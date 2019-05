Niko Kovac: Aus beim FC Bayern beschlossene Sache? Ex-Spieler als Nachfolger gehandelt

Ist das Aus von Trainer Niko Kovac beim FC Bayern München bereits beschlossene Sache? Ein Medienbericht sorgt für Wirbel. Doch jetzt spricht Karl-Heinz Rummenigge.

München - War es das für Niko Kovac beim FC Bayern? Obwohl die Saison noch läuft und die Münchner am Samstag die Meisterschaft einfahren könnten, soll die Entscheidung schon gefallen sein. Der 47-Jährige soll den FCB verlassen - auch wenn er noch das Double holt.

Das berichtet das Onlineportal spox.com. Demnach soll das Kovac-Aus beim FC Bayern bereits feststehen. Auch ein möglicher Nachfolger soll schon gehandelt werden, wie es in dem Bericht weiter heißt: Es ist ein ehemaliger Bayern-Spieler.

FC Bayern München: Wird Mark van Bommel Niko Kovac beerben?

Laut Spox soll Mark van Bommel der heißeste Kandidat auf den Trainerstuhl beim FC Bayern sein. Der ehemalige Bayern-Spieler (2006 bis 2011) ist seit vergangenem Sommer Trainer des PSV Eindhoven. Auch Ajax-Trainer Erik ten Hag wäre nach den Informationen des Portals eine mögliche Position für die Kovac-Nachfolge. Julen Lopetegui, der bis Oktober Real Madrid trainierte, soll Außenseiterchancen auf den Posten des Bayern-Coaches haben.

FC Bayern München: Kovac-Aus? Rummenigge dementiert Meldung

Schon wenige Minuten nach Veröffentlichung der Spox-Meldung widersprach Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge dem Bericht: „Einen solchen Beschluss gibt es nicht. Diese Meldung ist eine totale Ente“, betonte Rummenigge am Freitagmittag gegenüber der Bild-Zeitung.

Tatsächlich ist es schwer vorstellbar, dass jetzt schon eine Entscheidung gefallen ist. Das Double muss aber her, um die Bosse zu überzeugen, hieß es zuletzt im Umfeld. Denn Hoeneß und Rummenigge werden die Saison erst nach dem Pokalfinale bewerten.

Der Tenor war zuletzt eigentlich: Bei keinem oder einem Titel ist Kovac weg, aber auch mit Double ist der FCB-Coach nicht sicher weiter im Job.

Nico Kovac - Statement bei der Pressekonferenz: „Sollte ich mal nicht mehr da sein...“

Kovac-Rauswurf beim FC Bayern München? Das sollen die Gründe sein

Als Grund für das Kovac-Aus beim FC Bayern München nennt Spox vor allem einen Vertrauensverlust des Trainers bei den FCB-Bossen. Zudem soll er die meisten Spieler gegen sich aufgebracht haben. Das Portal schreibt:

„Kovac fehlt nicht nur das uneingeschränkte Vertrauen der Vereinsspitze, er hat mittlerweile auch den Großteil der Kabine gegen sich. Gestandene Profis wie James Rodriguez, Jerome Boateng oder auch Franck Ribery, die Kovac selten berücksichtigt hat, haben ohnehin seit Monaten eine ablehnende Haltung gegenüber dem Trainer eingenommen.“

Gravierend komme hinzu: Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge soll sich intern schon länger gegen Niko Kovac positioniert haben. Bayern-Präsident Uli Hoeneß soll erst nach dem 1:1 beim 1. FC Nürnberg ins Grübeln gekommen sein und sich in der Folge ebenfalls gegen Kovac entschieden haben.

FC Bayern: Kovac sprach bereits auf der Pressekonferenz über möglichen Rauswurf

Über ein mögliches Ende bei den Bayern sagte Kovac bereits am gestrigen Donnerstag in einer emotionalen Pressekonferenz: „Wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, werde ich mein Leben genauso leben. Für mich ist Geld nicht das primäre Ziel. Was kommt, kommt. Ich will es mit Titeln und guter Leistung beeinflussen. Wenn es irgendwann anders ist, dann ist das so. Ich habe nie aufgegeben in meinem Leben. Das wird es auch nie geben.“

