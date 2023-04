Bayerns 80-Millionen-Transfer vor Vertragsverlängerung

Von: Johannes Skiba

Der FC Bayern München und der verletzte Abwehrspieler Lucas Hernández werden ihre Zusammenarbeit wohl bis 2027 ausweiten.

München – Trotz der aktuell großen Unruhe beim FC Bayern und der verlorenen Tabellenführung blickt der Klub auch in die Zukunft und auf den Transfermarkt. Wie Sky berichtet, steht Verteidiger Lucas Hernández vor einer Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister. Sein aktueller Vertrag läuft bis zum Sommer 2024. Durch die Ausweitung des Arbeitsverhältnisses soll der 27-Jährige bis 2027 in München bleiben.

Lucas Hernández Geboren: 14. Februar 1996 in Marseille, Frankreich Aktueller Verein: FC Bayern München Französische Nationalmannschaft: 33 Länderspiele (kein Tor)

Hernández stand für den FC Bayern in dieser Spielzeit nur selten auf dem Platz

Zurzeit spielt Lucas Hernández beim FC Bayern keine Rolle. Beim Auftaktspiel der französischen Nationalmannschaft zur WM 2022 gegen Australien zog sich der Abwehrspieler nach 13 Minuten einen Kreuzbandriss zu. Im Moment arbeitet der Franzose in München an seinem Comeback. Schon zu Beginn der Saison fiel Hernández mit einem Muskelbündelriss länger aus.

In dieser Spielzeit stehen wettbewerbsübergreifend nur elf Einsätze für den Weltmeister von 2018 zu Buche. Gegen Barcelona schoss er in der Champions League seinen einzigen Saisontreffer. Weitere Spielminuten und Torerfolge kommen in dieser Spielzeit wohl nicht mehr hinzu.

Lucas Hernández bindet sich offenbar weitere Jahre an den FC Bayern. © imago/Lackovic

Der FC Bayern vertraut Lucas Hernández

Die bevorstehende Vertragsverlängerung von Lucas Hernández beim FC Bayern München ist nicht ganz unumstritten. Nicht nur in dieser Saison fiel der Franzose verletzungsbedingt lange aus. Während er in den letzten beiden Jahren einen Großteil der Spiele absolvieren konnte und nur von kleineren Blessuren gestoppt wurde, war auch seine Debütsaison in München von einem Innenbandriss im Sprunggelenk begleitet worden.

Auch nach seinem 80 Millionen Euro schweren Wechsel von Atlético Madrid zum FCB musste sich der Profi aus Marseille in Geduld üben, da er aufgrund einer Innenbandverletzung erst spät seinen Trainingsauftakt an der Säbener Straße feiern durfte. Die bevorstehende Vertragsverlängerung ist ein großer Vertrauenszuspruch des Vereins an Hernández und seinen Körper. Ganz ohne Risiko ist dieser Schritt des Klubs nicht, wohl aber einer, der die in den letzten Wochen vernachlässigten Werte des Zusammengehörigkeitsgefühls wieder etwas stützt. (jsk)