Bayern-Star mit Coronavirus infiziert - er fehlt bei Auswärtsspiel in der Champions League

Ein Profi des FC Bayern München hat sich vor dem Champions-League-Auswärtsspiel in Salzburg mit dem Coronavirus infiziert. Das erfuhr die tz aus Rathauskreisen.

Niklas Süle vom FC Bayern München* hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Das erfuhr die Münchner tz, mittlerweile bestätigte der Rekordmeister die Meldung.

Ausgerechnet am Dienstag steht eine schwere Aufgabe für das Team von Hansi Flick* an.

München - Bayern-Star Niklas Süle hat sich mit dem Coronavirus* infiziert. Das erfuhr die tz am Montag zunächst aus Rathauskreisen der Stadt München*. Mittlerweile hat der FC Bayern die Meldung um seinen Verteidiger auch offiziell per Mitteilung auf der Homepage bestätigt.

FC Bayern München: Verteidiger Niklas Süle positiv auf Corona getestet - vor wichtigem Champions-League-Spiel

Via Twitter schrieb der FCB: „Niklas Süle, 25, ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Der Abwehrspieler des FC Bayern München befindet sich in häuslicher Quarantäne, es geht ihm gut.“ Scheinbar hat man die Situation unter Kontrolle, wie Hansi Flick bei der Pressekonferenz meinte. Der Trainer hofft, „dass es bei dem Einen bleibt. Das kann man in der Situation nur hoffen.“ Das Team lasse sich täglich testen, „weil wir das sehr, sehr ernst nehmen“.

Der Innenverteidiger, der sich nach seinem Kreuzbandriss im Oktober 2019 wieder in die Startelf gekämpft hatte, muss nun den nächsten Rückschlag verkraften. Auch Bayern-Trainer* Hansi Flick hat nach der Corona-Infektion seines Defensivmanns nicht mehr allzu viele Optionen in der Innenverteidigung.

FC Bayern München: Niklas Süle mit Coronavirus infiziert - in Salzburg muss Flick nun umbauen

„Es gab schon etliche Fälle in den Profiligen, jetzt hat es uns erwischt mit einem Spieler“, so Trainer Hansi Flick. Vor dem wichtigen Gruppenspiel bei Red Bull Salzburg in der Champions League*, bei dem Niklas Süle definitiv fehlen wird, wird er wohl auf Jerome Boateng und David Alaba setzen. Der dritte Star-Innenverteidiger Lucas Hernandez wird aufgrund der Verletzung von Alphonso Davies* auf der linken Seite spielen.

Erst in der vergangenen Woche sorgte ein fälschlicherweise positiv ausgefallener Corona-Test bei Serge Gnabry für Furore. Der Nationalspieler meldete sich bei seinem Startelf-Comeback beim Bundesliga-Spiel in Köln sofort mit einem Treffer beim 2:1-Sieg zurück. Niklas Süle scheint jedoch tatsächlich infiziert zu sein, weshalb ihm eine längere Quarantäne droht. *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.