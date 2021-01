FC Bayern gegen SC Freiburg: Welchem Personal vertraut Trainer Flick in der Krise? Rückkehrer lassen hoffen

Hansi Flick muss erstmals als Bayern-Trainer eine Krise meistern. Nach der Pokal-Blamage wartet in der Bundesliga nun Freiburg. Die Aufstellung dürfte in der Abwehr anders aussehen.

Der FC Bayern München will sich in der Bundesliga aus der Krise spielen.

will sich in der aus der spielen. Der kommende Kontrahent SC Freiburg ist eigentlich der Lieblingsgegner der Münchner.

ist eigentlich der Lieblingsgegner der Münchner. Trainer Hansi Flick hat bei der Aufstellung wieder mehr Möglichkeiten.

München - Nach der Schmach ist vor der Bundesliga. Am Mittwoch flog der FC Bayern München gegen Zweitligist Holstein Kiel aus dem DFB-Pokal, am Sonntag ist wieder Liga-Alltag. Doch von Alltag kann beim Rekordmeister derzeit keine Rede sein. Die Dominanz des letzten Jahres ist dahin, die Münchner befinden sich in der ersten Krise seit dem Amtsantritt von Hansi Flick als Trainer.

Um die Wende zu schaffen, ist der SC Freiburg* von Kult-Trainer Christian Streich eigentlich der richtige Gegner. Der FC Bayern verlor gegen die Breisgauer in der Bundesliga* noch kein einziges Heimspiel. Neben 17 Siegen stehen drei Remis zu Buche. Doch aktuell stellt sich die Sache anders dar. Die Freiburger sind gerade die Mannschaft der Stunde, gewannen fünf Bundesligapartien in Folge - Klubrekord.

Aufstellung des FC Bayern gegen Freiburg: Hansi Flick könnte Abwehr neu formieren

Am Sonntag erwartet der Trainer von seinen Stars eine Reaktion. „Eine Spitzenmannschaft zeichnet sich nicht nur aus, wenn es gut läuft. Sie zeichnet sich gerade dann aus, wenn es nicht gut läuft, dass man dann relativ schnell wieder in die Spur findet“, sagte Flick bei der Pressekonferenz*. Er erwartet gegen Freiburg „ein intensives Spiel“. „Sie schießen viele Tore. Es wird auf unsere Abwehr ankommen, wir müssen im Kollektiv verteidigen und das Spiel lesen. Wir müssen die Pokal-Niederlage irgendwie verdauen und weitermachen“, forderte Flick*.

Die Abwehr ist aktuell die Achillesferse der Bayern. Gut möglich, dass Flick in dem Verbund umstellt. Der 55-Jährige könnte im Vergleich zur Pokal-Partie wieder auf David Alaba, dessen Zukunft weiter ungewiss ist, und Jerome Boateng im Abwehrzentrum bauen und Benajmin Pavard sowie Lucas Hernández auf die Außenverteidiger-Positionen beordern. Weichen müsste dann Niklas Süle, der gegen Kiel nicht souverän wirkte.

Aufstellung des FC Bayern gegen Freiburg: Leon Goretzka und Kingsley Coman kehren zurück

In jedem Fall zurückkehren werden beim FC Bayern* Leon Goretzka und Kingsley Coman, die im Pokal noch verletzungsbedingt gefehlt hatten. Goretzka, der zuletzt sehr formstark war und sich als Stabilitätsanker erwies, dürfte von Beginn an das Vertrauen bekommen und Corentin Tolisso auf die Bank verdrängen.

Gut möglich, dass auch Coman in die Startelf rückt. Erste Streichkandidaten wären Leroy Sané oder Serge Gnabry. Dass Robert Lewandowski wieder von Beginn an dabei ist, gilt als sicher. Der Weltfußballer dürfte Shootingstar Jamal Musiala ersetzen. (mt) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © tz/dpa