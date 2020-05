Flick-Anruf bei Sané - Transfer zum FC Bayern bald fix? Ablösesumme plötzlich deutlich gesunken

Diese Transfer-Posse hält den FC Bayern seit einigen Monaten in Atem. Kommt Leroy Sané nun doch an die Isar? Auch Coach Flick soll jetzt überzeugt sein.

Wechselt Leroy Sané nach einer monatelangen Posse zum FC Bayern München*?

nach einer monatelangen Posse zum Der 24-Jährige von Manchester City soll sein Interesse konkret hinterlegt haben.

FCB-Coach Hansi Flick soll seine anfängliche Skepsis inzwischen abgelegt haben.

Update vom 30. April, 7.39 Uhr: Hansi Flick hat das Tauziehen um Leroy Sané offenbar satt - und griff deshalb nun selbst zum Hörer. Wie die Sport Bild am 29. April vermeldete, gab es ein 30-minütiges Telefonat zwischen dem Bayern-Trainer und dem Flügelflitzer von Manchester City.

Wie sind die beiden am Ende verblieben? Wie die Bild nun berichtet, könnte ein Transfer immer näher rücken - und auch Zahlen werden genannt. 85 Millionen Euro will City angeblich haben, bei den Bayern denkt man eher an 70 Millionen.

Beide Ablösesummen sind deutlich geringer als noch vor der Corona-Krise, als der Sané-Preis jenseits der magischen Marke von 100 Millionen Euro schon fast als sicher galt.

Bei Timo Werner deutet sich dagegen offenbar an, dass er sich nicht dem FC Bayern anschließen wird. Es bleibt spannend im Transfer-Poker - und auch in der Bundesliga selbst. Fällt am heutigen Donnerstag eine Entscheidung über den Neustart?

Hansi Flick griff zum Hörer: Anruf bei Leroy Sané - Geht der Bayern-Wechsel nun über die Bühne?

Update vom 29. April, 7.35 Uhr: Zunächst schien er von einem möglichen Mega-Deal nicht vollends überzeugt zu sein. Hat Hansi Flick seine Meinung über Leroy Sané jetzt komplett geändert?

Vor einigen Wochen soll sich der Trainer des FC Bayern in einem etwa halbstündigen Telefonat mit dem 24-jährigen Flügelflitzer ausgetauscht haben, berichtet die Sport Bild in ihrer Mittwochsausgabe.

Leroy Sané: Hansi Flick hat angerufen - lockte er ihn zum FC Bayern?

Im Winter hatte es immer wieder Berichte über vermeintliche Dissonanzen bei der Kaderplanung zwischen Flick und FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic gegeben. Vor Flicks Vertragsverlängerung soll es allerdings zu einem klärenden Gespräch gekommen sein - unter der Aufsicht von Neu-Vorstand Oliver Kahn.

Seit der Aussprache scheinen Flick und Salihamidzic in Bezug auf die Transferplanung geschlossener vorzugehen. Gilt das auch für die seit Monaten diskutierte Personalie Sané? Über Inhalte des vermeintlichen Gesprächs zwischen Flick und Sané ist bislang nichts bekannt.



Wechselt Leroy Sané zum FC Bayern? Corona bremst ManCity-Star aus

Update vom 24. April, 16.50 Uhr: Leroy Sané fühlt sich ausgebremst. Weil er dem FC Bayern München aktuell nicht zeigen kann, warum der deutsche Rekordmeister ihn unbedingt zum Rekord-Transfer machen sollte?

Dass er Manchester City nicht darlegen kann, warum der englische (Noch-)Meister ihn unbedingt und um jeden Preis halten sollte?

Seine Aussage bezieht sich letztlich auf das Coronavirus, das zur Unterbrechung der Saison in der Premier League führte - kurz vor seinem geplanten Comeback für die Citizens.

„Ausgebremst trifft es schon sehr gut. Wie gesagt, ich stand kurz vor dem Comeback – darauf hatte ich viele Monate hingearbeitet“, meinte der deutsche Nationalspieler kürzlich im Interview mit dfb.de: „Dennoch kann ich das Ganze gut einordnen und weiß, dass es Schlimmeres gibt als das. Schlimmer ist es in dieser Phase beispielsweise, dass man dem Virus relativ hilflos ausgesetzt ist. Wir können nur warten, dass sich die Lage wieder entspannt.“

In der Corona-Pause lässt der 24-jährige Tempodribbler seine Social-Media-Follower derweil mittels Video an seiner beeindruckenden Fitness teilhaben.

„Ich weiß natürlich, dass ich nach meiner Verletzung besonders gefordert bin, mein Fitnesslevel entsprechend hochzuhalten“, erklärte der Angreifer mit dem feinen Fuß: „Sollten wir demnächst wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren, wäre es fatal, wenn ich dann erst wieder meine ein, zwei Wochen brauchen würde, um körperlich topfit zu sein.“

Währenddessen denkt man beim FCB offenbar auch an den Transfer eines jungen Spaniers. In Frankreich sorgt man sich dagegen um einen Spieler, der auf der Corona-Intensivstation liegt.

Kommt Leroy Sané zum FC Bayern? Transfer-Experte ist sich sicher

Erstmeldung vom 23. April: Leroy Sané darf als Teil des Kaders des FC Bayern * betrachtet werden.

Darauf legt sich zumindest der US-amerikanische Transfer-Experte Dean Jones vom Online-Sportportal Bleacher Report fest.

„Bayern ist der einzige Klub, für den er City verlassen wird, und ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dies in diesem Sommer geschieht, bei 80 Prozent liegt“, meinte Jones in einer Frage-und-Antwort-Runde mit Social-Media-Usern.

Wechsel Leroy Sané zum FC Bayern? Experte - Manchester City will mehr Geld

Für den Wechsel gebe es jedoch eine wesentliche Bedingung: Dass der deutsche Rekordmeister bereit dazu sei, mehr als die anvisierten 80 Millionen Euro Ablöse an Manchester City zu überweisen.

„Bayern wird versuchen, unter 70 Millionen Pfund zu verhandeln“, schrieb er in einem Beitrag für das Sport-Portal, „aber das wird City nicht gefallen, da die Ablöse zu Beginn des Jahres auf 100 Millionen Pfund festgesetzt wurde“.

100 Millionen Pfund entsprechen aktuell etwa 114 Millionen Euro, geht es nach Jones, werden sich der FC Bayern und die Citizens wohl irgendwo in der Mitte treffen.

Und auf noch was legt sich der Transfer-Insider fest: Wechselt Sané nicht nach München und in die Bundesliga*, wird der 24-jährige deutsche Nationalspieler Manchester nicht verlassen.

Leroy Sané macht große Fortschritte - kommt er jetzt zum FC Bayern?

Zuletzt sprach DFB-Kollege Ilkay Gündogan bei Sky von Fortschritten bei ManCity-Kollege Leroy Sané * nach dessen Kreuzbandriss.

„Die Tatsache, dass alle anderen auch nicht spielen können, ist für ihn auch nicht so schlecht ehrlich gesagt. Die EM wurde jetzt auch verschoben. Das sind alles so Sachen, die ihm etwas mehr Zeit verschaffen“, erklärte der Ex-BVB-Profi.

Geht es nach US-Transfer-Experte Jones, wird Gündogan schon bald nur noch in einem Trikot mit dem Ex-Schalker zusammenspielen - in dem der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

pm



