Der FC Bayern München ist der erfolgreichste Fußballverein Deutschlands. Hier gibt es alle Titel in der Übersicht.

Hier gibt es eine Übersicht aller Titel, die die Bayern jemals gewonnen haben.

München - Der FC Bayern München ist das Nonplusultra in Deutschland. Es gibt keinen Fußballverein, der mehr Titel gesammelt hat. Sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal sind die Roten der Rekordsieger.

So ist es natürlich Jahr für Jahr der Anspruch der Trainer, weiter Trophäen zu sammeln. Als größtes Ziel gilt seit jeher der Triumph in der Champions League. Den Wettbewerb, den es offiziell erst seit 1992 gibt, konnten die Münchner bislang zwei Mal gewinnen. Zuvor hieß die Königsklasse „Europapokal der Landesmeister“ - in den glorreichen Siebziger Jahren durften die Bayern um Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Sepp Maier sogar drei Mal hintereinander jubeln. Heutzutage ist der Kader immer noch stark besetzt - für drei Champions-League-Titel in Folge hat es aber noch nie gereicht.

FC Bayern München: Alle Titel in der Übersicht

Auch in der aktuellen Spielzeit verfolgt man natürlich wieder das Ziel, sich Europas Krone aufzusetzen. Zuletzt stemmte der FC Bayern München den berühmten Henkelpott 2013 in die Höhe - Arjen Robben entschied das Finale im Wembley Stadium mit seinem späten 2:1 gegen Borussia Dortmund.

Der BVB ist auf nationaler Ebene mittlerweile der Dauerrivale der Münchner. Im neuen Jahrtausend haben die Schwarz-Gelben nach den Bayern am häufigsten die deutsche Meisterschaft geholt.

FC Bayern München: Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League, UEFA Pokal, Supercup, Klub Weltmeisterschaft

Neben den drei großen Trophäen hat der FC Bayern München natürlich schon einige weitere Erfolge gefeiert. Wir haben hier alle Titel zusammengefasst:

Deutsche Meisterschaft

Jahr Trainer Verfolger 1932 Richard Kohn Eintracht Frankfurt 1969 Branko Zebec Alemannia Aachen 1972 Udo Lattek FC Schalke 04 1973 Udo Lattek 1. FC Köln 1974 Udo Lattek Borussia Mönchengladbach 1980 Pál Csernai Hamburger SV 1981 Pál Csernai Hamburger SV 1985 Udo Lattek SV Werder Bremen 1986 Udo Lattek SV Werder Bremen 1987 Udo Lattek Hamburger SV 1989 Jupp Heynckes 1. FC Köln 1990 Jupp Heynckes 1. FC Köln 1994 Erich Ribbeck/Franz Beckenbauer 1. FC Kaiserslautern 1997 Giovanni Trapattoni Bayer 04 Leverkusen 1999 Ottmar Hitzfeld Bayer 04 Leverkusen 2000 Ottmar Hitzfeld Bayer 04 Leverkusen 2001 Ottmar Hitzfeld FC Schalke 04 2003 Ottmar Hitzfeld VfB Stuttgart 2005 Felix Magath FC Schalke 04 2006 Felix Magath SV Werder Bremen 2008 Ottmar Hitzfeld SV Werder Bremen 2010 Louis van Gaal FC Schalke 04 2013 Jupp Heynckes Borussia Dortmund 2014 Pep Guardiola Borussia Dortmund 2015 Pep Guardiola VfL Wolfsburg 2016 Pep Guardiola Borussia Dortmund 2017 Carlo Ancelotti RB Leipzig 2018 Carlo Ancelotti/Willy Sagnol/Jupp Heynckes FC Schalke 04 2019 Niko Kovac Borussia Dortmund

DFB-Pokal

Jahr Trainer Finalgegner 1957 Richard Kohn Fortuna Düsseldorf 1966 Zlatko Čajkovski MSV Duisburg 1967 Zlatko Čajkovski Hamburger SV 1969 Branko Zebec FC Schalke 04 1971 Udo Lattek 1. FC Köln 1982 Pál Csernai 1. FC Nürnberg 1984 Udo Lattek Borussia Mönchengladbach 1986 Udo Lattek VfB Stuttgart 1998 Giovanni Trapattoni MSV Duisburg 2000 Ottmar Hitzfeld SV Werder Bremen 2003 Ottmar Hitzfeld 1. FC Kaiserslautern 2005 Felix Magath FC Schalke 04 2006 Felix Magath Eintracht Frankfurt 2008 Ottmar Hitzfeld Borussia Dortmund 2010 Louis van Gaal SV Werder Bremen 2013 Jupp Heynckes VfB Stuttgart 2014 Pep Guardiola Borussia Dortmund 2016 Pep Guardiola Borussia Dortmund 2019 Niko Kovac RB Leipzig

Ligapokal

Jahr Trainer Finalgegner 1997 Giovanni Trapattoni VfB Stuttgart 1998 Ottmar Hitzfeld VfB Stuttgart 1999 Ottmar Hitzfeld SV Werder Bremen 2000 Ottmar Hitzfeld Hertha BSC 2004 Felix Magath SV Werder Bremen 2007 Ottmar Hitzfeld FC Schalke 04

Supercup

Jahr Trainer Finalgegner 1987 Jupp Heynckes Hamburger SV 1990 Jupp Heynckes 1. FC Kaiserslautern 2010 Louis van Gaal FC Schalke 04 2012 Louis van Gaal Borussia Dortmund 2016 Carlo Ancelotti Borussia Dortmund 2017 Carlo Ancelotti Borussia Dortmund 2018 Niko Kovac Eintracht Frankfurt

Europapokal der Pokalsieger / UEFA-Pokal

Jahr Trainer Finalgegner 1967 Zlatko Čajkovski Glasgow Rangers 1996 Franz Beckenbauer Girondins Bordeaux





Europapokal der Landesmeister / Champions League

Jahr Trainer Finalgegner 1974 Udo Lattek Atletico Madrid 1975 Dettmar Cramer Leeds United 1976 Dettmar Cramer AS Saint-Etienne 2001 Ottmar Hitzfeld FC Valencia 2013 Jupp Heynckes Borussia Dortmund 2017 Carlo Ancelotti Borussia Dortmund 2018 Niko Kovac Eintracht Frankfurt

UEFA Super Cup

Jahr Trainer Finalgegner 2013 Pep Guardiola FC Chelsea

Weltpokal

Jahr Trainer Finalgegner 1976 Dettmar Cramer Cruzeiro Belo Horizonte 2001 Ottmar Hitzfeld CA Boca Juniors

FIFA Klub-Weltmeisterschaft

Jahr Trainer Finalgegner 2013 Pep Guardiola Raja Casablanca



