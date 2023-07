Uli räumt auf: Bayern-Boss Hoeneß mit klaren Transfer-Ansagen zu seinen Stars

Mané, Davies, Sommer & Co.

Uli Hoeneß ist ein Mann klarer Worte. Der Comeback-Boss des FC Bayern fand beim Trainingslager am Tegernsee ein paar klare Ansagen an so machen Bayern-Star.

Rottach-Egern – Über 90 Minuten hatten die Stars des FC Bayern am Samstagabend bei 32 Grad auf dem Sportgelände des FC Rottach geschwitzt. Thomas Tuchel absolvierte eine – nicht nur wegen der Hitze – schweißtreibende Einheit.

Doch trotz der Temperaturen merkte man: Es herrscht ein neuer Zug beim Rekordmeister. So wurde Tuchel bei den Übungen überraschend laut, faltete den einen oder anderen Star auch mal deutlich zusammen. Bereits bei der Pressekonferenz vor dem öffentlichen Training nahm Tuchel seine Spieler in die Pflicht.

FC Bayern München Gründungsdatum: 27. Februar 1900 (123 Jahre) Präsident: Herbert Hainer (seit 2019) Trainer: Thomas Tuchel (seit 2023) Gesamtmarktwert Kader: 894,50 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Uli räumt auf: Bayern-Boss Hoeneß im Trainingslager mit klaren Ansagen an Stars

Vorbei die Kuschel-Zeiten bei den Bayern? Wäre die PK und das Training nicht schon eindeutig genug gewesen, legte Uli Hoeneß anschließend noch einen drauf – und machte den Bayern-Fans aber gleichzeitig bei Harry Kane große Hoffnung.

Der Bayern-Patron, der nach der Freistellung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic wieder mehr Boss-Funktionen einnimmt, gab am Rande des Trainingslagers am Tegernsee einen Einblick in die derzeitige Atmosphäre beim Rekordmeister – und machte einigen Stars ganz klare Ansagen.

+ Uli Hoeneß sprach am Rande des Bayern-Trainingslagers am Tegernsee über diverese Transfergerüchte. © IMAGO / MIS / Lackovic

Uli Hoeneß (Ehrepräsident des FC Bayern) am Randes des Trainingslagers über ...

… die Perspektive von Sadio Mané: „Zu Personaldingen sage ich erst was, wenn die Sachen entschieden sind. Da ist aktuell noch nichts entschieden.“

… die Tuchel-Ansage auf der PK, dass sich kein Spieler des FC Bayern derzeit sicher sein kann, dass er zum 1. September noch hier spielt: „Klar, dass beim FC Bayern eine große Disziplin gebracht werden muss und dass eine bessere Leistung gebracht werden muss als im letzten halben Jahr. Die Anzahl der guten Spieler wird sich stark erhöhen.“

… die beiden Neuzugänge Guerreiro und Laimer: „Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass beide inzwischen gar nicht mehr als Neuzugänge gelten. Das sind zwei Spieler, die uns sehr viel weiterhelfen. Die Diskussion um die Sechs, die stellt sich für mich gar nicht. Ich glaube, dass wir an Laimer sehr, sehr, sehr viel Spaß haben werden.“

Uli Hoeneß will mit dem FC Bayern wieder „deutschen Fußball“ spielen

… mögliche Neuzugänge, die mehr körperliche Präsenz haben und robuster sind: „Ich gehe davon aus, dass jeder die Einstellung jetzt bekommt. Wenn man sich die Entwicklung des deutschen Fußballs und auch die des FC Bayern seit der WM anschaut, dann haben dort so Dinge wie Zweikampfstärke, wie allerletzter Einsatz sehr gelitten. Man kann nicht – wie Pep Guardiola – alles spielerisch lösen. Man muss auch zwischendurch mal körperlich hart rangehen. Die Zweikampfschulung wird wieder sehr wichtig werden. Wir müssen deutschen Fußball spielen und dazu muss der FC Bayern und auch die Nationalmannschaft bei der EM ihren Beitrag leisten.“

… die Stimmung in der Task Force: „Sie wurde ja aus der Not geboren, aber ich habe mich selten so wohlgefühlt beim FC Bayern. Die Atmosphäre ist sehr, sehr konstruktiv. Ich telefoniere mit Karl-Heinz jeden Tag. Alle Beteiligten sind engagiert. Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe führen die Verhandlungen mit den Spielern und es läuft alles hervorragend.“

+ Uli Hoeneß wünscht sich, dass die Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel von längerer Dauer ist. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Hoeneß über Tuchel-Zukunft: „Zeichen von Schwäche, wenn man ständig das Personal wechselt“

... die Hoffnung, dass Thomas Tuchel längerfristig bleiben wird: „Die Hoffnung haben wir bei allen gehabt. Die Spieler haben daran doch den allergrößten Anteil, wenn sie gut spielen, bleibt der Trainer lang. Keiner von uns wechselt gerne die Trainer, weil das a) teuer ist und b) nicht gut ist für das Image des FC Bayern. Es ist ein Zeichen von Schwäche in einem Verein, wenn man ständig das Personal wechselt, in der Hoffnung, etwas Besseres zu finden. Der FC Bayern kann nur erfolgreich sein, wenn er eine gewisse Kontinuität hineinbekommt - nicht nur beim Trainer, auch bei der Mannschaft.“

... Thomas Tuchel und dessen erste Vorbereitung: „Er war überrascht, wie konstruktiv die fünf, sechs Leute zusammen arbeiten können. Das kannte er so natürlich nicht. Mit Herrn Boehly (Chelsea-Boss, Anm.d.Red.) war das etwas schwieriger. Die Atmosphäre, die im Verein aktuell herrscht, tut dem ganzen Klub gut – und wenn die sich auf die Mannschaft überträgt, dann können wir mit großer Zuversicht in die neue Saison gehen.“

Schlägt Inter Mailand bei Yann #Sommer zu? Uli Hoeneß bestätigt, dass er eine Ausstiegsklausel beim #FCBayern besitzt: „Er könnte gehen, wenn er wollte. Es wird darauf ankommen, wie man mit ihm umgeht. Wir werden offen mit ihm Gespräche führen. Das haben wir ihm auch so gesagt.“ — Manuel Bonke (@mano_bonke) July 15, 2023

Kein Druck auf Manuel Neuer - Uli Hoeneß hält schützend die Hand über den Kapitän

... die schwierige Konstellation auf der Torhüter-Position: „Sie können sich sicher sein, dass wir all diese Themen in unserem Ausschuss diskutieren. Wir besprechen alle Facetten des Problems und versuchen uns, da heranzutasten. Was wir gar nicht machen dürfen, ist, den Manuel unter Druck zu setzen, indem wir sagen, dass er am 1. Spieltag im Tor stehen muss. Wenn wir jetzt einen teuren Torwart kaufen würden, dann wäre das auch nicht gut. Das Ziel ist, dass Manuel die Nummer 1 ist. Wir müssen alles tun, dass wir in einer wohligen Atmosphäre ohne Druck – den macht er sich selber – heranführen. Wir dürfen nicht bei jedem Rückschlag reagieren – die Verletzung war nicht leicht, dass es da mal Rückschläge gibt, ist okay. Aber wir dürfen da keinen Druck machen, dass er dann auf einmal Dinge macht, die nicht gut sind für ihn. Es geht nur um ihn. Denn, wenn es ihm gut geht, geht‘s auch uns gut.“

... die Zukunft von Yann Sommer: „Wie sie wissen, hat er eine Klausel, dass er gehen könnte, wenn er wollte. Es wird darauf ankommen, wie man mit ihm umgeht. Wir werden offen mit ihm Gespräche führen. Er hat einen super Charakter und wir werden alle Perspektiven berücksichtigen.“

Knallhart-Ansage von Hoeneß an Nübel: „Wenn er einen Verein findet, kann er gehen“

... die Zukunft von Alphonso Davies, dessen Berater zuletzt mit einem Wechsel kokettierte: „Ich habe von Alphonso nicht dergleichen gehört. Was Berater machen, um ihr Geld zu verdienen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Ich bin zuversichtlich, dass er noch lange bei uns bleibt. Dieses ewige Verlängern, ich weiß gar nicht, woher das kommt – Davies hat noch zwei Jahre Vertrag, also was soll das?“

... Alexander Nübel, der den Konkurrenzkampf beim FC Bayern scheut: „Wir haben seine Entscheidung akzeptiert. Und wenn er einen Verein findet, kann er gehen.“ (smk)

Aus Rottach-Egern berichtet Florian Schimak

Rubriklistenbild: © IMAGO / MIS / Lackovic