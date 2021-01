FC Bayern - TSG Hoffenheim im Live-Ticker: Ausgerechnet Hoeneß! Nehmen die Münchner jetzt Revanche?

© Markus Ulmer via www.imago-images.de

TSG-Trainer Sebastian Hoeneß tritt beim FC Bayern an.

© Markus Ulmer via www.imago-images.de

Der FC Bayern empfängt in der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Die Flick-Elf will sich für die Hinspiel-Niederlage revanchieren. Der Live-Ticker.

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim -:- (-:-), Samstag, 15.30 Uhr

Der FC Bayern * verlor in der Hinrunde mit 1:4 in Sinsheim.

* verlor in der Hinrunde mit 1:4 in Sinsheim. Der Rekordmeister brennt gegen die Hoeneß-Elf auf Revanche. Hier können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

FC Bayern - TSG Hoffenheim -:- (-:-)

FC Bayern: TSG Hoffenheim: Tore:

>>> AKTUALISIEREN <<<

München - Der FC Bayern* trifft nach einer Woche Pause in der Bundesliga* auf die TSG Hoffenheim*. Mit dem Kraichgau-Klub hat der Rekordmeister* noch eine Rechnung offen.

FC Bayern - TSG Hoffenheim im Live-Ticker: Flick-Elf brennt auf Revanche

FC Bayern gegen Hoffenheim - da war doch was! Genau, Ende September versaute Hoffenheim dem Triple-Sieger das perfekte Jahr. Der FC Bayern kassierte mit dem 1:4 in Sinsheim seine einzige Niederlage 2020. Der einmalige Ausrutscher passierte keine 72 Stunden nach dem Supercup-Triumph gegen Sevilla nach Verlängerung. Diesmal sind die Bayern unter der Woche aber spielfrei und dürften dementsprechend ausgeruht auf die Revanche brennen.

So auch Robert Lewandowski*. Der Pole befindet sich in Topform und knackte beim 4:0 auf Schalke gleich drei Rekorde*. Im Hinspiel in Sinsheim wurde er zunächst geschont. Joshua Zirkzee konnte den Weltfußballer bei seinem einzigen Startelfeinsatz in dieser Saison nicht ersetzen, jetzt soll es den Youngster nach Italien ziehen*. Auch Lewandowski soll sich für einen spektakulären Wechsel entschieden haben*.

FC Bayern - TSG Hoffenheim im Live-Ticker: Bundesliga-Gigant rückt Verhältnisse zurecht

Der FC Bayern verlor nach dem Hinspiel die Tabellenführung an Hoffenheim. Nach mehr als der Hälfte der Spielzeit hat der Bundesliga-Gigant die Verhältnisse aber wieder zurecht gerückt. Die Bayern marschieren nach einer Mini-Krise zu Beginn des Jahres (Pleite in Gladbach, Pokal-Aus in Kiel) wieder vorneweg, holten zuletzt drei Siege. Nach Patzern der Konkurrenz sind die Verfolger mittlerweile distanziert - Leipzig hinkt sieben, Leverkusen zehn und Dortmund 13 Punkte hinterher.

Trotzdem fordert Trainer Hansi Flick* von seiner Mannschaft, keinen Deut nachzulassen. Das Winter-Polster darf gerne noch anwachsen, zudem will er sein Team pünktlich für die im Februar beginnende K.o.-Runde der Champions League wieder ans Maximum ihrer Leistungsfähigkeit bringen.

FC Bayern - TSG Hoffenheim im Live-Ticker: Wiedersehen mit Hoeneß

Die Bayern treffen gegen Hoffenheim auf einen alten Bekannten - TSG-Trainer Sebastian Hoeneß. Sein Onkel Uli, Ehrenpräsident beim FC Bayern, hat nach dem Hinspiel-Debakel zum Hörer gegriffen und seinen Neffen angerufen*. Nach dem Traumstart ließen die Kraichgauer allerdings stark nach und wurden in der Tabelle ins hintere Mittelfeld durchgereicht. Geschuldet war diese Talfahrt auch den vielen Verletzungen und Corona-Infektionen.

Im DFB-Pokal scheiterte die TSG im Elfmeterschießen an Fürth, auch das neue Jahr begann mit dem 1:3 gegen Freiburg und dem 0:4 auf Schalke denkbar schlecht. Zuletzt stabilisierte sich die Hoeneß-Elf wieder und steht auf Platz elf solide da. In der Englischen Woche holte Hoffenheim sieben Punkte und blieb in drei Partien ohne Gegentor. Die Bayern müssen nach dem Hinspiel gewarnt sein, zumal auch das letzte Heimduell im Oktober 2019 mit 1:2 verloren ging. (ck) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks