Manchester-Star bietet sich plötzlich beim FC Bayern an: Greifen die Münchner zu?

Sichert sich der FC Bayern einen vergleichsweise billigen Mittelfeldspieler? Der Manchester-Profi schwärmt zumindest schon einmal vom deutschen Rekordmeister.

Die Corona-Krise * sorgt auch beim FC Bayern für besondere Umstände*. Die Kaderplanung gestaltet sich mitunter schwierig.

* sorgt auch beim FC Bayern für besondere Umstände*. Die Kaderplanung gestaltet sich mitunter schwierig. Nun bringt sich ein Spieler selbst ins Gespräch.

Ein Manchester-Profi träumt von einem Wechsel nach München.

München - 26. Mai 1999, einer der dunkelsten Tage in der Geschichte des FC Bayern*. Binnen 102 Sekunden geben die Münchner den sicher geglaubten Champions-League-Sieg aus der Hand. Manchester United setzt sich am Ende einer verrückten Nachspielzeit die Krone auf.

Seit diesem bajuwarischen Trauma haben sich beide Vereine recht gegensätzlich entwickelt. Im Ranking der umsatzstärksten Klubs liegen die Red Devils zwar immer noch einen Platz vor dem FCB, haben dies aber vor allem auf vergangene Erfolge aus der Ferguson-Ära zurückzuführen, als auf aktuelle Leistungen.

Denn die Engländer gehören eigentlich schon länger nicht mehr zu den größten Klubs dieses Planeten und mussten die Vormachtstellung sogar in der eigenen Stadt an das neureiche Manchester City abgeben. Daher scheint es verständlich, dass sich die Spieler nach höheren Aufgaben sehnen.

FC Bayern München: Andreas Pereira bringt sich ins Gespräch

Andreas Pereira ist einer dieser Kicker in den Reihen der Roten, die sich einen Wechsel vorstellen können. Der 24-Jährige möchte gerne den nächsten Karriereschritt gehen - und denkt dabei auch an den FC Bayern.

„Natürlich möchtest du als Spieler auch immer gerne für einen anderen großen Verein spielen. Mir gefallen der FC Barcelona und Real Madrid sehr, das sind Top-Mannschaften, genauso wie der FC Bayern München“, sagte der in Belgien geborene Brasilianer laut Spox im Audio-Interview mit Globo Esporte.

FC Bayern München: Pereira träumt vom FCB - und wäre wohl auch billig zu haben

Aktuell wolle Pereira zwar noch in Manchester bleiben, wo sein Vertrag bis 2023 datiert ist. Bei den Red Devils spielt der 24-Jährige bereits seit seiner Jugend, war zwischenzeitlich jedoch zum FC Granada sowie zum FC Valencia verliehen worden. Ob der Mittelfeldspieler jedoch langfristig beim Team von Ole Gunnar Solskjær bleibt, ist derzeit fraglich.

Interessenten müssten finanziell womöglich gar nicht so tief in die Tasche greifen. Laut transfermarkt.de besitzt Pereira einen Marktwert von 16 Millionen Euro. Angesichts seines noch jungen Alters sowie ähnlicher Spielertypen, ein vergleichsweise billiges Preisschild.

+ Pereira (l.) im Februar gegen Brügge im Sechzehntelfinale der Europa League - ob der 24-Jährige in Zukunft lieber in der Königsklasse spielen möchte? © picture alliance/dpa / Bruno Fahy

FC Bayern München: Ist ein Pereira-Transfer realistisch?

Sehen die Fans des FC Bayern Pereira also bald in der Allianz Arena*? Fraglich. Der frühere brasilianische Nationalspieler kann auch auf den Flügeln spielen, fühlt sich jedoch im zentral-offensiven Mittelfeld am besten aufgehoben. Auf dieser Position haben die Roten zuletzt allerdings erst mit Thomas Müller verlängert.

An die Statistiken des Ur-Bayers kommt der Rechtsfuß bislang zudem noch nicht heran. In der derzeit wegen des Coronavirus unterbrochenen Saison kam Pereira in insgesamt 37 Pflichtspielen zum Einsatz (23 von 29 möglichen Liga-Spielen). Dabei gelangen dem 1,78-Meter-Mann zwei Tore und vier Vorlagen. Zum Vergleich: Thomas Müller kommt in 36 Pflichtspielen auf zehn Treffer und 19 Assists.

FC Bayern München: An der Säbener Straße werden andere Namen gehandelt

Ob ein Wechsel nach München zur kommenden Saison infrage kommt, darf damit bezweifelt werden, zumal der deutsche Rekordmeister* derzeit nach ganz anderen Spielern Ausschau halten soll. Neben Dauerthema Leroy Sané*, zu dem sich nun auch Uli Hoeneß äußerte, gab es zuletzt auch Gerüchte um Kevin De Bruyne oder Paulo Dybala. Derweil könnten mehrere Stars den FC Bayern verlassen: Die Wackelkandidaten-Liste der Münchner.

Video: So bereitet sich der FC Bayern auf den Bundesliga-Neustart vor

