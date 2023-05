Jedes Teil ein Unikat: FC Bayern plant offenbar besonderes Trikot

Von: Marcus Giebel

Der FC Bayern läuft auswärts offenbar künftig mit der Weltkarte auf dem Trikot auf. Die Jerseys unterscheiden sich demnach nicht nur bei den Rückennummern.

München – In dieser Saison muss sich der FC Bayern einmal mehr auf nationale Titelehren beschränken. Und selbst der elfte Meistertitel am Stück ist kurz vor Ende einer nur phasenweise überzeugenden Saison noch längst nicht eingetütet. Eigentlich sehen sich die Roten aber nicht nur in Deutschland als Nummer eins. Immerhin ist der Klub von der Säbener Straße seit ein paar Jahren der mitgliederstärkste Sportverein der Welt.

Da erscheint es nur logisch, dass der FC Bayern künftig auch die ganze Welt widerspiegelt. Und zwar auf seinen Trikots. Darauf lässt ein neuer Leak der auf die Veröffentlichung von Fußballjerseys spezialisierten Website Footy Headlines schließen. Dort wird das neue Auswärtstrikot, dessen Grundfarbe Schwarz bereits in der Vergangenheit thematisiert wurde und heftige Fan-Reaktionen hervorrief, dargestellt.

Kritischer Blick: Thomas Müller und die anderen Bayern-Stars müssen sich offenbar auf ein ganz neues Trikot-Design einstellen.

FC Bayern und das Auswärtstrikot 23/24: Weltkarte aus verschiedenen Perspektiven abgebildet

Das Besondere: Auf dem schwarzen Grund sind demnach Unmengen an kleinen Rauten zu sehen. Diese sind so angeordnet, dass sie die Weltkarte wiedergeben. Und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven. Denn dem Bericht zufolge sieht die Weltkarte auf jedem Trikot anders aus. Selbst ohne Rückennummer-Flock ist also jedes Oberteil ein Unikat.

Zunächst einmal berichtet Footy Headlines von „einem sehr auffälligen Farbschema in Schwarz, Grün und Lila“. Neben dem schwarzen Grundton sind die bekannten Streifen von Ausrüster Adidas und auch ein senkrechter Streifen an jeder Seite in Lila gehalten, die Rauten der Weltkarte präsentieren sich in Grün oder Lila.

Mit letzteren wird quasi das zentrale Element des Vereinslogos prominent auf den Stoff transportiert. Im Wappen sind diese Rauten bekanntlich Weiß und Blau und verdeutlichen die besondere Verbundenheit zum Freistaat Bayern.

Die Weltkarte ist auch im Kragen verewigt. Hier jedoch in Form eines Logos, das auch den Klub-Slogan „Mia san mia“ beinhaltet und bei allen Auswärtstrikots identisch sein soll.

Weltkarte auf Trikot des FC Bayern: Jedes Exemplar ist ein Unikat

Dem Bericht zufolge wäre das Bayern-Trikot nicht das erste in der Fußballgeschichte, bei dem jedes Exemplar wegen der unterschiedlichen Anordnung der Weltkarte einzigartig ist. Dabei handele es sich um ein bekanntes Merkmal von Allover-Mustern, also solchen, die ganzflächig über ein Kleidungsstück verteilt sind.

Dies sei eine Folge der Herstellung, die Abbildung entspricht eben nicht exakt einem Trikotumfang, der zudem von der jeweiligen Größe des Trägers abhängig ist. Ähnlich ist es auch bei Tapeten oder Geschenkpapierrollen mit wiederkehrenden Mustern, bei denen letztlich jede Bahn oder jeder Abschnitt anders aussieht.

Allerdings betont Footy Headlines, dass Adidas die verschiedenen Looks der Weltkarte nicht nur besonders anpreisen will, sondern das Muster auch noch explizit hervorhebt. Dies wird allein durch die gewählte Farbgebung erreicht. Aber es ist ja auch nicht irgendein Verein, der hier eingekleidet wird. Sondern der FC Bayern, bei dem der Status als nationales Aushängeschild schon nicht mehr genug zu sein scheint. Deshalb heißt es bald: die Welt zu Gast auf dem Bayern-Trikot.

Auf eine besondere Farbgebung setzen die Roten allem Anschein nach auch bei den Heimspielen der Saison 2023/2024. (mg)