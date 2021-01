FC Bayern gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Schneemassen ein Vorteil für den SCF? Bayern will Konkurrenz enteilen

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga auf den SC Freiburg. Nach dem Pokal-Debakel in Kiel erwarten die Bosse eine Reaktion der Mannschaft. Der Live-Ticker.

FC Bayern München* - Sport-Club Freiburg* -:- (-:-), Sonntag, 15.30 Uhr

Der FC Bayern steht nach der Pokal-Pleite in Kiel in der Bundesliga unter Druck.

Mit dem SC Freiburg kommt das Team der Stunde nach München. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - SC Freiburg -:- (-:-)

FC Bayern: SC Freiburg: Tore:

13.36 Uhr: Es schneit und schneit und schneit! München liegt unter einer dicken Schneedecke und auch im Verlauf des Nachmittags soll es weiter schneien, bei aktuell minus 3 Grad Celsius. Die Wetterbedingungen könnten den Außenseiter aus Freiburg in die Karten spielen - bei rutschigen Verhältnissen dürfte es schwerer für die Münchner sein, ihr Passspiel aufzuziehen, und ein wenig leichter für den SCF, den Rekordmeister zu verteidigen.

12.30 Uhr: Der SC Freiburg reist mit ganz breiter Brust zum FC Bayern. Fünf Siege in Folge - die Breisgauer sind die Mannschaft der Stunde. Auch auf dem Twitter-Kanal des SCF herrscht euphorisierte Vorfreude: Die Fans werden mit Videos vergangener Tore gegen Bayern eingestimmt.

Update vom 17. Januar, 10.15 Uhr: Die Konkurrenz hat gepatzt: Weder RB Leipzig noch Borussia Dortmund konnten am Samstag Siege einfahren. Für beide Teams langte es nur zu einem Unentschieden - der FC Bayern hat deshalb heute die Chance, in der Tabelle davonzuziehen. Mit einem Sieg gegen den SC Freiburg würde der Vorsprung auf Platz zwei auf vier Punkte anwachsen.

Auch Bayern-Bezwinger Borussia Mönchengladbach erlebte am Samstagabend eine Enttäuschung. In letzter Minute kassierte die Mannschaft von Marco Rose den Ausgleich per umstrittenem Elfmeter. Schiri Brych gab einen Fehler zu.

FC Bayern gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Breisgauer wollen etwas mitnehmen

Update vom 16. Januar 2021, 15.11 Uhr: Ex-Bayern-Spieler Niels Petersen hofft darauf mit dem SC Freiburg Punkte aus München mitzunehmen. Im Interview mit Sport1 erklärt er: „Das wäre ein Traum für mich und auch für Christian Streich, in München nochmal zu punkten - am liebsten dreifach. Aber wenn man nach München fährt, darf man einfach keine große Klappe haben. Dafür sind sie zu groß, zu stark. Ich als Fußball-Fan schaue unheimlich gerne Bayern-Spiele an.“ Allerdings sind ihm die derzeitigen Probleme der Bayern bewusst: „Klar, aktuell haben sie jetzt nicht die beste Form. Ich wünsche mir, dass wir für eine Überraschung sorgen können, würde aber nie den Mund zu voll nehmen.“

„Wir hatten in der Vergangenheit schon gute Auftritte dort. Einmal durch Lucas Höler hat es in der letzten Sekunde zu einem Punkt gereicht. Das gibt einem auch Auftrieb“, rechnet sich Petersen etwas aus. „Ich glaube auch, dass die Bayern uns mit Respekt begegnen werden. Der Druck ist auf Münchner Seite. Für uns ist es eigentlich ein entspanntes Aufspielen, aber wir wollen nicht einfach so die Serie herschenken.“

FC Bayern gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Droht die nächste Pleite? - Flick spricht Warnung aus

Erstmeldung vom 15. Januar 2021:

München - Der FC Bayern* ist nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal in Kiel wieder in der Bundesliga* gefordert. Gegen Freiburg ist der nächste Ausrutscher verboten.

FC Bayern - SC Freiburg im Live-Ticker: Kahn-Ansage - auch Flick verliert Geduld

Das berühmte Momentum ist den Bayern im neuen Jahr abhanden gekommen. In Mönchengladbach verspielte der Alles-Gewinner 2020 ein 2:0 und verlor noch mit 2:3. Im DFB-Pokal unter der Woche gab es dann die nächste Pleite in Kiel. In der letzten Sekunde der regulären Spielzeit kassierte der FCB noch den Ausgleich und verlor später sensationell im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten. Der erste Titel ist futsch. Der Meistertitel ist von nun an die absolute Pflicht.

Am Sonntagnachmittag ist der SC Freiburg in der Allianz Arena zu Gast*. Trainer Hansi Flick* will eine Reaktion von seinen Spielern* sehen. „Wir stehen bei Bayern München unter Vertrag. Wir müssen schleunigst damit anfangen, dass wir wieder in die Spur kommen“, forderte er bestimmt auf der PK am Freitag*. Das sei eine Qualität, die Spitzenteams auszeichne. Der Ton wird rauer an der Säbener Straße*. Auch Sport-Vorstand Oliver Kahn nahm die Mannschaft in die Pflicht*: „Wir müssen schleunigst im neuen Jahr ankommen!“

FC Bayern - SC Freiburg im Live-Ticker: Ungemach droht - Das Team der Stunde ist zu Gast

In der Bundesliga geht es jetzt darum, die Tabellenführung zu verteidigen. Mit dem SC Freiburg kommt ausgerechnet das formstärkste Team der Liga. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich stellte zuletzt mit fünf Bundesliga-Siegen in Serie einen neuen Vereinsrekord auf und erzielte dabei 16 Tore. „Es wird ein intensives Spiel, sie schießen viele Tore. Es wird auf unsere Abwehr ankommen, wir müssen im Kollektiv verteidigen und das Spiel lesen“, warnte Flick.

Seine Bayern kassierten in allen drei Spielen dieses Jahres jeweils zwei Gegentore. Die anhaltenden Defensivprobleme wollte der Coach aber nicht an der hohen Verteidigungslinie fest machen. Entscheidend sei vielmehr, „dass wir auf den Ball mehr Druck bekommen“, sagte Flick, der zudem wieder mehr Kommunikation auf dem Platz einforderte. Änderungen an seiner Spielidee erwäge er nicht, „wir passen es immer dem Gegner an, auch die Höhe, gehen nicht stur nach Plan vor.“ Immerhin gibt es auch positive Nachrichten. Mit Kingsley Coman, Leon Goretzka und Eric-Maxim Choupo-Moting stehen zuletzt angeschlagene Spieler wohl wieder zur Verfügung. (ck) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks