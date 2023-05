Thomas Müller macht sich mit Pferde-Foto über Bayern-Insider lustig

Von: Christoph Wutz

Thomas Müller wurde zuletzt mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht. Jetzt äußerte er sich selbst zu den Gerüchten – auf gewohnt lustige Art.

München – Die Gerüchteküche rund um Thomas Müller brodelt. Jetzt kam die Meldung auf, der Routinier könne sich einen Abgang vom FC Bayern München vorstellen, sollte er unter Trainer Thomas Tuchel nicht mehr Spielzeit bekommen. Nachdem bereits Bayern-Boss Oliver Kahn einen Müller-Abschied ausgeschlossen hatte, äußerte sich jetzt auch der 33-Jährige selbst zu den Spekulationen – und nahm dabei einen Journalisten aufs Korn.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter: 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Position: Hängende Spitze, offensiver Mittelfeldspieler Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 18 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Müller laut Bayern-Insider vor Abgang aus München

Bayern-Insider Christian Falk hatte in der aktuellen Ausgabe der Sport Bild (vom 10. Mai) geschrieben, dass Bayern-Ikone Müller einen Vereinswechsel im Sommer in Erwägung ziehe. Die Geschichte zierte sogar die Titelseite des Magazins. Hintergrund seien Müllers zuletzt geringe Einsatzzeiten unter Neu-Coach Tuchel. Zudem zweifle er an seiner internen Wertschätzung beim Rekordmeister, für den er seit 2000 aufläuft und bei dem er noch bis 2024 unter Vertrag steht.

Trotz lukrativen Interesses aus den USA und Saudi-Arabien wolle sich Müller demnach noch einmal bei einem europäischen Top-Verein beweisen. Dabei kokettiere er im Herbst seiner Karriere sogar mit einem Transfer innerhalb der Bundesliga, so Falk.

Äußerte sich auf seine Art zu Wechselgerüchten: Bayern-Star Thomas Müller. © Imago / imagebroker

Mit seinem Pferd: FCB-Routinier Müller amüsiert sich über Wechsel-Gerüchte und „Bayern-Insider“

Doch augenscheinlich ist nichts dran an den Gerüchten um den Weltmeister von 2014. Vielmehr amüsiert sich Müller über die Spekulationen rund um seine Person. Auf Instagram postete der Bayern-Star ein Bild mit King D‘avie, einem Pferd von ihm und seiner Frau Lisa – beide züchten gemeinsam leidenschaftlich Pferde. „Wenn du Zeitung lesen könntest, King D‘avie…“ schrieb der 33-Jährige und ließ Interpretationsspielraum für die mutmaßliche Reaktion seines Tieres.

Markant ist auch ein Hashtag unter dem Posting. „jetztwirdsdannlangsamwild“ fügte Müller an – ein Fingerzeig in Richtung der vielen Diskussionen rund um ihn ihn den letzten Wochen, die für ihn mit dem von Bayern-Insider Falk in den Raum gestellten Wechsel nun wohl aus dem Ruder laufen.

Bayern-Star Müller richtet vollen Fokus auf die Meisterschaft

Anstatt viele Worte über einen möglichen Abgang von seinem Herzensverein zu verlieren, untermauerte Müller mit weiteren Hashtgas unter dem Beitrag seine Ambitionen, das Meisterschafts-Dutzend mit dem Rekordmeister vollzumachen: „vollerfokusaufdieschale“ und „nurderfcb“ ergänzte der zweimalige Champions-League-Sieger und richtete damit den Fokus vollends auf den Endspurt im Meisterschaftsrennen.

Doch ob er seinen Münchnern dabei überhaupt noch einmal von Beginn an helfen wird, ist offen. Zuletzt kam er wiederholt nur von der Bank ins Spiel – Bayern-Trainer Tuchel rechtfertigte die Maßnahme zuletzt eindeutig. (wuc)