Ansichten geben.

Der FC Bayern will im Sommer auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Dabei werden auch wieder die Namen Leroy Sané und Timo Werner gehandelt.

Intern soll es beim FCB allerdings nicht nur Einigkeit geben.

München - Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen. Die Vereins-Granden wollen den FCB-Kader* im Sommer weiter ausbauen und machen sich dementsprechend Gedanken über Neuzugänge. Dabei hat man an der Säbener Straße gleich mehrere Baustellen, die es zu besetzen gibt. Wenn es um Transfers geht, stehen aber wohl auch im Sommer zwei Namen ganz oben auf der Wunschliste, die bereits vor der laufenden Saison groß im Gespräch waren: Leroy Sané* und Timo Werner.

FC Bayern München: Sané-Transfer wird „kontrovers“ diskutiert

Allerdings wird in der FCB-Vereinsführung offenbar durchaus „kontrovers“ über beide Personalien diskutiert, wie der Kicker nun berichtet. Vor allem im Fall des verletzten ManCity-Stars sind sich die Bayern-Kader-Planer demnach „längst nicht ohne jeden Zweifel einig“, dass man Sané auf jeden Fall im Sommer nach München holen sollte. Es scheine weiter klar, dass Sané prinzipiell eine gute Verstärkung wäre. Allerdings gibt es offenbar einerseits die Meinung, dass man den Kicker um jeden Preis holen sollte und andererseits die, dass ein möglicher Kauf von anderen Personalien abhängig gemacht werden müsse. Hier wäre etwa ein optionaler Kauf von Kai Havertz* zu nennen, der ebenfalls viel Geld auf Bayerns viel gelobtem Festgeldkonto binden würde.

FC Bayern München: Hilft die Sperre von Manchester City dem FCB?

Was den Bayern helfen könnte, ist nun aber Manchester City. Die UEFA-Sperre erschüttert das Team aktuell schwer. Zwei Jahre keine Champions League - das wäre auch für Sané sicher keine Traumvorstellung. Aus rechtlicher Hinsicht könnte Sané eventuell sogar ablösefrei zum FCB wechseln. Außerdem kämpfte ManCity nicht gerade wie ein Löwe um den DFB-Star. In der Phase, als der FCB mit Sanés Agentur verhandelte, soll von den Blues kein einziges Angebot für eine Vertragsverlängerung an Sané geschickt worden sein. Echte Liebe sieht definitiv anders aus.

Die bisherigen Querelen der Sané-Verhandlungen scheinen bei den Bayern nachzuwirken. Im vergangenen Sommer hatte der FC Bayern* von der Sané-Seite eine Absichtserklärung bekommen, wie es beim Kicker weiter heißt. Allerdings entstehen daraus eben keine Verbindlichkeiten. Dann folgte Sanés Beraterwechsel - weg von David Beckhams Agentur hin zu Lian Sports. Die Verhandlungen nun wieder von Null zu beginnen, wirkt von außen betrachtet zumindest mühselig. Die Frage ist, ob Sané es den Bayern am Ende wert ist. Schließlich binden die Verhandlungen auch Zeit, die man auch in andere potenzielle Transfers investieren könnte.

Timo Werner ein Thema beim FC Bayern München - auch Klopp ist wohl dran

Zum Beispiel in Verhandlungen mit Timo Werner. Auch er steht dem Bericht des Fachblatts zufolge noch auf dem Transfer-Zettel des FC Bayern. Auch Werner war im vergangenen Sommer an der Säbener Straße tiefgehend diskutiert worden. Am Ende entschied man sich dagegen, den Stürmer für knapp 25 Millionen Euro von Leipzig zu holen. Jetzt müsste man tiefer in die Tasche greifen: Dem Bericht zufolge kostet Werner nun zwischen 50 und 60 Millionen Euro, nachdem er seinen Vertrag bei den Bullen bis 2023 verlängert hatte. Dennoch sprechen die 20 Bundesliga-Tore von Werner für sich. Allerdings soll es nach Kicker-Angaben hier wesentlich mehr Konkurrenz als beiSané geben: Jürgen Klopp soll Werner nur allzu gerne zum FC Liverpool holen wollen. Zudem sollen weitere Premier-League-Clubs sowie spanische Vereine Interesse zeigen.

Die Frage ist, wie viel Geld die Bayern im Sommer ausgeben wollen und außerdem, wie sie es verteilen wollen und können. Havertz, Sané und Werner sind alles Offensiv-Spieler - dabei hapert es in München aktuell eher in der Defensive. Gerüchten zufolge sieht man sich deshalb um: Sergino Dest wird als möglicher Neuzugang gehandelt. Doch wie viele Neue braucht es im Sommer? Laut Kicker-Meinung sollten es vier bis fünf sein. Allerdings werde FCB-intern aktuell auch darüber kontrovers diskutiert.

