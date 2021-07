FC Bayern - SSC Neapel im Live-Ticker: Generalprobe mit EM-Stars - holt Nagelsmann diesmal einen Sieg?

Drei DFB-Spieler fehlen am Samstagnachmittag

+ © ActionPictures/imago-images Bei seinem letzten Testspiel will Julian Nagelsmann die Wende. © ActionPictures/imago-images

Beim letzten Test vor Saisonbeginn gegen den SSC Neapel kann Bayern-Trainer Nagelsmann auf die meisten EM-Stars zurückgreifen. Der Live-Ticker zur Generalprobe.

Der FC Bayern* fordert den SSC Neapel am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr zum letzten Testspiel.

Julian Nagelsmann wartet noch auf seinen ersten Sieg als Trainer der Münchner.

Gegen die Süditaliener kehren viele EM-Fahrer der Bayern zurück in die Mannschaft.

München - Am kommenden Freitag gastiert der FC Bayern im ersten Pflichtspiel unter Julian Nagelsmann* im DFB-Pokal beim Fünftligisten Bremer SV, davor steht jedoch noch ein Härtetest an. Am Samstag bekommen es die Münchner in der Allianz Arena* mit dem Europa-League-Teilnehmer SSC Neapel zu tun, bei der Generalprobe werden einige Stars ihr erstes Spiel unter dem neuen Trainer absolvieren.

FC Bayern - SSC Neapel im Live-Ticker: EM-Fahrer kehren gegen Serie-A-Team zurück - drei DFB-Stars fehlen

Anders als bei den Vorbereitungsspielen gegen Köln, Ajax Amsterdam und Borussia Mönchengladbach kommen diesmal nicht nur Nachwuchskräfte sowie Spieler aus der zweiten oder dritten Reihe zum Einsatz. „Geplant ist, dass am Samstag alle Einsätze bekommen, die zurückkommen. Alle, die fit und gesund sind, werden Stand jetzt 45 Minuten spielen“, wird Nagelsmann auf der Vereinshomepage zitiert. Somit werden Leistungsträger wie Robert Lewandowski, Leon Goretzka oder Benjamin Pavard vor den 10.000 Fans in der Arena auflaufen.

Gleich fünf Bayern-Akteure fallen sicher aus, neben den drei Verletzten Marc Roca, Alphonso Davies (beide Außenbandriss im Sprunggelenk) und Lucas Hernández (Reha nach Knie-OP) fehlen auch Niklas Süle mit Rückenbeschwerden sowie Corentin Tolisso* nach einer Corona-Infektion. Im Gegensatz zu den DFB-Spielern Jamal Musiala und Leroy Sané werden Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller erst kommende Woche zum Team stoßen*.

FC Bayern - SSC Neapel im Live-Ticker: Erster Härtetest für Neu-Coach Spaletti und seine Mannschaft

Nagelsmann könnte sich mit der verstärkten Mannschaft nun den ersten Sieg als Coach des Rekordmeisters sichern, noch ist der FC Bayern seit dem Trainerwechsel sieglos. Gegen den seit diesem Sommer von Luciano Spaletti trainierten SSC Neapel* könnte dies zur Herausforderung werden. Allerdings steht das Serie-A-Team noch am Anfang der Sommervorbereitung, erst am 22. August starten die Italiener gegen Venedig in die neue Saison. Das bisher einzige Testspiel gegen den Drittligisten FC Pro Vercelli gewann die Spaletti-Truppe mit 1:0 und hat den Bayern damit schon etwas voraus. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA