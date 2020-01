FC Bayern gegen FC Schalke mit Trauerflor: Münchner trauern um prägende Figur

„In Gedanken bei seiner Familie“

Der FC Bayern trauert um einen langjährigen Geschäftsführer. Die Münchner laufen in der Bundesliga am Samstagabend gegen den FC Schalke nun mit Trauerflor auflaufen. Zudem wird es in der Allianz Arena eine Gedenkminute geben.