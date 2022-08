FC Bayern München: Spielgestalter vor Abgang ins Ausland

Von: Sascha Mehr

Ein Mittelfeldspieler des FC Bayern München steht vor einem überraschenden Wechsel in die Niederlande.

München - Der FC Bayern München könnte seinen Kader in den nächsten Tagen noch verkleinern. Bis zum 31. August hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic Zeit, eigene Spieler per Leihe oder fest an einen anderen Klub abzugeben. Ein Profi, der keine Aussicht auf regelmäßige Spielpraxis in der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hat, ist Mittelfeldspieler Adrian Fein. Bei ihm deutet sich ein Wechsel an.

Der 23-Jährige war in den vergangenen Spielzeiten an mehrere Vereine verliehen. Zunächst ging es für ihn zum HSV, wo er in der 2. Bundesliga seine Qualität unter Beweis stellte. Anschließend lief es bei den Leihen zum PSV Eindhoven, der SpVgg. Greuther Fürth und Dynamo Dresden aber überhaupt nicht mehr für den zentralen Mittelfeldspieler. Beim FC Bayern München ist die Konkurrenz in der Zentrale zu groß, für Fein ist kein Platz im Kader von Trainer Nagelsmann.

FC Bayern München: Adrian Fein kann gehen

Adrian Fein absolvierte ein Probetraining beim MLS-Klub Los Angeles Galaxy unter der dortige Cheftrainer Steven Cherundolo war durchaus angetan vom Mittelfeldspieler. Zu einer Verpflichtung kam es aber nicht. „Er hat sich sehr gut geschlagen. Er ist ein sehr kluger Sechser, der wenig Bälle verliert und Angriffe einleiten kann. Er hätte uns weitergeholfen, aber unser Kader war voll. Wir hatten leider nicht genug Platz im Mittelfeld“, sagte der LA-Coach zum Onlineportal Spox.de.

FC Bayern München: SBV Excelsior zeigt Interesse an Fein

Nach Informationen des niederländischen PortalsVoetbal International zeigt Erstligist SBV Excelsior großes Interesse am 23-Jährigen und würde ihn gerne verpflichten. Eine Leihe ist nicht möglich, da der Vertrag von Adrian Fein beim FC Bayern München nur noch bis zum 30. Juni 2023 läuft. Der deutsche Rekordmeister würde dem Mittelfeldspieler aber mit großer Wahrscheinlichkeit keine Steine in den Weg legen, wenn dieser in die niederländische 1. Liga wechseln will.

Florian Plettenberg, Transferexperte beim Pay-TV-Sender Sky, bestätigte in der Sendung Transferupdate - die Show, dass der FC Bayern München den Spieler gerne abgeben würde: „Er verdient bei den Bayern über zwei Millionen Euro Brutto. Er spielt bei der ersten und zweiten Mannschaft keine Rolle mehr, soll weg und kann weg.“

