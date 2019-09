FC Bayern München: Transfer-News und aktuelle Gerüchte 2019

Transfergerüchte und Transfer-News zum FC Bayern München: Welche Spieler könnte der FCB in der Saison 2019/20 noch verpflichten? Wer verlässt München?

München - Die Transfer-Offensive des FC Bayern München für den Sommer 2019 ist abgeschlossen: Nach Abwehrspieler und Weltmeister Lucas Hernandez, der für die Rekord-Ablöse von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid kam. Sein Weltmeister-Kollege Benjamin Pavard, Verteidiger beim VfB Stuttgart, war den Bayern 35 Millionen Euro wert.

Hernandez – und auch Pavard – können problemlos links bzw. rechts eingesetzt werden, wo sie es immerhin zu Weltmeisterehren brachten. Dass sie damit David Alaba und Joshua Kimmich verdrängen, ist zwar nicht zu erwarten, dafür sind die Platzhirsche zu fest etabliert. Aber auch ihr Arbeitsplatz könnte sich verändern, mehr oder weniger offen haben beide schon Ambitionen auf eine Rolle im zentralen Mittelfeld angemeldet. Auf flexibel einsetzbare Spieler setzt der deutsche Rekordmeister seine Hoffnungen, denn nahezu jeder Spieler kann auf mindestens einer Alternativposition problemlos auch auf internationalem Spitzenniveau spielen.

Während in der Verteidigung also schon länger einige Top-Spieler fest gebunden wurden, suchten die Bayern lange nach Spielern, die die Flügelzange „Robbery“ ersetzen konnten. Nach großen Bemühungen gelang es Sportdirektor Hasan Salihamidzic, die erwünschten Verstärkungen an Land zu ziehen. Mit Ivan Perisic und Philippe Coutinho liehen die Bayern zwei Top-Spieler aus, die unter anderem auf dem Flügel zum Einsatz kommen können.

Eine Frage hat die Fußball-Welt rund um den FC Bayern München im Transfersommer lange beschäftigt: Kommt Nationalspieler Leroy Sané zum FC Bayern München oder bleibt er bei Manchester City? Nach seinem Kreuzbandanriss im Spiel gegen den FC Liverpool wurde Sané operiert - ein Transfer in der Zukunft ist nach wie vor nicht ausgeschlossen.

Auch mögliche Abgänge wurden gehandelt: Jerome Boateng galt bis zum letzten Tag als potenzieller Wechsel-Kandidat, bleibt aber in München. Javi Martinez wurde im Sommer ebenfalls mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Zuletzt soll sich Athletic Bilbao, der Ex-Verein von Martinez, mit dem Gedanken befasst haben, den Basken zurück zu holen. Auch er wird in der Saison 2019/20 das FCB-Trikot tragen.

Die Bilanz des Geschäftsjahres 2017/2018 dokumentiert, dass der FC Bayern München richtig viel Geld für Transfers auf der hohen Kante hat: Die Kapital- und Gewinnrücklagen sind mit 426,4 Millionen Euro gelistet, das Umlaufvermögen beträgt 274,7 Millionen Euro.

Transfergerüchte beim FC Bayern München: Personeller Umbruch im Sommer

Nun ist das Transferfenster zu. Der personelle Umbruch bei den Bayern wurde vollzogen, aber die zunächst gehandelten Kandidaten kamen aus verschiedenen Gründen nicht. Timo Werner hat in Leipzig verlängert, Callum Hudson-Odoi steht bei Chelsea kurz davor, Kai Havertz bleibt erstmal in Leverkusen und auch Marc Roca kam am Ende nicht. Vom ewigen Theater um Leroy Sané einmal abgesehen.

Nach dem frühen Aus in der Champions League gegen Liverpool und einer Saison, die vor allem zu Beginn durch einige Störfeuer und schlechte Ergebnisse geprägt war, musste bei den Roten einiges hinterfragt werden. Da die Verträge von „Robbery“ausgelaufen sind und sowohl Arjen Robben als auch Franck Ribéry gingen, musste auf diesen Positionen unbedingt etwas getan werden. Später als gedacht schaffte der FCB hier Klarheit

Transfergerüchte beim FC Bayern München: Wie könnte sich der Kader verändern?

Die nächste Möglichkeit für Transfers bietet sich für den FC Bayern in der kommenden Transferperiode, die am 01. januar beginnt. Bis zum 31. Januar kann dann wieder eingekauft werden. Traditionell ist der FC Bayern in dieser Periode weniger aktiv - oder beißt sich an Spielern die Zähne aus, wie im letzten Winter geschehen.

Die Schließung des Transferfensters bedeutet aber nicht, dass die Spekulationen ein Ende haben werden. Speziell die Dauerbrenner werden für den Winter und auch schon für den Sommer 2020 immer wieder neue Nahrung bekommen. Ob deutsche Nationalspieler, Talente aus dem Ausland oder wilde Gerüchte - bei uns bleiben sie jederzeit up-to-date.

Wir haben alle Transfergerüchte der Saison 2019/2020 und aktuelle News zum FC Bayern München zusammengefasst.

Aktuelle News zum FC Bayern München: Alle Transfergerüchte im Jahr 2019

Tor:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Alexander Nübel 30. September 1996 Deutschland Torhüter FC Schalke 04 12 Millionen Euro

Abwehr:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Dayot Upamecano 27. Oktober 1998 Frankreich/Guinea-Bissau Innenverteidiger RB Leipzig 30 Millionen Euro Niklas Stark 14. April 1995 Deutschland Innenverteidiger Hertha BSC 20 Millionen Euro Leonardo Bonucci 01. Mai 1987 Italien Innenverteidiger Juventus Turin 28 Millionen Euro Benjamin Henrichs 23. Februar 1997 Deutschland Rechter Verteidiger AS Monaco 15 Millionen Euro

Mittelfeld:

Angriff:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Timo Werner 6. März 1996 Deutschland Mittelstürmer RB Leipzig 65 Millionen Euro Paulo Dybala 15. November 1993 Argentinien Hängende Spitze Juventus Turin 85 Millionen Euro Ellis Simms 5. Januar 2001 England Mittelstürmer FC Everton noch keine Angabe Yannick Ferreira-Carrasco 4. September 1993 Belgien Hängende Spitze DL Yifang 20 Millionen Euro Fedor Chalov 10. April 1998 Russland Mittelstürmer ZSKA Moskau 16 Millionen Euro Ademipo Odubeko 21. Oktober 2002 Irland Mittelstürmer vereinslos noch keine Angabe Mario Mandzukic 21. Mai 1986 Kroatien Mittelstürmer Juventus Turin 18 Millionen Euro

Transfergerüchte: Verlassen diese Spieler im Jahr 2019 den FC Bayern München?

Abwehr:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position gehandelte(r) Verein(e) Marktwert* Jerome Boateng 3. September 1988 Deutschland Innenverteidiger Paris Saint-Germain, Manchester United 20 Millionen Euro Niklas Süle 3. September 1995 Deutschland Innenverteidiger Manchester United 60 Millionen Euro David Alaba 24. Juni 1992 Österreich Linksverteidiger FC Barcelona 55 Millionen Euro

Mittelfeld:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position gehandelte(r) Verein(e) Marktwert* Javi Martinez 2. September 1988 Spanien Defensives Mittelfeld Athletic Bilbao 27 Millionen Euro Thiago 11. April 1991 Spanien Zentrales Mittelfeld FC Barcelona, Manchester City 70 Millionen Euro Kingsley Coman 13. Juni 1996 Frankreich Linksaußen Karriereende 50 Millionen Euro

Angriff:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position gehandelte(r) Verein(e) Marktwert* Robert Lewandowski 21. August 1988 Polen Mittelstürmer Real Madrid 65 Millionen Euro

Fixe Transfers: Wer kommt im Jahr 2019/2020 zum FC Bayern München?

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position abgebender Verein Marktwert* Alphonso Davies 2. November 2000 Kanada Linksaußen Vancouver Whitecaps 10 Millionen Euro Benjamin Pavard 28. März 1996 Frankreich Innenverteidiger VfB Stuttgart 30 Millionen Euro Lucas Hernandez 14. Februar 1996 Frankreich Außenverteidiger Atletico Madrid 70 Millionen Euro Jann-Fiete Arp 6. Januar 2000 Deutschland Mittelstürmer Hamburger SV 4 Millionen Euro Ivan Perisic (Leihe) 02. Februar 1989 Kroatien Linksaußen Inter Mailand 30 Millionen Euro Michael Cuisance 18. August 1999 Frankreich Zentrales Mittelfeld Borussia Mönchengladbach 5 Millionen Euro Philippe Coutinho (Leihe) 12. Juni 1992 Brasilien Linksaußen FC Barcelona 90 Millionen Euro

Fixe Transfers: Wer verlässt den FC Bayern München im Jahr 2019?

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position aufnehmender Verein Marktwert* Sandro Wagner 29. November 1987 Deutschland Mittelstürmer Tianjin Teda 6 Millionen Euro Arjen Robben 23. Januar 1984 Niederlande Rechtsaußen Karriereende keine Angabe Rafinha 7. September 1985 Brasilien Außenverteidiger Flamengo Rio de Janeiro 3 Millionen Euro James Rodriguez 12. Juli 1991 Kolumbien Offensives Mittelfeld Real Madrid - kehrt nach Leihe zurück 50 Millionen Euro Franck Ribéry 7. April 1983 Frankreich Linksaußen AC Florenz 4 Millionen Euro Marco Friedl 16. März 1998 Österreich Außenverteidiger Werder Bremen 2,5 Millionen Euro Mats Hummels 16. Dezember 1988 Deutschland Innenverteidiger Borussia Dortmund 35 Millionen Euro Renato Sanches 18. August 1997 Portugal Zentrales Mittelfeld OSC Lille 18 Millionen Euro

FC Bayern München: Diese Transfergerüchte haben sich erledigt

Abwehr:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position neuer Verein Marktwert* Sepp van den Berg 20. Dezember 2001 Niederlande Innenverteidiger FC Liverpool 2 Millionen Euro Joao Cancelo 27. Mai 1994 Portugal Innenverteidiger Manchester City 55 Millionen Euro Ozan Kabak 25. März 2000 Türkei Innenverteidiger FC Schalke 04 15 Millionen Euro Aaron Wan-Bissaka 26. November 1997 England Rechter Verteidiger Manchester United 35 Millionen Euro Matthijs de Ligt 12. August 1999 Niederlande Innenverteidiger Juventus Turin 75 Millionen Euro Kieran Trippier 19. September 1990 England Rechter Verteidiger Atlético Madrid 35 Millionen Euro Gianluca Mancini 17. April 1996 Italien Innenverteidiger AS Rom (Leihe) 22 Millionen Euro



Mittelfeld:

Angriff:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position (neuer) Verein Marktwert* Krzysztof Piatek 1. Juli 1995 Polen Mittelstürmer AC Mailand 40 Millionen Euro Luka Jovic 23. Dezember 1997 Serbien Mittelstürmer Real Madrid 60 Millionen Euro Max Kruse 19. März 1988 Deutschland Mittelstürmer Fenerbahce Istanbul 12 Millionen Euro Antoine Griezmann 21. März 1991 Frankreich Mittelstürmer FC Barcelona 130 Millionen Euro Dusan Tadic 20. November 1988 Serbien Mittelstürmer Ajax Amsterdam (Vertrag verlängert) 25 Millionen Euro Ante Rebic 21. November 1993 Kroatien Hängende Spitze AC Mailand 40 Millionen Euro João Félix 10. November 1999 Portugal Hängende Spitze Atlético Madrid 70 Millionen Euro

Hoeneß: Größtes Investitionsprogramm des FC Bayern München

Klar ist: Die Marktwerte der Bayern-Stars haben in letzter Zeit gelitten. Zulegen konnten nur drei Spieler.

