FC Bayern gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Droht die nächste Pleite? - Flick spricht Warnung aus

Der FC Bayern steht nach der Pokal-Pleite in Kiel in der Bundesliga unter Druck.

Mit dem SC Freiburg kommt das Team der Stunde nach München. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

München - Der FC Bayern* ist nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal in Kiel wieder in der Bundesliga* gefordert. Gegen Freiburg ist der nächste Ausrutscher verboten.

Das berühmte Momentum ist den Bayern im neuen Jahr abhanden gekommen. In Mönchengladbach verspielte der Alles-Gewinner 2020 ein 2:0 und verlor noch mit 2:3. Im DFB-Pokal unter der Woche gab es dann die nächste Pleite in Kiel. In der letzten Sekunde der regulären Spielzeit kassierte der FCB noch den Ausgleich und verlor später sensationell im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten. Der erste Titel ist futsch. Der Meistertitel ist von nun an die absolute Pflicht.

Am Sonntagnachmittag ist der SC Freiburg in der Allianz Arena zu Gast*. Trainer Hansi Flick* will eine Reaktion von seinen Spielern* sehen. „Wir stehen bei Bayern München unter Vertrag. Wir müssen schleunigst damit anfangen, dass wir wieder in die Spur kommen“, forderte er bestimmt auf der PK am Freitag*. Das sei eine Qualität, die Spitzenteams auszeichne. Der Ton wird rauer an der Säbener Straße*. Auch Sport-Vorstand Oliver Kahn nahm die Mannschaft in die Pflicht*: „Wir müssen schleunigst im neuen Jahr ankommen!“

FC Bayern - SC Freiburg im Live-Ticker: Ungemach droht - Das Team der Stunde ist zu Gast

In der Bundesliga geht es jetzt darum, die Tabellenführung zu verteidigen. Mit dem SC Freiburg kommt ausgerechnet das formstärkste Team der Liga. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich stellte zuletzt mit fünf Bundesliga-Siegen in Serie einen neuen Vereinsrekord auf und erzielte dabei 16 Tore. „Es wird ein intensives Spiel, sie schießen viele Tore. Es wird auf unsere Abwehr ankommen, wir müssen im Kollektiv verteidigen und das Spiel lesen“, warnte Flick.

Seine Bayern kassierten in allen drei Spielen dieses Jahres jeweils zwei Gegentore. Die anhaltenden Defensivprobleme wollte der Coach aber nicht an der hohen Verteidigungslinie fest machen. Entscheidend sei vielmehr, „dass wir auf den Ball mehr Druck bekommen", sagte Flick, der zudem wieder mehr Kommunikation auf dem Platz einforderte. Änderungen an seiner Spielidee erwäge er nicht, „wir passen es immer dem Gegner an, auch die Höhe, gehen nicht stur nach Plan vor." Immerhin gibt es auch positive Nachrichten. Mit Kingsley Coman, Leon Goretzka und Eric-Maxim Choupo-Moting stehen zuletzt angeschlagene Spieler wohl wieder zur Verfügung. (ck)