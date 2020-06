Leroy Sané: Jetzt ist klar, woran der Transfer des ManCity-Stars zum FC Bayern noch hakt

Der Transfer von Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern München zieht sich. Jetzt ist wohl auch klar, woran der Transfer aktuell noch hakt.

FC Bayern München: Der Transfer* von Leroy Sané zieht sich weiter.

zieht sich weiter. Noch immer gibt es im Werben um den Spieler von Manchester City keinen Vollzug.

keinen Vollzug. Der Ex-Münchner Willy Sagnol glaubt, dass der deutsche Nationalspieler nicht den passenden „Charakter“ für die Bayern hat.

Update vom 04. Juni: Eigentlich ist es ja ein offenes Geheimnis. Der FC Bayern will Leroy Sané und der Flügelspieler will nach München. So weit, so gut. Allerdings gestaltet sich die Sache mit der Konkretisierung des Transfers etwas schwierig.

Denn: Sané hat bei Manchester City bekanntlich noch einen Vertrag bis 2021. Daher müsste der deutsche Rekordmeister Ablöse für den 24-Jährigen zahlen. Im vergangenen Sommer waren die Münchener offenbar bereit, richtig tief in die Tasche zu greifen und Sané für um die 100 Millionen zu verpflichten.

Video: Dieser Transfer wird schon lange diskutiert

+ Transfer-Ziel des FC Bayern: Leroy Sané von Manchester City. © AFP / CHARLY TRIBALLEAU Doch dann verletzte sich der Nationalspieler und die Bayern nahmen zunächst Abstand von der Verpflichtung. Ein Wechsel im Winter zerschlug sich, ehe anschließend die Corona-Krise einem fixen Deal einen Strich durch die Rechnung machte.

Nun fehlt laut Informationen des kicker lediglich ein Detail, damit der Transfer von Sané an die Säbener Straße über die Bühne gehen kann. Mit dem Spieler ist man sich offenbar einig, doch die Ablösesumme ist wohl noch nicht final geklärt.

Zuletzt war zu lesen, dass die Bayern auf ein „Schnäppchen“ (40 Millionen) hoffen, ManCity wohl noch etwas mehr will. Sicher sei laut kicker aber, das Sané weiterhin ganz oben auf der Prio-Liste des Rekordmeisters steht.

Leroy Sané: FC-Bayern-Legende rät von Transfer ab - Knallharter Vorwurf

Erstmeldung vom 31. Mai: München - Kommt er? Oder ist der Transfer von Leroy Sané* zum FC Bayern München* schon sicher und es gibt nur noch letzte Details zu klären?

Ein früherer Profi des deutschen Rekordmeisters hat nun überraschend deutlich gegen den 24-jährigen Tempodribbler von Manchester City ausgeteilt - namentlich Willy Sagnol.

Leroy Sané: Willy Sagnol rät FC Bayern von Transfer ab

„Mit seinem Charakter passt er nicht zu Bayern“, sagte der 43-jährige Ex-Münchner laut Onlineportal sport.de im Gespräch mit dem französischen Radiosender RMC: „Er ist jemand, dessen Form sehr inkonstant ist und der sehr zurückgezogen ist.“

Das war es noch nicht mit der Knallhart-Kritik von Sagnol. „In meinen Augen passt er überhaupt nicht zu diesem Klub“, sagte der einstige Bayern-Spieler (2000 - 2009) weiter: „Er hatte schon viele Probleme bei Manchester City und in der Nationalmannschaft.“

Wechselt Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern München?

Was er meint? 2018 hatte Bundestrainer Joachim Löw bei der missratenen WM 2018 auf den Ex-Schalker verzichtet und diese Entscheidung unter anderem mit mangelnder Einstellung begründet. Sagnol würde für Sané aber auch offenbar nicht so viel Geld ausgeben.

+ Zeitweise Co-Trainer beim FC Bayern: Willy Sagnol (li.), hier neben Hasan Salihamidzic. © dpa / Michael Kappeler

„Wir reden über Kosten in Höhe von 80 Millionen Euro. Ich würde lieber 20 Millionen Euro drauflegen und Kai Havertz verpflichten“, erklärte er. Unterdessen darf der FCB womöglich von einem „Finale dahom“ 2020 träumen.

FC Bayern: Havertz statt Sané? Leroy hat seit August kein Spiel bestritten

Der 20-jährige Havertz trumpft bei Bayer Leverkusen aktuell wieder groß auf und hat in den vergangenen acht Bundesliga-Spielen sieben Tore erzielt und drei weitere Treffer vorbereitet.

Sané hat dagegen wegen seines Kreuzbandrisses und der anschließenden Reha seit August 2019 kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Für Sagnol ist der junge Angreifer zumindest nicht die ideale Verstärkung für den Kader des FC Bayern München*.

Derweil plauderte Bayern-Präsident Herbert Hainer aus dem Nähkästchen und erzählte von seinem Zwist mit einem der größten Sportler überhaupt. Der ehemalige Adidas-Chef konnte einen Deal mit Kobe Bryant aushandeln, doch ein bizarrer Vertragsstreit endete dann vor Gericht.

Was hat die Corona-Krise für Auswirkungen auf den Transfer-Sommer? Aktuell ist vieles offen. Oliver

Kahn sprach nun über mögliche Transfers des FC Bayern. Passt der FC Bayern noch in die Bundesliga? Das Konzept der ersten deutschen Liga ohne die Bayern erhält aktuell viel Zuspruch. Vor allem von TV-Experte Marcel Reif.

pm

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks