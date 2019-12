Das gab‘s noch nie! Leak im Netz zeigt Mega-Neuerung: So soll das künftige FC-Bayern-Heimtrikot aussehen 

Im Netz kursiert ein Bild eines Trikots, welches das neue Heimshirt des FC Bayern in der kommenden Saison sein soll. Es soll eine entscheidende Neuerung geben.

Der FC Bayern läuft seit jeher in roten Heimtrikots auf.

läuft seit jeher in roten Heimtrikots auf. Das soll offenbar auch in der kommenden Saison so sein.

Auf Footy Headlines ist ein Trikot-Leak aufgetaucht.

München - Der FC Bayern läuft seit jeher in roten Trikots auf, mit wenigen weißen Elementen. Zumindest das Heimjersey repräsentiert traditionell die Vereinsfarbe. Lediglich bei Auswärts- oder Ausweichtrikots sorgten die Münchner immer mal wieder für Überraschungen.

+ Ein Trikot des FC Bayern © picture alliance / Andreas Geber / Andreas Gebert

Man denke an das gelb-goldene Trikot mit grüner Hose in der Saison 1993/94. Oder an das mintgrüne Dress der vergangenen Spielzeit, wofür der Klub ordentlich Kritik einstecken musste. Aber seine zahlreichen Titel und Erfolge fuhr der Rekordmeister in roten Hemden ein. Und das scheint auch in der kommenden Saison so zu bleiben.

FC Bayern: Neues Heimtrikot auf Leak-Seite Footy Headlines

Bereits jetzt kursiert im Netz ein Trikot, das angeblich das neue Shirt der Saison 2020/2021 sein soll und das Jerome Boateng womöglich gar nicht mehr tragen wird. Keine Überraschung: Der FCB bleibt seiner Linie treu, das Trikot ist wieder überwiegend rot und weiß, der Hersteller ist Adidas, und der Farbton ähnelt dem jetzigen sehr. Aber: Es soll eine entscheidende Neuerung enthalten, die es so noch auf keinem Trikot der Bayern gegeben hat.

Footyheadlines.com will das neue Trikot schon jetzt kennen. Auf der Seite, die sich auf spektakuläre Trikot-Leaks spezialisiert hat, ist ein Foto des neuen Trikots zu sehen. Darauf sollen viele kleine Kreise sein. Nach unten hin soll sich das Farbdesign zunehmend abschwächen. Das aktuelle Shirt ist mit seinem „Kissen-Muster“ an das heimische Stadion Allianz Arena angelehnt. Statt Rauten sollen es künftig also kleine Kreise sein.

Bayern's 2020/21 home kit design leaked - The new home shirt is set to feature a tonal halftone gradient design made up of small circles - It's set to be released in May 2020 [Footy Headlines] pic.twitter.com/3vphD2xfDF — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 30. Dezember 2019

Die neue Spielkleidung soll im Mai 2020, beim letzten Heimspiel der aktuellen Bundesliga-Saison, vorgestellt werden, sofern es vorher keine größere Überraschung gibt, wie footyheadlines.com schreibt. Dann wird auch Oliver Kahn schon einige Monate als Vorstand in Amt und Würden sein.

mt

Rubriklistenbild: © SvenSimon / Frank Hoermann/SVEN SIMON