FC Bayern befördert Abiturient zum Profi: Abwehr-Juwel als Nachfolger für Hernandez und Pavard?

Von: Marcel Schwenk

Mit Tarek Buchmann steigt ein Spieler aus dem Bayern-Nachwuchs wohl in die Profimannschaft auf. Könnte er eine Lücke in der Abwehr schließen?

München – Nach der Bundesliga-Saison 2022/23 und der gewonnen Meisterschaft steht beim FC Bayern München ein größerer Umbruch an, sowohl im Sturmzentrum als auch im defensiven Mittelfeld soll wohl personell nachgelegt werden.

FC Bayern München: Personalrochade in der Abwehr?

Allerdings könnten auch in der Abwehr Neuzugänge hinzukommen. Neben Lucas Hernandez, der den FCB-Bossen angeblich schon seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben soll, könnte offenbar auch Benjamin Pavard gehen. Sollten beide den Klub verlassen, wäre die Verpflichtung eines zusätzlichen Innenverteidigers vermutlich unabdingbar – obwohl ein Eigengewächs laut dem kicker zeitnah einen Profivertrag unterschreiben soll.

Dabei handelt es sich um Tarek Buchmann, Kapitän der U19 des deutschen Rekordmeisters. Nach Informationen des Sportmagazins wird Buchmann „noch in dieser Woche“ einen Kontrakt über drei Jahre unterzeichnen. Bereits im Januar kursierten Meldungen, wonach der gelernte Innenverteidiger ab der Saison 23/24 fester Bestandteil des Bundesliga-Teams werden soll.

Innenverteidiger Tarek Buchmann gilt als eines der größten Talente im Nachwuchs des FC Bayern. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

FC Bayern: Buchmann wohl zunächst für Regionalliga-Team vorgesehen

Schon im Winter-Trainingslager in Doha war Buchmann – damals noch unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann – mit von der Partie, auf sein Pflichtspiel-Debüt in der ersten Mannschaft wartet der Abiturient allerdings noch. Ob es bereits in der kommenden Spielzeit dazu kommt, ist ebenfalls fraglich.

Zwar soll Buchmann, der auch auf der Sechs agieren kann, fest mit den Profis trainieren, aber vornehmlich in der Zweitvertretung des FC Bayern zum Einsatz kommen. Diese wird in der Regionalliga-Bayern um den Aufstieg in die 3. Liga kämpfen. „Dort ist Buchmann als Abwehrchef vorgesehen“, schreibt der kicker. In der vergangenen Spielzeit absolvierte das 1,88 Meter große Talent insgesamt 18 Partien für die U19 und sammelte in der Youth League zudem Erfahrung auf internationaler Bühne.

FC Bayern: Folgt Buchmann auf Wanner und Musiala?

Der Werdegang des 18-Jährigen im Nachwuchsbereich erinnert ein wenig an den von FCB-Star Jamal Musiala. Ähnlich wie der deutsche Nationalspieler, der auch beim 3:3 der DFB-Auswahl gegen die Ukraine zum Einsatz kam, wechselte Buchmann erst relativ spät in die Bayern-Jugend. Musiala stieß 2019 vom FC Chelsea zur U17 der Münchner, Buchmann kam in demselben Jahr vom FC Augsburg zur U16.

In der Führungsetage an der Säbener Straße dürfte man hoffen, dass sich Buchmanns weitere Entwicklung nicht großartig von der des Offensivspielers unterscheidet. Allzu viele Talente aus der eigenen Akademie, die sich auch bei den Profis etablierten, brachte der FCB in den vergangenen Jahren nämlich nicht hervor. Neben Musiala ist noch Paul Wanner zu erwähnen, der bereits zu Kurzeinsätzen in der Bundesliga kam.

Dafür kehrten einige vielversprechende Youngster dem FCB den Rücken. Jüngstes Beispiel ist der 19 Jahre junge Stürmer Grant-Leon Ranos, der sich nach einer starken Regionalliga-Saison mit 20 Treffern vor wenigen Wochen Borussia Mönchengladbach anschloss. (masc)