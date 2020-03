Ex-Schalker fordert: „Müssen den Bayern wehtun“ - Flick hat einen Master-Plan

„Gut, aber noch nicht top“ bezeichnet Bayern-Trainer Hansi Flick den Shootingstar im FCB-Angriff. Im DFB-Pokal auf Schalke darf Joshua Zirkzee wohl von Beginn an ran.

Bei den favorisierten Gästen darf Joshua Zirkzee aller Voraussicht nach von Beginn an ran.

Die Hausherren befinden sich in der Krise - ein früherer Kultkicker spricht S04 Mut zu.

München/Gelsenkirchen - Tatsächlich wurde dieser Tage trainiert beim FC Bayern, und tatsächlich sind die beiden Privatflieger in Richtung Essen am Montag Nachmittag in München abgehoben. Es war den Verantwortlichen – und allen voran Hansi Flick – ein Anliegen, den Fokus wieder auf den Sport zu legen. Und aus dieser eigentlichen Kernsparte des deutschen Rekordmeisters gab es vor dem Pokal-Viertelfinale am Dienstag bei Schalke 04 (Live-Ticker) Folgendes zu berichten: Jerome Boateng hat Magen-Darm, Kingsley Coman steht nicht zur Verfügung. Ansonsten gilt: „Das Gesamtpaket stimmt. Ein Nachlassen gibt es nicht.“

Ist der FC Bayern am Mittwoch noch im Rennen um drei Titel?

Das 6:0 in Hoffenheim war am Ende untergegangen, deshalb war der Bayern-Trainer bemüht, noch mal darauf hinzuweisen, „dass wir Fußball spielen können“. „Die Messlatte“, sagte er, ist auf dem Platz nach 9:0-Toren aus der Chelsea-und-Hoffenheim-Woche „hoch“, nun geht es um den nächsten Schritt auf dem Weg zu am liebsten drei Titeln. Dass das K.o.-Spiel ohne Torjäger Robert Lewandowski stattfinden muss, ist für Flick kein Problem. „Wir müssen als Mannschaft enger zusammenstehen“ – das hat in Hoffenheim geklappt.

+ Joshua Zirkzee erwies sich in Hoffenheim als würdiger Ersatz für Robert Lewandowski. © MIS / Bernd Feil/M.i.S.

Man darf davon ausgehen, dass Flick wieder auf Jungstar Joshua Zirkzee setzen wird, den er als „gut, aber noch nicht top“ bezeichnete. Trotzdem ist dem Coach daran gelegen, Lewandowski positionsgetreu zu ersetzen, „damit Abläufe und Automatismen“ da sind. Am liebsten wäre es ihm auch, wenn die Abwehr so bleiben würde wie zuletzt. Boateng soll daher nachreisen – und wenn möglich spielen.

Schalke 04 gegen FC Bayern: Sarpei glaubt an Überraschung

Geht es nach Hans Sarpei, so sei auch eine Überraschung in Königsblau möglich. Der ehemalige ghanaische Nationalspieler und Schalker Ex-Profi glaubt an eine Chance von S04 gegen Rekordcupgewinner Bayern München. „Bayern ist der Favorit, aber Schalke spielt zu Hause“, sagte Sarpei. „Sie müssen den Bayern wehtun auf dem Platz. Sie müssen zeigen, dass sie das Spiel noch mehr gewinnen wollen. Dann ist es möglich, dass Schalke das Spiel gewinnt.“

#Flick über #S04FCB: "Schalke hat die letzten Spiele nicht ganz so erfolgreich bestritten. Sie spielen zuhause und sind gefährlich. Wir müssen von Anfang an unsere Leistung abrufen."#FCBayern #packmas pic.twitter.com/3XwrTdeS0s — FC Bayern München (@FCBayern) March 2, 2020

Der Einzug ins Halbfinale könnte für die Schalker von entscheidender Bedeutung sein. „Ein Sieg gegen die Bayern wäre ein großer Schritt in Richtung Pokalsieg. Dann wäre man dem Titel nah, weil der größte Brocken aus dem Weg geräumt wurde“, so Sarpei.

