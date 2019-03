FC Bayern München: Sommer-Transfergerüchte 2019 und aktuelle News

© picture alliance / Alexander Has / Alexander Hassenstein

Transfergerüchte und aktuelle News zum FC Bayern München: Welche Spieler verpflichtet der FCB im Sommer 2019 und 2020? Wer verlässt München?

München - Die Transfer-Offensive des FC Bayern München für den Sommer 2019 hat begonnen: Abwehrspieler und Weltmeister Lucas Hernandez kommt für die Rekord-Ablöse von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid. Sein Weltmeister-Kollege Benjamin Pavard, Verteidiger beim VfB Stuttgart, ist den Bayern 35 Millionen Euro wert. Für James Rodriguez muss der FCB bei Real Madrid auch noch 42 Millionen Euro hinlegen, sollten der Verein die Kauf-Option ziehen. Günstiger bekommt man einen Spieler dieses Kalibers auf dem Transfermarkt derzeit sicher nicht.

Hernandez – und auch Pavard – können problemlos links bzw. rechts eingesetzt werden, wo sie es immerhin zu Weltmeisterehren brachten. Dass sie damit David Alaba und Joshua Kimmich verdrängen, ist zwar nicht zu erwarten, dafür sind die Platzhirsche zu fest etabliert. Aber auch ihr Arbeitsplatz könnte sich verändern, mehr oder weniger offen haben beide schon Ambitionen auf eine Rolle im zentralen Mittelfeld angemeldet.

Dort dürfte der Kader im Sommer ausgedünnt (oder aufgefrischt) werden. Renato Sanches ist ein naheliegender Kandidat, Javi Martinez ein zweiter. Aktuell befasst sich sein Heimatverein Athletic Bilbao mit dem Gedanken, den Basken zurück zu holen.

In der Offensive ist nur der Transfer von Jann-Fiete Arp fix. Der Stürmer wechselt spätestens zum 1. Juli 2020 vom Hamburger SV nach München. Der junge Zweitliga-Reservist kann momentan aber noch kein adäquater Ersatz für Robert Lewandowski sein, sollte dieser verletzungsbedingt ausfallen. Nach wie vor ist Nachwuchs-Talent Callum Hudson-Odoi (20) vom FC Chelsea ein mögliches Transfergerücht - und ein weiterer Kandidat für die neue Bayern-Offensive. Aber ob der FC Chelsea das Sturm-Juwel wirklich ziehen lässt?

Hoeneß: Größtes Investitionsprogramm des FC Bayern München

Die Bilanz des Geschäftsjahres 2017/2018 dokumentiert, dass der FC Bayern München richtig viel Geld für Transfers auf der hohen Kante hat: Die Kapital- und Gewinnrücklagen sind mit 426,4 Millionen Euro gelistet, das Umlaufvermögen beträgt 274,7 Millionen Euro. Rodriguez, Pavard und James schlagen zusammen mit 157 Millionen Euro zu Buche.

Vermutlich fließen noch etliche Millionen Euro aus Transfer-Erlösen auf das Konto des FC Bayern, wenn die Münchner der einen oder anderen Spieler verkaufen. Jérome Boateng etwa gilt als potentieler Wechsel-Kandidat.

Transfergerüchte beim FC Bayern München: Darum ist der personelle Umbruch unausweichlich

Beim FC Bayern München ist ein personeller Umbruch im Sommer unausweichlich. Nach dem frühen Aus in der Champions League gegen Liverpool und einer Saison, die vor allem zu Beginn durch einige Störfeuer und schlechte Ergebnisse geprägt war, muss bei den Roten einiges hinterfragt werden.

Welche Spieler verstärken die Münchner für die kommende Saison? Im vergangenen Sommer holte der Rekordmeister lediglich den an 1899 Hoffenheim ausgeliehenen Serge Gnabry und den an Swansea City abgegebenen Renato Sanches zurück und nahm Leon Goretzka ablösefrei von Schalke 04 unter Vertrag.

Der FC Bayern hat in jüngster Vergangenheit allerdings angekündigt, dass es im Sommer eine nie dagewesene Transferoffensive geben werde. Dementsprechend werden einige hochkarätige Spieler beim FCB gehandelt.

Bereits kurz nach dem Ende der Sommer-Transferperiode kamen erste Spekulationen um potenzielle Neuzugänge auf. Vor allem die schwächelnde Innen- und die arg dünn besetzte Außenverteidigung sowie die in der Vergangenheit des Öfteren mit den Klub-Ikonen Arjen Robben und Franck Ribery besetzte, in die Jahre gekommene Flügelzange könnte frisches Blut gebrauchen.

Transfergerüchte beim FC Bayern München: Wie könnte sich der Kader verändern?

Die Verträge von „Robbery“ laufen beide aus. Bisher steht nur fest, dass Arjen Robben aus der Flügel-Rotation des FC Bayern herausfallen wird. Sein Gegenüber Franck Ribéry hat seinen Abschied noch nicht offiziell verkündet, wird aber wohl ebenfalls gehen. Auf den offensiven Außenpositionen verfügt der FCB mit Kingsley Coman, Serge Gnabry und dem im Winter verpflichteten Youngster Alphonso Davies zwar durchaus über gutes, bis sehr gutes Personal. Doch die Vergangenheit hat gezeigt: Gnabry und allen voran Coman sind extrem verletzungsanfällig. Hier besteht also auf jeden Fall Handlungsbedarf.

Der mögliche Alaba-Backup Juan Bernat wurde am letzten Tag des Sommertransferfensters 2018 zu Paris transferiert, der Vertrag des in die Jahre gekommenden Rechtsverteidigers Rafinha läuft im Sommer aus. Dass der FCB mit dem 33-Jährigen verlängert, gilt als unwahrscheinlich. Der Brasilianer kokettiert zudem mit einem Karriere-Ausklang in seiner Heimat.

Wir haben alle Sommer-Transfergerüchte der Saison 2018/2019 und aktuellen News zum FC Bayern München zusammengefasst.

Wann darf der FC Bayern München Spieler verpflichten?

Im Winter 2019 hatte der FC Bayern München einen Monat Zeit, um Transfers zu tätigen. Im Sommer kann sich der Klub dann wieder auf eine zweimonatige Wechselphase eingestellt werden.

Der Sommer-Transferzyklus 2019 beginnt am 1. Juli und endet am 2. September, und nicht - wie sonst üblich - am 31. August.

Grund für die Verlängerung ist der Umstand, dass der 31. August auf einen Samstag fällt und an diesem Tag in den Profiligen gespielt wird.



Vertragslose Spieler könnten jederzeit zum FC Bayern München dazustoßen.

Aktuelle News zum FC Bayern München: Alle Transfergerüchte im Jahr 2019

Tor:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Martin Dubravka 15. Januar 1989 Slowakei Torhüter Newcastle United 5 Millionen Euro Odysseas Vlachodimos 26. April 1994 Deutschland Torhüter Benfica Lissabon 10 Millionen Euro

Abwehr:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Lukas Klostermann 3. Juni 1996 Deutschland Linksverteidiger RB Leipzig 22 Millionen Euro Milan Skriniar 11. Februar 1995 Slowakei Innenverteidiger Inter Mailand 60 Millionen Euro Matthijs de Ligt 12. August 1999 Niederlande Innenverteidiger Ajax Amsterdam 70 Millionen Euro Jean-Clair Todibo 30. Dezember 1999 Frankreich Innenverteidiger FC Toulouse - wechselte im Winter zum FC Barcelona 8 Millionen Euro Dayot Upamecano 27. Oktober 1998 Frankreich/Guinea-Bissau Innenverteidiger RB Leipzig 30 Millionen Euro Gianluca Mancini 17.April 1996 Italien Innenverteidiger Atalanta Bergamo 15 Millionen Euro Aaron Wan-Bissaka 26. November 1997 England Rechter Verteidiger Crystal Palace 25 Millionen Euro Niklas Stark 14. April 1995 Deutschland Innenverteidiger Hertha BSC 20 Millionen Euro

Mittelfeld:

Angriff:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Timo Werner 6. März 1996 Deutschland Mittelstürmer RB Leipzig 65 Millionen Euro Luka Jovic 23. Dezember 1997 Serbien Mittelstürmer Eintracht Frankfurt 55 Millionen Euro Alvaro Morata 23. Dezember 1992 Spanien Mittelstürmer Atletico Madrid 50 Millionen Euro Paulo Dybala 15. November 1993 Argentinien Hängende Spitze Juventus Turin 100 Millionen Euro Ante Rebic 21. September 1993 Kroatien Hängende Spitze Eintracht Frankfurt 35 Millionen Euro Max Kruse 19. März 1988 Deutschland Mittelstürmer Werder Bremen 10 Millionen Euro Antoine Griezmann 21. März 1991 Frankreich Mittelstürmer Atlético Madrid 150 Millionen Euro Dusan Tadic 20. November 1988 Serbien Mittelstürmer Ajax Amsterdam 20 Millionen Euro

Transfergerüchte: Verlassen diese Spieler im Jahr 2019 den FC Bayern München?

Abwehr:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position gehandelte(r) Verein(e) Marktwert* Jerome Boateng 3. September 1988 Deutschland Innenverteidiger Paris Saint-Germain, Manchester United 30 Millionen Euro Mats Hummels 16. Dezember 1988 Deutschland Innenverteidiger Manchester United 40 Millionen Euro Rafinha 7. September 1985 Brasilien Außenverteidiger Flamengo Rio de Janeiro 3,5 Millionen Euro

Mittelfeld:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position gehandelte(r) Verein(e) Marktwert* James Rodriguez 12. Juli 1991 Kolumbien Offensives Mittelfeld Real Madrid, SSC Neapel. Juventus Turin 65 Millionen Euro Franck Ribéry 7. April 1983 Frankreich Linksaußen Galatasaray Istanbul, Western Sydney Wanderers, Al Sadd 4 Millionen Euro Javi Martinez 2. September 1988 Spanien Defensives Mittelfeld Athletic Bilbao 30 Millionen Euro Thiago 11. April 1991 Spanien Zentrales Mittelfeld FC Barcelona, Manchester City 70 Millionen Euro Kingsley Coman 13. Juni 1996 Frankreich Linksaußen Karriereende 50 Millionen Euro

Angriff:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position gehandelte(r) Verein(e) Marktwert* Robert Lewandowski 21. August 1988 Polen Mittelstürmer Real Madrid 70 Millionen Euro

Fixe Transfers: Wer kommt im Jahr 2019/2020 zum FC Bayern München?

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position abgebender Verein Marktwert* Alphonso Davies 2. November 2000 Kanada Linksaußen Vancouver Whitecaps 10 Millionen Euro Marco Friedl 16. März 1998 Österreich Linker Verteidiger Werder Bremen - kehrt nach Leihe zurück 1,5 Millionen Euro Benjamin Pavard 28. März 1996 Frankreich Innenverteidiger VfB Stuttgart 35 Millionen Euro Lucas Hernandez 14. Februar 1996 Frankreich Außenverteidiger Atletico Madrid 70 Millionen Euro Jann-Fiete Arp 6. Januar 2000 Deutschland Mittelstürmer Hamburger SV 4 Millionen Euro

Fixe Transfers: Wer verlässt den FC Bayern München im Jahr 2019?

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position aufnehmender Verein Marktwert* Sandro Wagner 29. November 1987 Deutschland Mittelstürmer Tianjin Teda 8 Millionen Euro Arjen Robben 23. Januar 1984 Niederlande Rechtsaußen ??? 5 Millionen Euro

FC Bayern München: Diese Transfergerüchte haben sich erledigt

Mittelfeld:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position neuer Verein Marktwert* Aaron Ramsey 26. Dezember 1990 Wales Zentrales Mittelfeld FC Arsenal - wechselt im Sommer zu Juventus Turin 40 Millionen Euro Rabbi Matondo 9. September 2000 Wales Rechtsaußen FC Schalke 04 - kam im Winter von Manchester City 9 Millionen Euro

Angriff:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position neuer Verein Marktwert* Krzysztof Piatek 1. Juli 1995 Polen Mittelstürmer FC Genua - wechselte im Winter zum AC Mailand 40 Millionen Euro

Klar ist: Die Marktwerte der Bayern-Stars haben in letzter Zeit gelitten. Zulegen konnten nur drei Spieler.

*Marktwerte laut transfermarkt.de (Stand: 15. Januar 2019).

